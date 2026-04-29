盤點將軍漢堡系列熱量排名「熱量炸彈」足足超過1000卡路里 減重人士要點揀？
更新時間：17:52 2026-04-29 HKT
發佈時間：17:52 2026-04-29 HKT
發佈時間：17:52 2026-04-29 HKT
每逢春季，麥當勞最令一眾食客期待的「將軍漢堡系列」隆重回歸。今年除了經典的將軍漢堡、玉子將軍漢堡及雙層玉子將軍漢堡外，亦同步推出多款日式期間限定食品，包括日式甜咖哩雞翼、抹茶麻糬三角批以及麻糬芝麻新地等，吸引大批市民搶先嚐鮮。這些季節限定的美食在滿足味蕾的同時，其熱量亦不容小覷。營養師盧雪怡（Sharon Lo）近日於Instagram分享6款食品熱量比大家做參考，大家不妨參考下。
（按卡路里由高至低排列）
玉子雙層將軍漢堡
782kcal
對換: 3份五榖 + 5份蛋白質 +6份脂肪
玉子將軍漢堡
586kcal
對換: 3份五榖 + 3份蛋白質 + 4份脂肪
將軍漢堡
442kcal
對換: 3份五榖 + 2份蛋白質 + 3份脂肪
麻糬芝麻新地
374kcal
對換: 4份五榖 + 3份脂肪
日式甜咖哩雞翼（2件）
266kcal
對換: 1份五榖+ 2份蛋白質 + + 2份脂肪
抹茶麻糬三角批
265kcal
對換: 2份五榖 + 3份脂肪
玉子將軍漢堡全餐超過1000kcal
Sharon表示：「一個玉子將軍漢堡全餐足足超過 1000kcal、含 10 茶匙油」（跟餐中薯條1份313kcal），可算是熱量炸彈。對於一般成年人而言，單是一餐的熱量與脂肪攝取量已相當驚人，幾乎佔去每日建議攝取量的大部分。
簡單2個改動可減300kcal
有網民問：「如果個包走醬，可以大概減幾多卡路里？」Sharon回覆：「白汁醬約少50kcal，照燒醬就走唔倒lu」。
針對正處於減重階段但又希望品嚐期間限定美食的人士，營養師提供了簡單的替代方案。她建議可以副食轉粟米杯以及飲無糖飲料，簡單2個改動慳約300kcal。
資料來源：營養師盧雪怡 （獲授權轉載 ）
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