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盤點將軍漢堡系列熱量排名「熱量炸彈」足足超過1000卡路里 減重人士要點揀？

食用安全
更新時間：17:52 2026-04-29 HKT
發佈時間：17:52 2026-04-29 HKT

每逢春季，麥當勞最令一眾食客期待的「將軍漢堡系列」隆重回歸。今年除了經典的將軍漢堡、玉子將軍漢堡及雙層玉子將軍漢堡外，亦同步推出多款日式期間限定食品，包括日式甜咖哩雞翼、抹茶麻糬三角批以及麻糬芝麻新地等，吸引大批市民搶先嚐鮮。這些季節限定的美食在滿足味蕾的同時，其熱量亦不容小覷。營養師盧雪怡（Sharon Lo）近日於Instagram分享6款食品熱量比大家做參考，大家不妨參考下。

（按卡路里由高至低排列）

玉子雙層將軍漢堡 

782kcal
對換: 3份五榖 + 5份蛋白質 +6份脂肪

玉子將軍漢堡

586kcal 
對換: 3份五榖 + 3份蛋白質 + 4份脂肪

將軍漢堡

442kcal
對換: 3份五榖 + 2份蛋白質 + 3份脂肪

麻糬芝麻新地

374kcal
對換: 4份五榖 + 3份脂肪

日式甜咖哩雞翼（2件）

266kcal
對換: 1份五榖+ 2份蛋白質 + + 2份脂肪

抹茶麻糬三角批 

265kcal 
對換: 2份五榖 + 3份脂肪

玉子將軍漢堡全餐超過1000kcal

Sharon表示：「一個玉子將軍漢堡全餐足足超過 1000kcal、含 10 茶匙油」（跟餐中薯條1份313kcal），可算是熱量炸彈。對於一般成年人而言，單是一餐的熱量與脂肪攝取量已相當驚人，幾乎佔去每日建議攝取量的大部分。

簡單2個改動可減300kcal

有網民問：「如果個包走醬，可以大概減幾多卡路里？」Sharon回覆：「白汁醬約少50kcal，照燒醬就走唔倒lu」。

針對正處於減重階段但又希望品嚐期間限定美食的人士，營養師提供了簡單的替代方案。她建議可以副食轉粟米杯以及飲無糖飲料，簡單2個改動慳約300kcal。

資料來源：營養師盧雪怡 （獲授權轉載 ）

延伸閱讀：減肥竟可吃雪糕？營養師破解10大減肥迷思 推介1種飲食法瘦身不反彈

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