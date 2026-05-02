眼唇卸妝產品推介｜日本《LDK》評測12款人氣產品 4款獲A級 徹底卸妝/滋潤不黏膩！

眼線和唇膏現在普遍以持久作為賣點。然而，這些化妝品往往無法僅靠日常清潔徹底卸除，這時，專業的眼部卸妝產品就派上用場了。日本《LDK》測試市面12款眼唇卸妝產品，當中包括「MAKE UP FOR EVER」、「Innisfree」「KISSME heroine」等熱門品牌，全面對比各款產品的卸妝力、成分和使用感受，最終有4款產品獲A級。

日本《LDK》評測12款眼唇卸妝產品 4款獲A級

《LDK》公布23款防曬妝前乳的測試結果，其中3大評分標準如下：

卸妝力 ：使用持久型棕色眼影和眼線筆打造眼妝。將每款產品浸濕化妝棉，僅卸除半邊眼瞼的眼妝，以便輕鬆評估其卸妝效果。卸妝力根據眼影和眼線的卸除情況進行評判。

：使用持久型棕色眼影和眼線筆打造眼妝。將每款產品浸濕化妝棉，僅卸除半邊眼瞼的眼妝，以便輕鬆評估其卸妝效果。卸妝力根據眼影和眼線的卸除情況進行評判。 成分 ：前化妝品研究員石渡日奈子對所有成分進行了分析。她進行了全面的評估，重點是主要表面活性劑和油脂類型，以及是否含有保濕和舒緩成分。

：前化妝品研究員石渡日奈子對所有成分進行了分析。她進行了全面的評估，重點是主要表面活性劑和油脂類型，以及是否含有保濕和舒緩成分。 使用感受：多名測試人員實際使用產品卸妝，並檢查產品是否黏膩以及是否引起刺激。

LDK實測：12款眼唇卸妝產品使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測眼唇卸妝產品完整名單：

B級（3.13分）：Illiyoon フレッシュモイスチャー リップ&アイリムーバー（日圓¥1699，約HK$84）

B級（3.31分）：Etude House Lip & Eye Makeup Remover（日圓¥1320，約HK$65）

B級（3.44分）：KOSE Softymo Super Point Makeup Remover（日圓¥490，約HK$24）

B級（3.44分）：Clarins Démaquillant Express SP（日圓¥4510，約HK$222）

B級（3.50分）：KISSME heroine Make Speedy Point Makeup Remover（日圓¥980，約HK$48）

B級（3.56分）：HERA Makeup Remover（日圓¥4510，約HK$222）

B級（3.63分）：Brilliage Vitality Skin Cleansing Drops Eyes & Lips（日圓¥2750，約HK$135）

B級（3.94分）：Innisfree Appleseed Lip & Eye Makeup Remover（日圓¥990，約HK$49）

A級（4.00分）：MAKE UP FOR EVER Gentle Eye Gel（日圓¥3850，約HK$190）

A級（4.13分）：Karada Welcia Point Makeup Remover that Makes Removing Makeup a Pleasurable Experience（日圓¥657，約HK$32）

A級（4.25分）：Addiction Eye & Lip Makeup Remover（日圓¥2530，約HK$125）

A級（4.75分）：Jenica Makeup Remover RE（日圓¥2980，約HK$147）

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《LDK》評測冠軍眼唇卸妝產品有何優點？

在各款產品中，「Illiyoon フレッシュモイスチャー リップ&アイリムーバー」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「Illiyoon フレッシュモイスチャー リップ&アイリムーバー」正如廣告所宣傳的那樣，質地輕盈，清爽不乾燥。然而，由於其質地稀薄水潤，一些用戶反映即使充分浸濕化妝棉，仍然會感到摩擦感。因此，最好輕柔擦拭，避免用力搓揉。在卸妝力測試中，這款卸妝液在眼尾仍殘留一些眼線痕跡，因此只能評為中等程度。如果想要卸除更濃的眼妝，它的卸妝力還需要進一步提升。

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「Jenica Makeup Remover RE」排名第1位，獲 Best Buy 稱號。測試員指，它在清潔力測試中，只需輕輕一擦，即可輕鬆移除閃亮的眼影和睫毛根部的眼線。另外，這款卸妝液的一大亮點是不含合成界面活性劑和抗炎活性成分甘草酸二鉀，溫和不刺激，即使是敏感肌膚也能安心使用。

在使用者體驗方面，所有測試人員都對它的舒適觸感讚不絕口，它能很好地與彩妝融合，無需用力即可輕鬆卸除，亦不會刺激眼睛。它在所有測試項目中獲得高分，是一款用途廣泛的產品，無論是想徹底卸除濃妝還是想盡量減少皮膚刺激，都適合使用。

資料來源：日本雜誌《LDK》

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