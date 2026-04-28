洗面奶推介｜日本《LDK》評測7款人氣產品 4款獲A級 溫和滋潤清潔力強！

洗面奶能夠溫和地去除面部污垢，它種類繁多，從保濕到清爽再到毛孔護理，應有盡有。日本《LDK》測試市面7款洗面奶，當中包括「NIVEA」、「Naive」「Kracie」等熱門品牌，全面對比各款產品的清潔力、成分和使用感受，最終有4款產品獲A級。

日本《LDK》評測7款洗面奶 4款獲A級

《LDK》公布7款洗面奶的測試結果，其中4大評分標準如下：

清潔力 ：用人造皮脂覆蓋磨砂玻璃，再用洗面奶清洗。玻璃因油脂而變得透明，清洗後越恢復潔白，評分越高。

：用人造皮脂覆蓋磨砂玻璃，再用洗面奶清洗。玻璃因油脂而變得透明，清洗後越恢復潔白，評分越高。 成分 ：一位專業的成分專家根據每款產品的成分錶對其進行評估。清潔成分被用作基礎評分，其他成分，例如神經酰胺等保濕成分以及準藥物中的活性成分，也進行了綜合評分。清潔成分較為溫和的產品會獲得更高的評分。

：一位專業的成分專家根據每款產品的成分錶對其進行評估。清潔成分被用作基礎評分，其他成分，例如神經酰胺等保濕成分以及準藥物中的活性成分，也進行了綜合評分。清潔成分較為溫和的產品會獲得更高的評分。 使用感受：由多名測試人員實際試用產品，並檢查起泡是否容易、沖洗是否容易，以及洗後皮膚是否感覺滋潤或緊繃。

LDK實測：7款洗面奶使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測洗面奶完整名單：

第7位 B級（3.79分）：Kracie will one 2WAY clear mask wash（日圓¥1656，約HK$82）

第6位 B級（3.83分）：Kanebo suisai beauty clear paste wash（日圓¥1430，約HK$70）

第5位 B級（3.88分）：NIVEA 2WAY 美容洗面奶（日圓¥892，約HK$44）

第4位 A級（3.92分）：Naive 潔面泡棉（毛孔清潔）（日圓¥321，約HK$16）

第3位 A級（4.08分）：unlabel Moist Botanical 潔面泡沫 N（日圓¥693，約HK$34）

第1位 A級（4.38分）：MQ Magnifique Brightening Washing Cream（日圓¥1540，約HK$76）

第1位 A級（4.38分）：unlabel LAB Vitamin C Face Wash（日圓¥880，約HK$43）

《LDK》評測洗面奶有何優點？

在各款產品中，「Kracie will one 2WAY clear mask wash」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這款潔顏乳的清潔成分為非離子型，溫和不刺激。它含有乙醇，雖然泡沫不多，但洗後皮膚感覺很滋潤。

「unlabel LAB Vitamin C Face Wash」和「MQ Magnifique Brightening Washing Cream」排名共同第1位，獲 Best Buy 稱號。測試員指，在所有測試產品中，「unlabel LAB Vitamin C Face Wash」是唯一一款溫和的氨基酸潔面產品，無需用力搓揉即可有效去除油脂和污垢，兼具溫和性和清潔力。此外，它泡沫豐富，使用感舒適，廣受好評。

至於「MQ Magnifique Brightening Washing Cream」的清潔力強勁，但有些使用者回饋洗後肌膚感覺滋潤，有效清潔且不會令肌膚緊繃。它還含有助於預防皮膚刺激的活性成分。

資料來源：《LDK the beauty》

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