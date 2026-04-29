Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

洗潔精只過水易殘留1種「毒藥」 嚴重恐傷腸胃 即學8招正確洗碗法 徹底洗走化學毒素

食用安全
更新時間：11:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-29 HKT

每日洗碗沖水原來沖不乾淨洗潔精淨？洗潔精若殘留於碗碟上，不但會傷害腸胃，更可能引發多種慢性疾病。有醫生引述研究指出，洗潔精中常見的1種化學物質，即使是低劑量殘留，也足以導致身體出現發炎，甚至傷腸胃。為此，他分享了8大洗碗貼士，無論手洗或使用洗碗碟機，都能徹底洗走化學毒素。

研究揭洗潔精只過水易殘留1種「毒藥」 嚴重恐傷腸胃

腸胃科醫生鄭泓志在Facebook專頁發文講解在洗碗過水時若沒有徹底沖走洗潔精，可能導致的健康問題。原來日常生活中會接觸的各種添加劑和化學物質，容易對人體的腸胃道上皮組織造成嚴重破壞。人體腸胃道內層覆蓋着一層由上皮細胞緊密排列而成的屏障，猶如身體的防護罩，負責阻擋外來有害物質入侵，皮膚和肺部亦有類似保護層。萬一這道腸胃屏障受損出現缺口，便可能引發一系列嚴重疾病，包括：

  • 食物過敏
  • 腸胃發炎
  • 糖尿病
  • 肥胖
  • 肝硬化
  • 多發性硬化症
  • 自閉症
  • 抑鬱症
  • 阿茲海默症

【同場加映】百潔布每厘米藏500億細菌堪比糞便 專家教正確清潔步驟免污染碗碟 改用洗碗刷更衞生？

鄭醫生引述瑞士蘇黎世大學附屬機構「瑞士過敏與哮喘研究所」的一項報告進一步說明。該研究探討了洗碗碟機洗滌劑化學物殘留，對腸胃上皮組織的影響。該研究所指出，洗潔精中常見的「乙醇乙氧基酸酯」（Alcohol Ethoxylates），正是引起強烈毒性反應、破壞腸道屏障的主要化學物質。研究人員對乙醇乙氧基酸酯進行了稀釋測試，稀釋度從1：10000到1：40000不等，以模擬餐具上可能殘留的洗潔精濃度，得出驚人結果：

  • 模擬高劑量情況： 殘留的化學物質會直接破壞腸胃道中的表皮細胞組織。
  • 模擬低劑量情況： 即使微量殘留，亦會令腸道上皮細胞屏障崩解，導致身體出現一系列發炎反應。一旦上皮細胞受損，身體更會啟動發炎反應的基因表現，並與細胞內部訊號傳遞，引發大規模的細胞死亡程序。

研究證實，即使是微量殘留的洗滌劑化學物質，也有可能對腸道健康造成嚴重危害，引起發炎反應和細胞大量死亡。如果腸道屏障長期且反覆地受到這種化學物質破壞，將大幅增加患上多種慢性疾病的風險。

【同場加映】塑膠食物盒洗極都油淋淋？即學6步免海綿清潔法徹底去油漬 加1物更可去除食物盒異味

即學8招正確洗碗法 徹底洗走化學毒素

為盡可能減少洗潔精殘留，避免病從口入，鄭醫生建議大家應養成以下8大正確洗碗習慣：

8招正確洗碗法
8招正確洗碗法

手洗建議方法：

  • 浸泡暖水：將洗好的碗碟浸入暖水中約5至10分鐘，溫水有助進一步溶解及去除殘留的化學物。
  • 選用環保洗潔精：考慮改用市面上無磷、無毒的環保型洗潔精，其殘留量較低，對健康影響相對較小。
  • 反覆多次過水：洗碗後，應反覆用清水沖洗數次，確保將所有洗潔精泡沫和殘留物徹底沖走。
  • 靠嗅覺檢查有否殘留氣味：碗碟晾乾後，若靠近依然聞到有洗潔精的化學氣味，代表仍有殘留，必須重新清洗。
  • 善用洗碗刷或百潔布：使用軟毛刷、海綿或百潔布稍微用力刷洗，有助物理性去除頑固的洗潔精殘留物。

洗碗機建議方法：

  • 最後人手過水：機洗完畢後，再用清水以人手為餐具清洗一次，確保殘留物全部清除。
  • 定期深層清潔洗碗碟機：洗碗碟機內部亦會日積月累殘留化學物，應定期使用專用的機器清潔劑進行徹底清洗。
  • 增加清洗循環：使用洗碗碟機清洗餐具時，可在預設的最後一個循環後，手動多加一次清洗循環，徹底沖淨殘留物。

 延伸閱讀：消委會洗潔精推介｜檢測35款過半易傷手 推介14款不含致敏防腐劑 AXE斧頭牌/AXION/花王哪款最高分？

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
投資理財
5小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
2小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
18小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
13小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
18小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
19小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
19小時前