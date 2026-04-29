洗潔精只過水易殘留1種「毒藥」 嚴重恐傷腸胃 即學8招正確洗碗法 徹底洗走化學毒素

每日洗碗沖水原來沖不乾淨洗潔精淨？洗潔精若殘留於碗碟上，不但會傷害腸胃，更可能引發多種慢性疾病。有醫生引述研究指出，洗潔精中常見的1種化學物質，即使是低劑量殘留，也足以導致身體出現發炎，甚至傷腸胃。為此，他分享了8大洗碗貼士，無論手洗或使用洗碗碟機，都能徹底洗走化學毒素。

研究揭洗潔精只過水易殘留1種「毒藥」 嚴重恐傷腸胃

腸胃科醫生鄭泓志在Facebook專頁發文講解在洗碗過水時若沒有徹底沖走洗潔精，可能導致的健康問題。原來日常生活中會接觸的各種添加劑和化學物質，容易對人體的腸胃道上皮組織造成嚴重破壞。人體腸胃道內層覆蓋着一層由上皮細胞緊密排列而成的屏障，猶如身體的防護罩，負責阻擋外來有害物質入侵，皮膚和肺部亦有類似保護層。萬一這道腸胃屏障受損出現缺口，便可能引發一系列嚴重疾病，包括：

食物過敏

腸胃發炎

糖尿病

肥胖

肝硬化

多發性硬化症

自閉症

抑鬱症

阿茲海默症

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鄭醫生引述瑞士蘇黎世大學附屬機構「瑞士過敏與哮喘研究所」的一項報告進一步說明。該研究探討了洗碗碟機洗滌劑化學物殘留，對腸胃上皮組織的影響。該研究所指出，洗潔精中常見的「乙醇乙氧基酸酯」（Alcohol Ethoxylates），正是引起強烈毒性反應、破壞腸道屏障的主要化學物質。研究人員對乙醇乙氧基酸酯進行了稀釋測試，稀釋度從1：10000到1：40000不等，以模擬餐具上可能殘留的洗潔精濃度，得出驚人結果：

模擬高劑量情況： 殘留的化學物質會直接破壞腸胃道中的表皮細胞組織。

模擬低劑量情況： 即使微量殘留，亦會令腸道上皮細胞屏障崩解，導致身體出現一系列發炎反應。一旦上皮細胞受損，身體更會啟動發炎反應的基因表現，並與細胞內部訊號傳遞，引發大規模的細胞死亡程序。

研究證實，即使是微量殘留的洗滌劑化學物質，也有可能對腸道健康造成嚴重危害，引起發炎反應和細胞大量死亡。如果腸道屏障長期且反覆地受到這種化學物質破壞，將大幅增加患上多種慢性疾病的風險。

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即學8招正確洗碗法 徹底洗走化學毒素

為盡可能減少洗潔精殘留，避免病從口入，鄭醫生建議大家應養成以下8大正確洗碗習慣：

8招正確洗碗法

手洗建議方法：

浸泡暖水：將洗好的碗碟浸入暖水中約5至10分鐘，溫水有助進一步溶解及去除殘留的化學物。

選用環保洗潔精：考慮改用市面上無磷、無毒的環保型洗潔精，其殘留量較低，對健康影響相對較小。

反覆多次過水：洗碗後，應反覆用清水沖洗數次，確保將所有洗潔精泡沫和殘留物徹底沖走。

靠嗅覺檢查有否殘留氣味：碗碟晾乾後，若靠近依然聞到有洗潔精的化學氣味，代表仍有殘留，必須重新清洗。

善用洗碗刷或百潔布：使用軟毛刷、海綿或百潔布稍微用力刷洗，有助物理性去除頑固的洗潔精殘留物。

洗碗機建議方法：

最後人手過水：機洗完畢後，再用清水以人手為餐具清洗一次，確保殘留物全部清除。

定期深層清潔洗碗碟機：洗碗碟機內部亦會日積月累殘留化學物，應定期使用專用的機器清潔劑進行徹底清洗。

增加清洗循環：使用洗碗碟機清洗餐具時，可在預設的最後一個循環後，手動多加一次清洗循環，徹底沖淨殘留物。

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