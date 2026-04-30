防曬妝前乳推介｜日本《LDK》評測23款人氣產品 8款獲A級 防曬遮瑕2合1！

夏天來了！想保護肌膚免受紫外線侵害，又想保持妝容美麗動人，防曬妝前乳就派上用場了。它是一款底妝產品，兼具防曬和妝前乳的修容功效。日本《LDK》測試市面23款米色和粉色系的防曬妝前乳，當中包括「Dior」、「innisfree」「shu uemura」等熱門品牌，全面對比各款產品的紫外線防護、肌膚修飾力、持久度和質地，最終有8款產品獲A級。

日本《LDK》評測23款防曬妝前乳 8款獲A級

《LDK》公布23款防曬妝前乳的測試結果，其中4大評分標準如下：

紫外線防護 ：將產品置於紫外線反應標籤上，並以人造日光燈照射。紫外線防護率根據顏色差異計算。

：將產品置於紫外線反應標籤上，並以人造日光燈照射。紫外線防護率根據顏色差異計算。 肌膚修飾力 ：評估產品修飾毛孔、修飾膚色、提亮膚色和肌膚光澤的效果。

：評估產品修飾毛孔、修飾膚色、提亮膚色和肌膚光澤的效果。 持久度 ：將每款產品與同一款粉底液塗抹於人造皮革上，並噴灑模擬皮脂。之後，透過蒸汽測試評估其破損程度。

：將每款產品與同一款粉底液塗抹於人造皮革上，並噴灑模擬皮脂。之後，透過蒸汽測試評估其破損程度。 質地：多位評測員、專業髮型師和化妝師使用該產品，並評估其延展性和均勻度。

綜合評分優先考慮膚色修飾力和持久度。

LDK實測：23款防曬妝前乳使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測米色調防曬妝前乳完整名單：

C級（2.33分）：hare bare protection UV serum C primor（日圓¥1760，約HK$87）

C級（3.06分）：SHIRORU brightening in day（日圓¥3630，約HK$179）

C級（3.06分）：La Roche-Posay UV Idea XL Anthelios Tone-up Tinted（日圓¥4070，約HK$200）

B級（3.45分）：Keana Beaute 毛孔清潔 UV 妝前乳（日圓¥1262，約HK$62）

B級（3.75分）：d'Alba UV Essence Waterfull+ Cover-up Foundation-free sun cream（日圓¥1900，約HK$94）

B級（3.75分）：shu uemura unlimited block booster charged up Advanced/Nude Beige（日圓¥4990，約HK$246）

B級（3.75分）：PHI BEAUTY Bare Glow UV Primer 透明米色（日圓¥2200，約HK$108）

A級（3.92分）：Minon AminoMoist bright up base UV（日圓¥1245，約HK$61）

A級（4.08分）：Elegance Paris Modeling Color Base UV（日圓¥5300，約HK$261）

A級（4.36分）：雪肌精 SEKKISEI Airy Skin Veil Brightening UV Base（日圓¥2450，約HK$121）

A級（4.31分）：DECORTE UV Comfort Tone Up CC（日圓¥3980，約HK$196）

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《LDK》評測冠軍米色調防曬妝前乳有何優點？

在各款產品中，「hare bare protection UV serum C primor」獲得最後一名，《LDK》測試員指，塗抹「hare bare protection UV serum C primor」後幾乎立刻就開始起皺暈染，持久度也很差。不過，它的確有防曬效果。

「DECORTE UV Comfort Tone Up CC」排名第1位，獲 Best Buy 稱號。測試員指，這款來自 Cosme Decorte 的產品擁有媲美粉底的遮瑕力，在各項肌膚修護測試中均獲得高分。它能有效抵禦春夏紫外線，同時保持肌膚的自然美。憑藉其卓越的防曬指數，榮獲「最佳購買獎」。

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LDK評測粉色調防曬妝前乳完整名單：

第12位 C級（2.81分）：Heart Percent Tone Balancing sun base（日圓¥1793，約HK$88）

第11位 B級（3.17分）：Dior Prestige White Le Protecteur UV Jeunesse ET Lumière（日圓¥15950，約HK$785）

第10位 B級（3.53分）：Koh Gen Do THE SKINWAKE HAKKO Essence Primer Smooth Color Control（日圓¥4400，約HK$217）

第9位 B級（3.58分）：shu uemura unlimited block booster charged up（日圓¥4990，約HK$246）

第8位 B級（3.58分）：Wonjungyo Tone-up Base N/01 蜜桃粉（日圓¥1430，約HK$70）

第7位 B級（3.83分）：innisfree Vitamin C Tone-up Sunscreen（日圓¥2310，約HK$114）

第6位 B級（3.95分）：＆be UV Primer Rich Moist（日圓¥1650，約HK$81）

第5位 B級（3.97分）：DECORTE UV Comfort Tone Up CC 10 lavender rose（日圓¥3980，約HK$196）

第4位 A級（4.00分）：Elegance Paris Modeling Color Base UV/PK110（日圓¥6150，約HK$303）

第3位 A級（4.17分）：idio 提亮膚色防曬霜（日圓¥1980，約HK$98）

第2位 A級（4.33分）：anua vita C Tone-up peach pink（日圓¥2050，約HK$101）

第1位 A級（4.47分）：NAMING. Serum Skin Base（日圓¥1430，約HK$70）

《LDK》評測冠軍粉色調防曬妝前乳有何優點？

在各款產品中，「Heart Percent Tone Balancing sun base」獲得最後一名，《LDK》測試員指，雖然「Heart Percent Tone Balancing sun base」能起到一定的修飾作用，但由於油膩和潮濕，妝效很快就消失了。不過，它的防紫外線功能確實非常出色。

「NAMING. Serum Skin Base」排名第1位，獲Best Buy稱號。測試員指，雖然廣告宣傳的是粉紅色，但其實它更偏向米色，能與膚色完美融合。它利用光線修正肌膚瑕疵，例如暗沉和膚色不均，打造迷人透亮的妝容。此外，它還持久不脫妝，且不易曬傷和卡粉。

資料來源：《LDK》

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