番茄醬常常倒不出來！即學2步輕鬆倒出免狂搓 如何正確存放避免水分分離？

玻璃樽裝番茄醬是不少家庭廚房必備的百搭調味料，但每次使用時，總會遇到一個世紀難題——「倒都倒不出來」！有網民在網上大呻，指滿滿一樽玻璃樽茄汁，無論怎樣用力拍打樽底，茄汁依舊紋風不動；若太大力，又怕一次過倒出太多。到底有沒有輕鬆倒出茄汁的秘訣？

即學2步輕鬆倒出番茄醬免狂搓 4招可去除衣服上番茄醬

針對番茄醬常倒不出來，品牌《可果美》曾在Facebook專頁發文指，使用玻璃樽裝茄汁時，其實不需要搖到手斷或狂拍樽底，只需簡單兩個步驟，便能輕鬆順滑地倒出完美份量的番茄醬：

即學2步輕鬆倒出番茄醬/去除衣服上番茄醬

即學2步輕鬆倒出番茄醬/去除衣服上番茄醬

將玻璃樽平放在桌面上，向左右兩邊輕輕搖晃數下。 隨後將玻璃樽傾斜45度角，番茄醬便會自然且順滑地流出。

除了難倒出外，吃炸物或意粉時不慎將紅卜卜的番茄醬滴到衣服上，同樣令人崩潰。《可果美》亦貼心地分享了4步急救去污步驟，教大家不留痕跡地清洗乾淨：

首先用湯匙輕輕刮走衣服表面多餘的番茄醬。 用微濕的抹布，在殘留的污漬處輕輕拍除。 用舊牙刷沾取少許洗潔精，在污漬處刷洗。 最後將整件衣服進行常規清洗，便能徹底清除痕跡。

如何正確存放番茄醬避免水分分離？

為求方便，很多人習慣將膠樽裝的番茄醬倒立存放在雪櫃，認為這樣在下次使用時能更快擠出醬汁。不過，根據日媒《The grape》，日本知名食品公司龜甲萬株式會社在官網上表示，番茄醬在靜置一段時間後，當中的水分會自然分離。如果將樽蓋朝下放置，這些分離出來的透明液體便會積聚在樽口位置；當一打開樽蓋時，便極容易發生水分滲漏的情況。

【同場加映】番茄集7大好處 防乳癌前列腺癌！醫生揭2食法增功效 更防糖尿病

廠方補充，雖然分離出來的水分可安全食用，但為了保持茄汁的最佳質地與風味，強烈建議將番茄醬樽蓋朝上直立存放。這不僅能防止水分滲漏在樽口，更能確保每次擠出來的都是濃郁美味的番茄醬。

延伸閱讀：常吃番茄可防癌抗氧化 煮食時做漏2步恐功效全失 醫生推薦3道實用番茄菜式