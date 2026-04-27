一飲即衝廁！ 夏天早餐凍奶茶淪「最強瀉藥」 拆解4大細菌滋生陷阱

踏入夏季，不少人都習慣買一杯凍奶茶消暑，但這股清涼快感往往伴隨腹部絞痛或者肚瀉，為甚麼夏季飲凍奶茶特別容易腹瀉？

為甚麼夏季飲凍奶茶特別容易腹瀉？

1.冰塊極易受細菌污染

夏季是細菌活動的高峰期，若餐廳未能嚴格控管製冰水源或儲存過程中的衞生，冰塊極易受到大腸桿菌污染。最危險的是，含糖的奶茶為細菌提供了充足營養，一旦加入受污染的冰塊，會令大腸桿菌滋生得更快。當你飲下這杯看似消暑的奶茶時，其實也喝下了大量繁殖的病菌。

2. 濕熱環境危機

很多人習慣買了一杯凍奶茶後，因為喝不完而斷斷續續喝上一整天。在夏天又濕又熱的環境下，飲品若長時間置於室溫，冷藏溫度不足會讓細菌進入「繁殖暴走期」。隨著冰塊融化、溫度上升，杯中的細菌數量會呈幾何級數增長，讓原本清爽的早餐變成腸胃炎的導火線。

3. 冰凍刺激令腸道紊亂

除了細菌因素，物理刺激也不容小覷。夏季室外高溫，進入冷氣房後立刻飲用凍奶茶，強烈的冷刺激會導致胃腸道血管驟然收縮、蠕動異常加快。這種溫差衝擊會干擾消化系統的節奏，引發痙攣性腹痛或急性的水瀉反應。

4. 乳糖不耐症影響

患有乳糖不耐症的人士在夏季腸道敏感期，奶茶中的乳糖若未被有效分解，便會在腸道內發酵產氣。再加上濃郁茶底所含的「茶鹼」具有促進腸胃蠕動的作用，兩者雙管齊下，加速了排泄反應。

早餐飲凍奶茶 號稱「最強瀉藥」

台灣肝膽腸胃科醫生范泉山在節目《健康2.0》中表示，喝凍奶茶出現潤腸通便作用其實有4大原因：

通便原因1：早上飲用

剛起床時，人體各個器官未完全甦醒，敏感度較高，若在早上喝凍奶茶，就會令未準備好的腸胃大受刺激，促進排便。

通便原因2：飲用份量多

一整杯的凍奶茶份量並不少，如果在早上一次過飲完一大杯，其份量令身體製造更多廢物，自然更需要排便。

通便原因3：溫度較低

食物溫度會刺激胃部排空，越刺激的食物，尤其過冷或過熱都有所影響，一旦胃部未經排空、缺乏消化過程，食物就會直接送到腸道。而凍奶茶正正就會刺激食物快速送到腸，從而刺激排便及引致腹瀉。

通便原因4：成分含有奶

無論是用奶精或鮮奶都會刺激排便：前者含有棕櫚油或橄欖油，會刺激腸道壁；後者亦可能會引發乳糖不耐症，導致肚瀉。

范醫生表示，大部份人吃早餐時喝凍奶茶，也可達到潤腸效果，有助排便，但未必會造成腹瀉。

延伸閱讀：便秘分3大類型+通便建議

營養師李婉萍指曾發文指，便秘可分3種類型，

有便意卻無法排便

大便型態是一顆顆的，放屁時很臭

大便黏性較強

上述3種便秘類型，若配合相應的飲食及生活方法，有助改善便秘問題：

延伸閱讀：吃蔬果就可通便？ 預防便秘4大飲食建議

便秘吃蔬菜水果就可有效通便？營養師李婉萍又指出，若不想腹便淤積，她建議4個方法維持腸道健康，預防便秘：

延伸閱讀：便秘出現4情況須求醫

根據本港衞生署資料，便秘屬常見問題，多指為排便變得不頻繁，每週排便次數少於3次，而糞便的狀態太硬、太小或是很難排便。便秘時若出現以下4種情況須求醫治理：

衞生署列3大便秘原因

衞生署指，在醫院內科的病人中，大便藥是其中一種常見的病人口服藥物。常用的口服大便藥主要有三種；第一種番瀉葉，俗稱「草餅」，深草綠色藥片，作用刺激腸道，藉以促進蠕動作用及排便；第二種為人工乳果糖，此藥為淡黃色水劑，作用為滲透性瀉藥，從腸道中吸出水份，增加糞便水份，讓糞便容易排出，第三種為洋車前子殼纖維粉，吸水後會成為膨脹纖維，有刺激腸道蠕動作用，促進排便，但服用者必先將纖維粉與水混合，形成啫喱狀才可服食，否則效果適得其反，導致便秘。

3大常見便秘原因如下：



衞生署教預防便秘5大方法

衞生署教預防便秘5大方法，包括飲食及作息方面：

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