屋企濕氣重 只用抽濕機唔夠 專家揭7大最易忽略發霉黑點 附清潔攻略

天文台預測，受一道低壓槽及東北季候風影響，本港天氣由本周一 （20 日）起轉趨不穩定，預計連續六天有驟雨。在濕熱交替的天氣下，家居黴菌極易集體爆發。日本家事達人矢野菊乃提醒，除了使用抽濕機，更要掌握「7大最易忽略發霉黑點」清潔絕招！

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1. 床褥底部

香港不少租屋人士或自住家庭常忽略床褥底部的濕氣。入睡後排出的汗水與熱氣，若長期積聚在床褥與地板的接觸面，極易滋生黴菌。建議每天起床後應將棉被與床墊翻起通風。若空間不足，在床褥下墊入除濕墊或竹蓆，製造空氣層，並定期移至陽光下曝曬。

2. 浴室天花板

沖熱水澡後的殘餘肥皂垢與皮脂，是黴菌最愛的大餐。尤其矽膠封條與天花板，常因濕度過高滋生黑斑。建議洗澡後先用花灑沖刷牆身降溫，並帶走殘餘皮脂。接著用刮刀移除積水，搭配抽氣扇徹底乾燥。使用除霉劑前，務必確保表面乾燥，滲透力才更強。

3. 鞋櫃

鞋子穿了一整天後會吸收腳汗與環境濕氣，若脫下後立即收進密閉鞋櫃，等同於將黴菌「入庫保存」。建議脫鞋後應先在通風處放置一晚再收納。鞋櫃內可放置木炭或除濕劑，並維持收納空間約 80% 滿，保留通風空間。

4. 廚房牆身

廚房水管牆身容易產生冷凝水，加上收納櫃多半悶熱陰暗，容易滋生黴菌。建議務必擦乾廚具再收納，櫃底可鋪設報紙協助吸濕，並定期打開櫃門排除悶熱空氣。

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5. 衣櫃

香港家居空間狹窄，衣櫃若塞得太滿，空氣完全靜止，極易導致名貴毛料或皮衣發霉損毀。建議衣物收納前必須確認完全洗淨晾乾。建議每月至少打開櫃門通風一次，並善用掛式除濕包加強防護。

6. 洗衣機內槽

長年未清潔的洗衣機，內壁積累的污垢與殘留洗劑是黴菌的營養來源，讓洗乾淨的衣服越洗越污糟。建議洗完衣服後切記打開上蓋風乾。每月使用專業洗衣槽清潔劑進行深層洗淨。

7. 雪櫃密封膠條

雪櫃門邊橡膠封條常沾染食物殘渣或湯汁，加上冷熱交替產生的水氣，容易長出黴斑並污染內部食材。建議發現湯汁滴漏應立即擦拭，密封條需定期以酒精或中性清潔劑擦拭。此外，冰箱塞太滿會阻礙冷氣循環，保持「冷而不濕」才是防霉關鍵。

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