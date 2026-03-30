春筍食用不當致消化道出血 醫生教5步安全煮法避免傷腸胃 4類人要慎食！

當下正是春筍新鮮上市的時節，但食用不當反而會危害健康！內地近期有宗因錯誤食用春筍，引致消化道出血。有醫生教5步煮春筍，安全又能避免傷腸胃。

春筍食用不當致消化道出血 醫生教5步安全煮法

據內媒《生命時報》報道，近期浙江杭州、福建廈門、湖南常德等多地醫院均發現，因不當食用春筍而導致消化道出血的個案明顯增多。浙江省人民醫院消化內科主任潘文勝醫生，在3月24日接受採訪時更表示：「僅由昨日到今日，科室已收治了四、五名因食筍出事的病人，昨晚10點仍在為相關病人進行手術。」潘醫生更分享一個案，指曾有病人的胃鏡檢查顯示，一塊未經充分咀嚼的春筍，竟卡在十二指腸的憩室裡，反覆刺激腸壁，導致發炎、糜爛，最終引發潰瘍出血。

綜合分析，春筍對消化道不友善，主要源於其富含的三種成份，包括不可溶性膳食纖維、草酸和鞣酸。雖然春筍是高纖維、低熱量的健康食品，但其粗纖維卻是一把雙面刃。一方面，它能有效促進腸道蠕動，幫助消化，緩解便秘；但另一方面，這種堅韌的纖維質，一旦過量食用，便容易對腸胃道造成物理性損傷。

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即使是腸胃功能良好的人，大量進食春筍亦容易刺激腸胃，並影響鈣、鐵、鋅等營養素的吸收。對於本身腸胃功能較弱，或患有胃潰瘍、胃炎等疾病的人士，過量食用更可能引發消化不良、胃脹氣、胃酸倒流等不適，嚴重時甚至會誘發消化道出血，出現嘔血、黑便等危急併發症。此外，春筍含有難溶性的草酸、鞣酸等物質，會加速胃酸分泌，對胃黏膜形成物理、化學雙重打擊。

潘醫生強調，春筍營養價值高，只需適量攝取及合理烹調即可。他提醒，春筍買回家後，切勿為求方便而直接下鑊炒，正確做法是先焯水。這個步驟能去除大部分草酸和植酸，並降低單寧含量，從而減低對腸胃的刺激。

春筍正確焯水5步驟

春筍正確焯水5步驟：

春筍去殼，切成合適大小的塊狀或片狀。

在鍋中燒滾水，水量必須足夠淹過所有春筍。

將春筍放入沸水中，煮7至10分鐘（時間需根據春筍的大小和老嫩程度調整，粗壯的春筍需要更久）。

撈起後，可用凍水浸泡一會，以進一步去除澀味和殘留成分。

瀝乾水份後，才進行後續的烹調。

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3個食用春筍貼士 4類人要慎食

潘醫生也提出3個食用建議，避免對腸胃帶來刺激：

1.控制份量

食用春筍應以嚐鮮為原則，不宜過量。建議一家人分食一碟，每人每次的食用份量，最好不超過200克，每周亦不應食超過兩次。

2.溫和烹調，細嚼慢嚥

應優先選擇燉、蒸、煮等烹調方式。進食時，必須充分咀嚼，將粗纖維盡量嚼碎，以減輕腸胃的消化負擔。提前煮過，再加入肉類，或用壓力鍋燉軟，對腸胃的刺激會小一點。

3.高危人群避免進食

有消化道病史者，如消化性潰瘍、胃底靜脈曲張、肝硬化患者。

消化能力較弱的長者或消化系統未發育完全的兒童。

尿道結石患者，以防草酸與鈣結合，形成結石。

正服用阿士匹靈、布洛芬等非類固醇抗發炎藥者，因藥物本身已可能損傷胃黏膜，再食春筍會增加風險。

他特別提醒，一旦食用春筍後，出現腹痛、腹脹、胃酸倒流、黑便、嘔吐物呈咖啡色，或感到頭暈、心慌、乏力等症狀，可能已是消化道出血的警號，應立即停止進食，並及時求醫。

資料來源：《生命時報》

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