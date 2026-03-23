20歲女網購「減肥針」亂用藥 狂嘔入院險致命 揭處方藥零門檻網購超高危

近年瘦瘦筆/減肥針等產品雖廣泛流行，但濫用恐防惹禍。一名內地女子網購減肥針，自行注射後因效果未如理想，竟擅自將劑量增加四倍以上，結果狂嘔不適，需緊急送院。事件揭發了網購平台「無門檻」銷售處方藥的亂象，只需填寫基本資料即可輕易購得，風險不容忽視。

20歲女網購減肥針注射 急需瘦身自行加劑量

內媒報道，內地20歲女子小優（化名）是一位舞蹈專業學生，長期關注減肥方法。早前她在社交平台看到有人推薦「減肥針」替爾泊肽（Tirzepatide），稱「零節食、打一針就瘦」，於是在未有諮詢醫生的情況下自行網購並注射。起初效果顯著，她的體重一度維持在70多斤（約35公斤）。

農曆新年期間飲食失控，體重回升至80多斤（約40多公斤）。由於有演出任務，急於減磅的小優擅自加大劑量，不久後便出現劇烈噁心、反覆嘔吐，被家人緊急送院。急診科主治醫生張傑表示：「病人來院時精神狀態萎靡，嘔吐次數多到記不清。」經檢查，小優出現嚴重的低鈉、低氯、低鉀等電解質紊亂症狀，後揭她一次注射了約10至15毫克的替爾泊肽，遠超出常規起始劑量。

原是糖尿病處方藥 易引發不良反應

張醫生解釋，替爾泊肽是一種GIP/GLP-1雙標靶受體激動劑，相比司美格魯肽（Semaglutide）等單一標靶藥物，它能同時延緩胃排空、抑制食慾並促進脂肪分解，臨床減重效果更顯著，但副作用也更大。

替爾泊肽主要用途：

治療疾病 ：第2型糖尿病

：第2型糖尿病 適用人士 ：僅限二甲雙胍或磺脲類藥物控制不佳的2型糖尿病患

：僅限二甲雙胍或磺脲類藥物控制不佳的2型糖尿病患 體重管理：僅建議用於BMI≥28的肥胖族群，或BMI≥24且有高血壓、高血糖、血脂異常等代謝問題者

用藥劑量：起始劑量為2.5毫克、每周一次；4周後可增至5毫克；之後每4周增加2.5毫克

【同場加映】糖尿病初期徵狀

張醫生強調，像患者這樣一次注射10毫克以上，極易引發嚴重不良反應，常見副作用包括：

嚴重胃腸道不適 胰臟炎風險 急性腎損傷風險 甲狀腺癌風險

網上銷售突破10萬件 處方藥幾乎零門檻

調查發現，替爾泊肽注射液於2024年5月在內地獲批上市，2026年1月被納入國家醫保目錄。然而，這治療糖尿病的處方藥卻因顯著的減肥效果，被不少網紅追捧並跟風使用，甚至有消費者表示「降價後火速囤貨」。在網購平台上，有多家藥房旗艦店銷售該藥，10毫克售價約人民幣500元，20毫克約人民幣800元，更有商家銷售額逾10萬件。

在網購平台上有多家店銷售減肥針（圖：揚子晚報/紫牛新聞）

購買過程無需上傳真實處方，即可輕鬆下單（截圖至網購平台）

而所有售賣頁面雖有標註「處方藥需憑處方購買」，但購買過程中只需填寫姓名、年齡、電話等基本資料，再隨意勾選「超重患者」、「減重階段」等選項，也無需上傳真實處方，即可輕鬆下單，極容易購得！

減肥無捷徑 亂用藥可致命

張醫生強調，「減肥沒有捷徑，藥物只是輔助手段」，藥物雖然對特定族群的體重管理有一定幫助，但絕不應單純為了減肥而自行使用。用藥前必須由專業醫師評估，醫生提醒，唯有建立健康飲食和規律運動的基礎，才能真正實現健康減重：

進行飲食控制和運動干預 符合肥胖或超重伴代謝異常等條件，才可在醫生指導下嘗試小劑量用藥 停藥後若飲食運動習慣不變，體重很容易反彈

資料來源：揚子晚報/紫牛新聞

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