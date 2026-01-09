港人對肥胖症認知謬誤多 錯定無效減重目標 購買瘦瘦筆留意3特徵辨正貨

【肥胖症/瘦瘦筆】肥胖不只影響外觀，更是一種慢性病。香港肥胖醫學會先後進行了2次「香港市民對肥胖認知及意見調查」，卻發現港人多年來對肥胖的認知依然不足，可能因此選擇了錯誤的減肥方法或有問題的產品，因此對健康造成不良後果。

肥胖症｜港人對肥胖症認知謬誤多 錯定無效減重目標

香港肥胖醫學會會長、內分泌及糖尿科專科醫生陸安欣強調，肥胖症在香港的盛行率不容忽視。現時本港約有30%成年人口屬於肥胖，另有20%的成年人口被定義為超重，即約有半數香港成年人士面臨體重超標問題。「肥胖症會顯著增加患上二型糖尿病、高血壓、冠心病、中風、慢性腎病和癌症的風險，而治療肥胖症及其相關引發的問題的成本巨大，也為社會帶來沉重的經濟負擔。」

根據「2025年香港市民對肥胖認知及意見調查」數據，多達七成受訪者不知道世界衞生組織早已於1997年將肥胖列為疾病；多數人仍以實質體重作為評估個人是否超重或肥胖的指標，了解身體質量指數（BMI）和／或腰圍是評估標準的受訪者比例低於50%。

另外，受訪者雖然普遍知道肥胖與第二型糖尿病、高血壓和冠心病有關，但對其他如睡眠窒息症、脂肪肝、痛風以至癌症等相關併發症的認知則低得多。陸安欣醫生表示，這反映公眾對肥胖症作為一種複雜慢性病的理解仍停留在表面。

肥胖症｜錯定無效減重目標 對減肥藥物接受度仍偏低

調查發現，85%受訪者表示改善健康是其中一個減肥目標，曾嘗試減肥的比例亦由2018年的42%上升至2025年的48%。惟受訪者對「成功減重」的定義不清晰，超過40%人將減重目標定得太高或太低，認為只須減1-5磅，或者需要大減16磅以上，與實際的健康效益存在落差。陸安欣醫生表示，從醫學角度而言，減重5%已能顯著改善代謝指標，如血糖、血膽固醇和血壓；減重15%或以上已被證明能降低心血管疾病的風險和死亡率。

調查數據顯示，87%的受訪者視節食及運動作為主要減肥方法，以此減肥無效後，則有50%人會尋求營養師或體能教練協助，但只有5%會考慮使用處方藥物。關於使用處方減重藥物，近半數受訪者表示副作用是最大的考量因素，其次是療效。這顯示了市民對肥胖症的醫學認知和對處方藥物治療的接受度仍然偏低。

肥胖症｜勿買水貨減肥針瘦瘦筆 3大特徵辨別正貨

至於如何辨別減肥藥物真偽，香港藥學服務基金配安心藥房經理周漢輝藥劑師提醒市民，小心水貨假貨及網上虛假資料。近年市面充斥由非正規管道購買的減肥針劑，即「水貨」或俗稱「瘦瘦筆」，來源不明，存在極高風險。「輕則無效，重則可能摻雜其他成分或受污染，危及健康。」他提醒，減肥針劑多為需要冷藏的藥物，水貨在運輸時多數未有嚴格按照冷鏈要求保存，使藥物暴露於不適合儲存的環境及溫度，嚴重影響藥效與安全。

該基金強調，市民應在醫生處方下，向註冊藥房或醫療機構購買藥物，並諮詢藥劑師正確的儲存和使用方法，例如未開封的針劑應保存於2°-8°C的雪櫃中，已開封的針劑應妥善保存於室溫30°C或以下環境；每次注射都應更換針頭，以防止堵塞、減少疼痛及避免感染。他們提醒市民，認清正貨包裝的3大特徵以辨別正貨：

品牌商標：外盒正面及側面均印有清晰的品牌商標。

註冊號碼：包裝背面印有香港衛生署註冊號碼（HK Reg. No.）。

二維碼認證：現時部分藥盒設有鐳射標籤二維碼，掃描後可進入官方認證系統網頁，核對產品名稱、劑量、註冊號碼、批次號碼及到期日，確保為正貨。

肥胖症｜甚麼人適用處方藥物減肥/瘦瘦筆？

香港肥胖醫學會創會會長、內分泌及糖尿科專科醫生周振中強調，肥胖是「百病之源」。他形容，減肥治療是一個金字塔，最底層是培養正確的生活及飲食方式；往上是藥物治療；頂層才是手術治療。「藥物治療有嚴格的醫學指引。一般而言，使用準則為BMI ≥ 30 kg/m2，或BMI ≥ 27 kg/m2，並出現與肥胖相關的併發症如糖尿病、高血壓等。」

他提醒，GLP-1受體促效劑等所有處方減肥藥物都必須在醫生指導下使用，並應了解其常見副作用，包括胃腸道不適，如噁心、腹瀉、便秘等，這些反應通常是暫時性的，會隨著時間推移逐漸減輕。患者亦可透過少食多餐、清淡飲食來緩解副作用。

肥胖症｜港女40歲已有三高須通波仔 終身服藥控制糖尿病

患有肥胖症的林女士分享她因肥胖生病及積極治療的經歷。她在成年踏足社會後，工作忙到沒時間做運動，飲食又沒節制，身形因此越來越胖，體重最高更超過170磅。「我最喜歡吃自助餐，可以飽到第二日都吃不下東西；加上經常外出食飯，牛扒、街邊小食、魚蛋燒賣、雞腳牛肚都是至愛。」

到了40歲後，她開始覺得心口和背脊疼痛，卻只吃止痛藥了事。直至52歲，終於引發了血管阻塞，不只需要「通波仔」，亦同時發現有糖尿病、膽固醇高、血壓高。「當時真是嚇了一跳，醫生說我這麼多病症，有機會與肥胖有關。」

林女士雖然曾透過節食、服藥及營養食品減肥，然而不只效果不明顯，就是出現心跳急速、厭食等副作用。但她心知不可再讓身體差下去，現在會控制自己吃少點，減少澱粉質，有時間就和兒子一起做運動，現已成功減至150磅。藥物方面，她在「通波仔」後長期服用糖尿藥、膽固醇藥、血壓藥、心臟藥，終身不能斷藥，最近還加了注射式GLP-1藥物，以改善糖尿病及幫助減肥。

降血脂必吃6大刮油食物 營養師公開最佳攝取量 豆芽/木耳上榜！

