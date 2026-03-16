「健康零食」士多啤梨凍乾被驗出20種農藥 重金屬超標達14.5倍 研究揭恐損肝腎

近年興起不少標榜天然、健康的凍乾水果零食，但要小心可能暗藏食安危機。內地有食品公司負責人自爆，其生產的士多啤梨凍乾，竟驗出含20多種農藥，重金屬更嚴重超標14.5倍。有研究亦指出，這種重金屬恐會損害肝臟、腎臟。

士多啤梨凍乾被驗出20種農藥 重金屬超標達14.5倍

據《新京報》報道，2026年1月，福建漳州泰湖谷場食品有限公司的負責人林女士，主動向外界披露公司生產的加糖士多啤梨凍乾，不僅重金屬「鎘」嚴重超標14.56倍，更被驗出20多種違規農藥殘留。她表示，經檢測後，確認問題源於上游供應商提供的士多啤梨原料，並已多次向供應商所在地的市場監管部門舉報。然而，上游廠家卻以國家標準未對凍乾士多啤梨的鎘及農殘設限。

記者沿著供應鏈一路追溯，源頭指向了雲南麗江華坪金芒果生態開發有限公司，該公司負責從農戶手中收購新鮮士多啤梨進行加工。有工作人員表示，士多啤梨種植至今，重金屬和農藥殘留始終是兩大無法克服的頑疾，即使明知鮮果超標，收購企業也束手無策。

2026年2月初，記者趕到麗江華坪金芒果生態開發股份有限公司的主要草莓收購地雲南省楚雄州永仁縣和曲靖市會澤縣實地調查。在士多啤梨種植園發現大量超範圍使用的農藥，如毒死蜱、敵敵畏等，農藥生產廠商表示以上農藥不能用於草莓種植。當地農資店負責人更直言，由於長期濫用，害蟲已產生強烈抗藥性，農藥在當地幾乎已完全失效。

農藥濫用，直接導致收購及加工商面臨巨大困境。永仁縣和會澤縣兩家龍頭收購企業的負責人均坦承，無法保證能提供農殘不超標的產品。為應對客戶的檢測要求，業內已形成一套「潛規則」，一是用錢讓檢測公司提供「合格報告」，或將特製的「無農殘樣本」送檢，以瞞天過海。

「毒」士多啤梨凍乾竟回收打粉再用於雪糕

在林女士於網絡發聲後，有多位業內人士主動聯繫，表示願意「幫忙」處理這批有問題的士多啤梨乾。有收購商明言，可將其當作正品慢慢出售，產品規格、生產日期等更可「隨便寫」。另一家公司更表示，即使重金屬、農殘超標，甚至產品過期，都可以回收，打成粉末後，再用於雪糕等其他產品的生產。因顧慮產品重金屬及農殘問題，林女士至今未將該批士多啤梨凍乾對外出售。

事件曝光後，引起雲南省當局高度關注。據《新華社》報道，雲南省農業農村廳已迅速聯合公安、市場監管等部門成立聯合調查組，分赴前述三個州（市），對涉及的士多啤梨生產基地、加工企業及流通市場等各環節，展開實地核查。當局強調，一旦發現任何違法違規行為，將依法依規嚴肅處理。

含鉛鎘食物對身體有甚麼影響？

含鎘食物方面，從膳食攝入鎘導致急性中毒的機會微乎其微，急性鎘中毒可損害腸胃道、肝臟、心臟及腎臟功能；至於慢性鎘中毒，主要受損器官是腎臟。鎘會導致以下問題：

同場加映：重金屬「鎘」對健康的影響

腎小管功能受損

蛋白尿/氨基酸尿，形成「腎結石」

糖尿病

骨質軟化

骨質疏鬆症

國際癌症研究機構認為，從飲食中攝入鎘，似乎不具有明顯的基因毒性，亦不大可能令人患癌。另一方面，吃下含鉛食物則危險得多，因為嬰兒對鉛的吸收率是50%；鉛被吸收後，先會隨血液輸送到全身的軟組織，然後沉積在骨骼。鉛經腎臟排出體外， 有小部分會以膽汁途徑排出，而從食物攝取後沒有被吸收的鉛則隨糞便排出。鉛會損害以下器官：

腎臟

心血管系統

免疫系統

造血器官

中樞神經系統

生殖系統

嬰兒、幼童和胎兒較容易受到鉛毒的影響，特別是導致他們的中樞神經系統受損；兒童如攝取小量的鉛，會令他們的認知和智力發展遲緩。成人在短期攝取大量的鉛， 可引致腸胃不適、貧血、腦病和死亡。

資料來源：《新京報》、《新華社》

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