濕紙巾恐藏殺機 英國4品牌驗出致命菌可致敗血症 6人感染死亡
發佈時間：13:30 2026-03-13 HKT
濕紙巾是不少家居必備用品之一，但原來也暗藏致命危機。英國衛生當局發出緊急警告，指有四款常用濕紙巾被驗出含致命惡菌，已造成59人確診感染，其中6人死亡。涉事產品雖已於去年7月停售，但當局呼籲市民立即檢查家中急救箱及藥櫃，若發現以下品牌，切勿使用並盡快丟棄。
四款無酒精濕紙巾含致命細菌 六人喪生
英國衛生安全局（UKHSA）與藥品及保健品監管局（MHRA）上月聯合發布警告，指4款非無菌無酒精濕紙巾（non-sterile alcohol-free wipes）被檢出含有「穩定伯克霍爾德菌」（B. stabilis）。根據《歐洲監測》期刊發表的研究，2018年6月至2026年2月期間，英國共錄得59宗確診感染個案，其中5名患者死亡，另有一宗疑似死亡個案。英國衞生安全局指出，感染通常經由以下途徑發生：
- 受污染產品接觸破損或受損皮膚
- 透過靜脈導管等醫療設備將細菌引入體內
感染症狀：
- 傷口周圍發紅、腫脹
- 疼痛加劇、局部發熱
- 傷口滲出膿液或分泌物
- 嚴重者可引發敗血症，危及生命
即看涉事品牌名單
英國衞生安全局證實，以下四款無酒精濕紙巾被驗出含有伯克霍爾德菌：
- ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes
- Microsafe Moist Wipe Alcohol Free
- Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes
- Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes
當局強調，這類濕紙巾本不應作急救用途，絕對不能用於破損皮膚或清潔靜脈導管。檢驗亦發現，品牌Reliwipe雖受污染，但菌株與爆發個案無關。
產品雖停售 家中或有存貨 發現問題產品怎麼辦？
涉事產品已於2025年7月被勒令停售，英國衞生安全局向銷售商發出通知。然而，這些濕紙巾可能仍存於市民的急救箱或家中儲物櫃。英國衞生安全局建議，如發現問題產品，要立即停止使用，作為一般家居垃圾棄置，切勿用於傷口護理或清潔醫療設備。
當局強調，這些產品並非作為一般家用濕紙巾或嬰兒濕紙巾銷售，市民處理傷口或清潔靜脈導管時，應遵循公共醫療服務機構的指引。
致命惡菌B. stabilis是甚麼？
穩定伯克霍爾德菌是一種存在於自然環境（如土壤和水源）中的細菌，一般對健康人士威脅不大。然而，若透過傷口或醫療設備進入人體，對免疫力較弱者可能造成嚴重後果。
高危族群包括：
- 正在接受化療的癌症患者
- 器官移植受贈者
- 免疫功能受損人士
- 囊腫纖維化患者
資料來源：英國衞生安全局
