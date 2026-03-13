濕紙巾恐藏殺機 英國4品牌驗出致命菌可致敗血症 6人感染死亡

濕紙巾是不少家居必備用品之一，但原來也暗藏致命危機。英國衛生當局發出緊急警告，指有四款常用濕紙巾被驗出含致命惡菌，已造成59人確診感染，其中6人死亡。涉事產品雖已於去年7月停售，但當局呼籲市民立即檢查家中急救箱及藥櫃，若發現以下品牌，切勿使用並盡快丟棄。

四款無酒精濕紙巾含致命細菌 六人喪生

英國衛生安全局（UKHSA）與藥品及保健品監管局（MHRA）上月聯合發布警告，指4款非無菌無酒精濕紙巾（non-sterile alcohol-free wipes）被檢出含有「穩定伯克霍爾德菌」（B. stabilis）。根據《歐洲監測》期刊發表的研究，2018年6月至2026年2月期間，英國共錄得59宗確診感染個案，其中5名患者死亡，另有一宗疑似死亡個案。英國衞生安全局指出，感染通常經由以下途徑發生：

受污染產品接觸破損或受損皮膚

透過靜脈導管等醫療設備將細菌引入體內

感染症狀：

傷口周圍發紅、腫脹

疼痛加劇、局部發熱

傷口滲出膿液或分泌物

嚴重者可引發敗血症，危及生命

即看涉事品牌名單

英國衞生安全局證實，以下四款無酒精濕紙巾被驗出含有伯克霍爾德菌：

四款無酒精濕紙巾含致命細菌

ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes Microsafe Moist Wipe Alcohol Free Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes Reliwipe Alcohol Free Cleansing Wipes

當局強調，這類濕紙巾本不應作急救用途，絕對不能用於破損皮膚或清潔靜脈導管。檢驗亦發現，品牌Reliwipe雖受污染，但菌株與爆發個案無關。

產品雖停售 家中或有存貨 發現問題產品怎麼辦？

涉事產品已於2025年7月被勒令停售，英國衞生安全局向銷售商發出通知。然而，這些濕紙巾可能仍存於市民的急救箱或家中儲物櫃。英國衞生安全局建議，如發現問題產品，要立即停止使用，作為一般家居垃圾棄置，切勿用於傷口護理或清潔醫療設備。

當局強調，這些產品並非作為一般家用濕紙巾或嬰兒濕紙巾銷售，市民處理傷口或清潔靜脈導管時，應遵循公共醫療服務機構的指引。

致命惡菌B. stabilis是甚麼？

穩定伯克霍爾德菌是一種存在於自然環境（如土壤和水源）中的細菌，一般對健康人士威脅不大。然而，若透過傷口或醫療設備進入人體，對免疫力較弱者可能造成嚴重後果。

高危族群包括：

正在接受化療的癌症患者

器官移植受贈者

免疫功能受損人士

囊腫纖維化患者

資料來源：英國衞生安全局

延伸閱讀：4種食物隔夜吃易滋生惡菌 醫生警告誤吃這種致死率恐超50% 4招安全處理隔夜菜

---

相關文章：

天氣回暖濕河粉/米粉忌放室溫！食安中心警告：易感染1致命率極高惡菌 即學3招防中毒

南韓爆食安風波 81間食店涉違規「杜拜朱古力麻糬」也淪陷 金黃葡萄球菌超標2.5倍恐食物中毒

飲過期牛奶如吞毒 30歲男腸道「罷工」7個月+暴瘦26公斤 專家揭致命原因

酒精消毒雙手未必乾淨？醫生驚人實測摸完1物 再接觸食物恐吞惡菌