天氣回暖濕河粉/米粉忌放室溫！食安中心警告：易感染1致命率極高惡菌 即學3招防中毒

天氣逐漸回暖，正是細菌活躍高峰期。食物安全中心提醒，若在室溫下存放濕河粉、米粉，極易滋生一種致命率極高的惡菌。到底有何方法避免誤食這種菌？

濕河粉/米粉忌放室溫 食安中心警告易感染1致命率極高惡菌

食物安全中心在其Facebook專頁發文指，長時間放置於室溫的濕澱粉製品或濕米粉製品，例如濕河粉、濕米線、腸粉等，容易大量滋生「椰毒伯克氏菌」，並產生一種耐熱毒素「米酵菌酸」，而在初春時分，天氣漸暖，更有利「椰毒伯克氏菌」生長。

米酵菌酸是一種由椰毒伯克氏菌產生的耐熱毒素，這種細菌在土壤及植物中無處不在。適合細菌生長的溫度範圍為攝氏30至37度，而適合產生毒素的溫度則為攝氏22至30度。米酵菌酸主要影響肝臟、腦部及腎臟，引發的症狀包括：

缺乏能量

眩暈

嗜睡

腹痛

嘔吐

發病潛伏期由30分鐘至12小時不等，嚴重個案可能在症狀出現後1至20小時內死亡。根據內地國家監測回顧數據，以往中毒個案的病發死亡率高達60%。

有何方法可防「米酵菌酸」？

要預防這種不常見但可致命的「米酵菌酸」，除了保持良好食物衞生，即使在烹煮前亦必須嚴格控制高風險食品的時間和溫度，以盡量減少椰毒伯克氏菌的生長，並列出以下3大貼士：

3方法防「米酵菌酸」

3方法防「米酵菌酸」：

濕米粉或類似食品，尤其是散裝產品，應在購買當天進食或放入雪櫃存放。

餐後如有剩餘的濕米粉或類似食品，應盡快放入雪櫃或直接棄掉。

若發現濕米粉或類似食品及經浸泡的菇菌出現氣味或味道異常，應立即棄掉，切勿食用。

3類常見的食物中毒 1類蔬菜沙律易致諾如病毒

除了濕澱粉製品或濕米粉製品易產生米酵菌酸，衞生防護中心資料顯示，常見的食物中毒亦包括：

1. 沙門氏菌

病原體：在家養及野生動物中廣泛存在，亦常見於食用動物（例如家禽、豬和牛）和寵物（例如貓、狗、鳥類和龜等爬蟲類動物）。

引致食物中毒的來源：未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生的蛋及蛋製食品（如布甸）。

常見症狀：

嘔吐 腹瀉 腹痛 發燒 嚴重併發症，如脫水及敗血病

2. 副溶血性弧菌

病原體：海產。

引致食物中毒的來源：進食未熟透或生的海產；已煮熟食物亦有可能在準備或貯存時受生海產交叉污染。

常見症狀：

嘔吐 腹瀉 腹痛 發燒 嚴重併發症，如脫水及敗血病

3. 諾如病毒

病原體：人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。

引致食物中毒的來源：貝類海產特別是生蠔、未經烹煮的蔬菜、沙律和冰塊是常見引致人類受諾如病毒感染的食物。

常見症狀：

嘔吐 噁心 腹痛 腹瀉 輕微發燒

資料來源：食安中心Facebook、衞生防護中心

延伸閱讀：4種食物隔夜吃易滋生惡菌 醫生警告誤吃這種致死率恐超50% 4招安全處理隔夜菜

---

相關文章：

南韓爆食安風波 81間食店涉違規「杜拜朱古力麻糬」也淪陷 金黃葡萄球菌超標2.5倍恐食物中毒

飲過期牛奶如吞毒 30歲男腸道「罷工」7個月+暴瘦26公斤 專家揭致命原因

酒精消毒雙手未必乾淨？醫生驚人實測摸完1物 再接觸食物恐吞惡菌

諾如病毒｜黃竹坑食肆生蠔致五人食物中毒 三周錄34宗個案 專家教染疫後每10分鐘補水