飲過期牛奶如吞毒 30歲男腸道「罷工」7個月+暴瘦26公斤 專家揭致命原因

食用安全
更新時間：17:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-26 HKT

港人愛飲牛奶，也是蛋白質和鈣質的重要來源。但如果誤飲過期牛奶，別以為「頂多屙兩次」，過期奶的危險程度分分鐘有如毒藥。內地一名30歲男子因喝了過期變質牛奶，導致腸道功能永久受損，7個月內體重急降26公斤，至今仍未康復。

男子飲過期牛奶後便秘/腹脹/腹痛 體重暴跌26公斤

據內地媒體報道，中國內地一名30歲男子在七個月前不慎飲用過期牛奶，此後問題接踵而至。他接連出現腹脹、腹痛，並伴隨持續性便秘。上海市第十人民醫院結直腸病專科醫生陳啟儀表示：「這名患者以前胃腸道功能很好，但自從喝了過期牛奶之後，七個多月過去了，腸子再也沒有正常通暢過。」

最令人震驚的是，事發前男子體重為70公斤，身體狀況良好。七個月後，他的體重驟降至43.5公斤，足足暴跌26公斤，相當於每週減磅近1公斤；而這種「病理性暴瘦」並非健康的減肥狀態，而是身體被疾病消耗的嚴重警號。

食物中毒的元兇：大腸桿菌、沙門氏菌

引致大腸桿菌/沙門氏菌/李斯特菌

不少人對過期牛奶的危害存在誤解，以為最多就是腹瀉幾次、排毒後便無大礙。醫生解釋，這種想法極其危險。牛奶雖然營養豐富，但過期牛奶之所以致命，在於它是細菌滋生的完美溫床，一旦超過保質期，細菌便會迅速繁殖，引致以下病菌：

  • 大腸桿菌
  • 沙門氏菌
  • 李斯特菌

這些細菌進入人體後，會引發急性腸胃炎，嚴重時會導致全身性感染。

過期牛奶恐致命 細菌可永久摧殘結腸動力

陳醫生指出：「這名男子的核心問題，是過期牛奶中的細菌導致他的結腸動力完全喪失。」結腸動力即腸道蠕動的能力，是食物殘渣順利通過消化系統的關鍵。一旦結腸「罷工」，糞便滯留腸道，引發持續便秘、腹脹、腹痛，形成惡性循環。

醫生提醒大眾：「日常生活中，如果不慎食用過期食物，或是出現持續的腹脹、腹痛、便秘等腸胃不適，千萬不要硬扛。」這種腸胃損傷可能是永久性的，及引發更嚴重的健康問題。

 

資料來源：紅星新聞

延伸閱讀：用錯砧板恐成惡菌溫床 醫生教清潔保養5步驟 使用多久必須換？

4種材質砧板的優缺點
4種材質砧板的優缺點

---

相關文章：

隔夜餸可翻熱多少次？帶飯忌放3類食物？隔夜菜5大處理方法超錯恐致中毒

湯水煲滾就可以放隔夜？忽略2情況易中毒 10類食物易生毒素

情侶吃滑蛋蝦仁飯中毒狂瀉 病毒量高13倍恐致命！4類食物也高危

常用微波爐加熱食物易致癌？營養師揭忽略1事更損健康

 

 

 

 

 

