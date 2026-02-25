冬奧冠軍劉美賢「微笑唇環」爆紅 專家警告自穿唇環恐致感染/窒息

在剛落幕的米蘭冬奧上，美國花式溜冰選手劉美賢（Alysa Liu）勇奪兩面金牌，成為全場焦點。這位「Z世代」天才少女不只技藝精湛，其造型打扮同樣吸睛，除了一頭招牌「年輪染髮」，她張嘴微笑時閃現的「微笑唇環」同樣引起熱話，她更自爆唇環「自己望鏡穿」，十分「勇猛」。

劉美賢自爆唇環「自己望鏡穿刺」

外媒報道，現年20歲的劉美賢（Alysa Liu）在今屆米蘭冬奧大放異彩，一口氣勇奪女子單人花滑及團體賽冠軍。當她站在鎂光燈下時，除了身上戴著的金牌，臉上的金屬飾品同樣惹人注意，包括藏在口腔內、只在微笑時才顯露的微笑唇環（Smiley Piercing）。

劉美賢接受媒體訪問時透露了這個唇環的由來，坦言是自己兩年多前穿的。更令人驚訝的是，她補充：「我讓妹妹幫我撐開嘴唇，然後我拿著穿刺針對著鏡子，沒錯，我就這樣直接穿過去了。」

「微笑唇環」是甚麼？

「微笑唇環」的正式名稱是「唇繫帶穿環（Frenulum Piercing）」，穿刺的位置在口腔內連接上唇內側與牙齦之間的「唇繫帶」——即細小柔軟的黏膜組織。穿刺者將一個環狀金屬飾品穿過這塊組織，末端以金屬球固定。

美國ADA拆解4大健康風險

雖然劉美賢的造型充滿個人風格，展現了Z世代的自信與時尚感，但美國牙醫學會（ADA）旗下Mouth Healthy 警告，這種唇環穿刺對口腔造成的威脅不容忽視，切勿一時衝動、盲目模仿。專家警告恐存4大健康風險：

1. 感染與腫脹

口腔內細菌繁多，容易引發感染及腫脹；加上自行穿刺的難以確保衞生，容易引發感染、出血不止及疤痕增生。

2. 堵塞呼吸道

唇環穿刺後可能出現嚴重腫脹，尤其是舌頭或嘴唇部位。一旦腫脹加劇，最壞情況可能堵塞呼吸道，造成呼吸困難。

3. 異物吸入與窒息

若唇環飾品鬆脫或部分斷裂，有可能誤吞甚至嗆入氣管，引發窒息危機。

4. 牙齒牙齦受損

飾品在口腔內會反覆撞擊牙齒表面，傷害牙齦或牙齒，長遠會對口腔造成不可逆的損害。部分個案甚至出現飾品嵌入牙肉的情況，最終需要透過手術切除。

