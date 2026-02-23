Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潮濕天氣殺到！衣物難乾又容易散發異味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清潔能力大比拼

食用安全
更新時間：15:25 2026-02-23 HKT
發佈時間：15:25 2026-02-23 HKT

隨着一道低壓槽在本周中期於華中發展並逐漸靠近廣東沿岸地區，本周後期該區間中有驟雨，局部地區可能有雷暴。根據天文台九天天氣預測，今日（23日）起一連8日的最高相對濕度均達95%。天氣潮濕衣物難乾容易出現陣陣「噏」味，要確保衣物清潔要進行清洗，市面上衣物清洗的種類有很多，較常見有洗衣粉、洗衣液以及俗稱洗衣珠的洗衣膠囊，究竟哪種清潔能力最優勝？

洗衣粉vs洗衣液vs洗衣球成分

消委會指，洗衣粉和洗衣液兩者成分大同小異，最大的分別就是洗衣粉添加了固體的填充物（fillers），以便取用及防止結塊。相反，洗衣液則易與水混和，也不會出現結塊情況，較洗衣粉環保。

至於俗稱洗衣球的洗衣膠囊，簡單而言，是已經預先調好份量的濃縮洗衣精膠囊，外層水溶膜遇水即溶，釋放清潔成分。

洗衣粉vs洗衣液vs洗衣球清潔能力

消委會曾就洗衣粉、洗衣液以及俗稱洗衣珠的洗衣膠囊進行評測，由4種日常常見污漬入手，針對油性、酵素、氧化等四類污漬進行評測。

1.油性污漬（包括礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）

洗衣粉 去除人體皮脂表現較佳，去除粉底和礦物油的表現較弱
洗衣液 去除人體皮脂及粉底的表現較佳，但去除礦物油表現則較參差
洗衣球 整體去污表現較出色

消委會也發現，洗衣粉、洗衣液或洗衣膠囊三種洗衣產品，在去除牛肉脂肪的表現則相對較弱，因此打牛肉火鍋或「鋸扒」要格外小心。

2.  酵素污漬（包括朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土等）

洗衣粉 普遍在去除朱古力漬的表現較弱
洗衣液 整體表現不俗
洗衣球 除了在除油表現較佳，酵素去污的成效亦較其餘兩者高

3. 可氧化污漬（包括茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油等）

食物污漬 大部分洗衣粉及洗衣液在去除藍莓、番茄醬及豉油等會較有效，但在去除咖啡、紅酒及芥末等的表現則較參差
茶漬 洗衣膠囊均可有效淡化茶漬，部分洗衣液能略為淡化茶漬，但洗衣粉則未能淡化

4. 其他污漬（包括水溶性及油溶性漆油等）

消委會指，由於漆油屬於化學物質，相對較難清洗，無論洗衣粉、洗衣液或洗衣珠的清潔能力未如理想，同樣難以去除相關物質，但整體去除水溶性漆油的表現卻比油溶性漆油為佳。

5. 衣物固色

消委會評測發現，絕大多數洗衣液的固色程度比洗衣粉好，而洗衣膠囊固色程度的整體表現也不錯。

消委會提醒，使用洗衣粉時，要先溶於水及不要過量，否則會有白色粉末殘留於深色衣物上，影響外觀；相反，洗衣液則易與水混和，也不會出現結塊情況，較洗衣粉環保。至於洗衣球，大多數家庭洗衣量約 5至7 公斤，用一顆洗衣球已經足夠，而洗衣球的正確用法是先將洗衣球放入空滾筒，再放衣物，避免膠囊卡在衣物縫隙而無法完全溶解。

推薦閱讀：洗衣液推介｜日本《LDK》評測15款人氣產品 9款獲A級 清潔力強+除漬防臭！

 洗衣用品實測結果及評價⬇⬇⬇

《LDK》評測15款洗衣用品名單：

  • 第15位（3.00分）：TOPVALU Best Price Liquid Laundry Detergent Mild Floral（日圓¥393，約HK$21）
  • 第12位（3.20分）：威露士9X殺菌洗衣珠袋裝（日圓¥1400，約HK$76）
  • 第12位（3.20分）：P&G ARIEL 超濃縮洗衣精（日圓¥545，約HK$30）
  • 第12位（3.20分）：P&G BOLD 4in14D碳酸機能除臭洗衣球（日圓¥219，約HK$12）
  • 第10位（3.40分）：WELCO日本NEW超濃縮清爽雙倍洗淨抗菌消臭3D洗衣球（日圓¥814，約HK$44）
  • 第10位（3.40分）：NS FaFa熊寶貝持久抗菌除臭衣物洗衣液（日圓¥547，約HK$30）
  • 第4位（3.80分）：KAO花王Curel洗衣液（日圓¥528，約HK$29）
  • 第4位（3.80分）：SARAYA日本植物性濃縮洗衣液（日圓¥468，約HK$25）
  • 第4位（3.80分）：Laundrin無添加洗衣液（日圓¥712，約HK$39）
  • 第4位（3.80分）：KAO 花王 New Beads 香氛洗衣液（日圓¥366，約HK$20）
  • 第4位（3.80分）：arFUM 5合1膠囊洗衣液Amor（日圓¥1200，約HK$65）
  • 第4位（3.80分）：KAO 花王 Attack ZERO 超濃縮除臭抗菌防黴洗衣棒（日圓¥501，約HK$27）
  • 第2位（4.00分）：Nanox One Pro Compact Liquid（日圓¥458，約HK$25）
  • 第2位（4.00分）：P&G Ariel 4D洗衣球（日圓¥237，約HK$13）
  • 第1位（4.60分）：花王 Attack Neo 強力消臭除菌洗衣液（日圓¥450，約HK$24）

資料來源：消委會《LDK the Beauty》雜誌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

每當冬春季節交替，沿岸地區的牆壁和地板有時會變得濕漉漉，像是「出水」一樣，戶外也時常被濃霧籠罩，導致能見度下降。

這種現象被稱為「回南天」。它的成因是當冬季的東北季候風減弱，風向轉為偏南風，將海上溫暖且潮濕的空氣帶到陸地。由於此時陸地和海面的溫度仍然偏低，暖濕空氣中的水氣一旦接觸到冰冷的牆面、地板或海面，便會迅速冷卻並凝結成小水珠。這就是造成牆身地板「出水」和海面起霧的原因。

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
22小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
7小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
4小時前
原審時獲裁定罪脫的劉偉聰遭律政司上訴。蘇正謙攝
35+顛覆案丨12被告上訴 劉偉聰罪脫遭律政司上訴 上訴庭駁回全部上訴維持原判
社會
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
8小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
6小時前