潮濕天氣殺到！衣物難乾又容易散發異味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清潔能力大比拼

隨着一道低壓槽在本周中期於華中發展並逐漸靠近廣東沿岸地區，本周後期該區間中有驟雨，局部地區可能有雷暴。根據天文台九天天氣預測，今日（23日）起一連8日的最高相對濕度均達95%。天氣潮濕衣物難乾容易出現陣陣「噏」味，要確保衣物清潔要進行清洗，市面上衣物清洗的種類有很多，較常見有洗衣粉、洗衣液以及俗稱洗衣珠的洗衣膠囊，究竟哪種清潔能力最優勝？

洗衣粉vs洗衣液vs洗衣球成分

消委會指，洗衣粉和洗衣液兩者成分大同小異，最大的分別就是洗衣粉添加了固體的填充物（fillers），以便取用及防止結塊。相反，洗衣液則易與水混和，也不會出現結塊情況，較洗衣粉環保。

至於俗稱洗衣球的洗衣膠囊，簡單而言，是已經預先調好份量的濃縮洗衣精膠囊，外層水溶膜遇水即溶，釋放清潔成分。

洗衣粉vs洗衣液vs洗衣球清潔能力

消委會曾就洗衣粉、洗衣液以及俗稱洗衣珠的洗衣膠囊進行評測，由4種日常常見污漬入手，針對油性、酵素、氧化等四類污漬進行評測。

1.油性污漬（包括礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）

洗衣粉 去除人體皮脂表現較佳，去除粉底和礦物油的表現較弱 洗衣液 去除人體皮脂及粉底的表現較佳，但去除礦物油表現則較參差 洗衣球 整體去污表現較出色

消委會也發現，洗衣粉、洗衣液或洗衣膠囊三種洗衣產品，在去除牛肉脂肪的表現則相對較弱，因此打牛肉火鍋或「鋸扒」要格外小心。

2. 酵素污漬（包括朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土等）

洗衣粉 普遍在去除朱古力漬的表現較弱 洗衣液 整體表現不俗 洗衣球 除了在除油表現較佳，酵素去污的成效亦較其餘兩者高

3. 可氧化污漬（包括茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油等）

食物污漬 大部分洗衣粉及洗衣液在去除藍莓、番茄醬及豉油等會較有效，但在去除咖啡、紅酒及芥末等的表現則較參差 茶漬 洗衣膠囊均可有效淡化茶漬，部分洗衣液能略為淡化茶漬，但洗衣粉則未能淡化

4. 其他污漬（包括水溶性及油溶性漆油等）

消委會指，由於漆油屬於化學物質，相對較難清洗，無論洗衣粉、洗衣液或洗衣珠的清潔能力未如理想，同樣難以去除相關物質，但整體去除水溶性漆油的表現卻比油溶性漆油為佳。

5. 衣物固色

消委會評測發現，絕大多數洗衣液的固色程度比洗衣粉好，而洗衣膠囊固色程度的整體表現也不錯。

消委會提醒，使用洗衣粉時，要先溶於水及不要過量，否則會有白色粉末殘留於深色衣物上，影響外觀；相反，洗衣液則易與水混和，也不會出現結塊情況，較洗衣粉環保。至於洗衣球，大多數家庭洗衣量約 5至7 公斤，用一顆洗衣球已經足夠，而洗衣球的正確用法是先將洗衣球放入空滾筒，再放衣物，避免膠囊卡在衣物縫隙而無法完全溶解。

推薦閱讀：洗衣液推介｜日本《LDK》評測15款人氣產品 9款獲A級 清潔力強+除漬防臭！

洗衣用品實測結果及評價⬇⬇⬇

《LDK》評測15款洗衣用品名單：

第15位（3.00分）：TOPVALU Best Price Liquid Laundry Detergent Mild Floral（日圓¥393，約HK$21）

第12位（3.20分）：威露士9X殺菌洗衣珠袋裝（日圓¥1400，約HK$76）

第12位（3.20分）：P&G ARIEL 超濃縮洗衣精（日圓¥545，約HK$30）

第12位（3.20分）：P&G BOLD 4in14D碳酸機能除臭洗衣球（日圓¥219，約HK$12）

第10位（3.40分）：WELCO日本NEW超濃縮清爽雙倍洗淨抗菌消臭3D洗衣球（日圓¥814，約HK$44）

第10位（3.40分）：NS FaFa熊寶貝持久抗菌除臭衣物洗衣液（日圓¥547，約HK$30）

第4位（3.80分）：KAO花王Curel洗衣液（日圓¥528，約HK$29）

第4位（3.80分）：SARAYA日本植物性濃縮洗衣液（日圓¥468，約HK$25）

第4位（3.80分）：Laundrin無添加洗衣液（日圓¥712，約HK$39）

第4位（3.80分）：KAO 花王 New Beads 香氛洗衣液（日圓¥366，約HK$20）

第4位（3.80分）：arFUM 5合1膠囊洗衣液Amor（日圓¥1200，約HK$65）

第4位（3.80分）：KAO 花王 Attack ZERO 超濃縮除臭抗菌防黴洗衣棒（日圓¥501，約HK$27）

第2位（4.00分）：Nanox One Pro Compact Liquid（日圓¥458，約HK$25）

第2位（4.00分）：P&G Ariel 4D洗衣球（日圓¥237，約HK$13）

第1位（4.60分）：花王 Attack Neo 強力消臭除菌洗衣液（日圓¥450，約HK$24）

資料來源：消委會、《LDK the Beauty》雜誌