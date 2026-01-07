奶粉回收｜拆解感染蠟樣芽孢桿菌後果 醫生籲留意嬰兒2大身體指標 判斷中招風險
發佈時間：16:34 2026-01-07 HKT
【奶粉回收/蠟樣芽孢桿菌】雀巢香港確認，本港市場上有嬰幼兒配方奶粉可能曾使用受微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）污染的原材料，已即時停售及展開回收。到底感染蠟樣芽孢桿菌對嬰幼兒身體有甚麼影響？本港家庭醫生林永和接受《星島頭條》訪問時，拆解嬰幼兒感染蠟樣芽孢桿菌的健康風險。
奶粉回收｜拆解感染蠟樣芽孢桿菌後果 醫生籲留意嬰兒2大身體指標
食安中心早前透過食物事故監測系統，得悉雀巢公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方奶粉，因為懷疑個別產品可能受到蠟樣芽孢桿菌污染。根據雀巢香港最新資料顯示，其進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料，為審慎起見，已將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。
林永和醫生接受《星島頭條》訪問指，蠟樣芽孢桿菌特性較耐熱，奶粉如果受蠟樣芽孢桿菌污染，有機會含有引致嘔吐及腹瀉的毒素。如果嬰幼兒進食了「中招」奶粉，一般會出現急性腸胃不適、屙嘔肚痛，但要視乎進食的份量，「嬰幼兒的身體較成人脆弱，新陳代謝易受考驗，急性腸胃炎可能會引致脫水、電解質失調、其他嚴重全身性情況。」林醫生提醒，若懷疑嬰幼兒進食了「中招」奶粉，家長可以留意以下狀況：
- 寶寶的小便是否足夠、身體有沒有「乾爭爭」，以判斷有否脫水；
- 寶寶的腸胃是否不尋常，有沒有出現屙嘔、不安的狀態；
- 如有不妥，可向相熟的兒科醫生或家庭醫生求助，進行合適的檢驗。
如果寶寶沒有明顯不適，林醫生建議家長先觀察，及轉用其他品牌的同類型（如低敏）奶粉；如有疑問可以請教相熟醫生或健康院護士。
【同場加映】食物中毒症狀
奶粉回收｜4類人屬高危 要提防食物中毒
過往也曾出現，成人進食受到蠟樣芽孢桿菌污染的食物，而出現食物中毒。林醫生提醒，長者、小童、慢性疾病人士、免疫系統疾病人士均屬高危族群；細菌及毒素分泌都會令高危族群容易有腸胃不適或嚴重症狀。「雖然今次的蠟樣芽孢桿菌是耐熱細菌、能產生耐熱毒素；但建議市民先做好基本食物衛生，包括將食物煮熟、生熟食物切勿同放、慎吃沒有包裝的高風險食物。」如果成人出現腸胃不適，留意有沒有發燒、屙血等嚴重腸胃炎症狀。
食安中心呼籲，市民立即停止讓嬰幼兒食用涉事批次產品，並致電供應商熱線（2599 8874）處理。以下為受影響並需回收的21個產品批次：
雀巢能恩：
|產品名稱
|批次編號
|此日期前最佳 (日/月/年)
|原產地
|能恩啟護 3 號配方 BL 2 HMO (800 克)
|52070742F4
|26/07/2027
|德國
|能恩全護 1 號配方 7HMO (800 克)
|52970742F1
|24/10/2027
|德國
|能恩全護 1 號配方 7HMO (350 克)
|52970742C1
|24/10/2027
|德國
|能恩全護 2 號配方 7HMO (800 克)
|53070742F1
|03/11/2027
|德國
|能恩全護 3 號配方 7HMO (800 克)
|52770017V2
|04/10/2027
|瑞士
|能恩全護 4 號配方 7HMO (800 克)
|53030017C2
|30/10/2027
|瑞士
惠氏營養品：
|產品名稱
|批次編號
|此日期前最佳 (日/月/年)
|原產地
|S-26 ULTIMA 2 號配方 (800 克)
|51590017C6
|08/06/2027
|德國
|ILLUMA 低敏 1 號配方 BL 2 HMO (800 克)
|51660742F2
|15/06/2027
|德國
|ILLUMA 低敏 3 號配方 BL 2 HMO (800 克)
|52070742F3
|26/07/2027
|德國
|ILLUMA 有機配方第 2 階段 (800 克)
|51620017C1
|11/06/2027
|瑞士
|ILLUMA 有機配方第 3 階段 (800 克)
|51620017C2
|11/06/2027
|瑞士
|ILLUMA LUXA 配方第 1 階段 (800 克)
|51190017C2
|29/04/2027
|瑞士
|51550017C3
|04/06/2027
|瑞士
|ILLUMA LUXA 配方第 4 階段 (800 克)
|52580017C1
|15/09/2027
|瑞士
|ILLUMA LUXA 配方第 2 階段 (800 克)
|51400017C1
|20/05/2027
|瑞士
|52580017C2
|15/09/2027
|瑞士
|ILLUMA ATWO 配方第 1 階段 (800 克)
|51640017V1
|13/06/2027
|瑞士
|52840017C2
|11/10/2027
|瑞士
|ILLUMA ATWO 配方第 2 階段 (800 克)
|52900017C1
|17/10/2027
|瑞士
|ILLUMA ATWO 配方第 3 階段 (800 克)
|52910017C1
|18/10/2027
|瑞士
|ILLUMA ATWO 配方第 4 階段 (800 克)
|52910017C2
|18/10/2027
|瑞士
蠟樣芽孢桿菌藏食安風險 可致中毒嘔吐腹瀉
食安中心資料顯示，蠟樣芽孢桿菌是一種可產生孢子的環境常見細菌，廣泛存在於土壤、蔬果及香草中。在正常情況下，食物中含量極低，但若保存不當，細菌可大量繁殖並產生毒素，引致食物中毒。蠟樣芽孢桿菌有以下特性：
- 最佳生長溫度約為攝氏30至37度，在攝氏4度以下便會停止生長。
- 烹煮熱力不但不能殺滅孢子，還會誘發孢子萌發，成為繁殖細胞。食物如放置室溫下過久，便會大量生長或產生致吐毒素。
- 產生的致吐毒素非常耐熱，可抵受攝氏126度高溫長達90分鐘，一旦在食物中產生，即使徹底翻熱，也不能將之消除。
進食受過量蠟樣芽孢桿菌或其毒素污染的食物，可引致以下2類中毒：
1. 嘔吐型中毒
- 症狀：進食後數小時內出現嘔吐等症狀。
- 源頭：一般與米製品及其他澱粉質食物有關。
2. 腹瀉型中毒
- 症狀：伴隨腹痛的水狀腹瀉。
- 源頭：一般與肉類、奶類、蔬菜和魚類等多種食物有關。
中心提醒，每克食物含有超過10萬個蠟樣芽孢桿菌細胞便有可能引致食物中毒。避免蠟樣芽孢桿菌在食物中大量生長的關鍵，是食物在加熱處理後要控制好貯存的時間和溫度，如非即時進食，應把食物貯存於安全溫度（攝氏60度以上／攝氏4度或以下）；另外，避免把易壞的預先包裝食物和飲品放在室溫下過久；開封或翻熱後應立即食用。
延伸閱讀：超市3類食物絕不買！專家揭恐食物中毒脫水致死 這種水果超多菌？
---
相關文章：
女子吃隔夜西瓜 休克入ICU險死 醫生揭5大致命行為 放雪櫃後必做1事？
隔夜餸可翻熱多少次？帶飯忌放3類食物？隔夜菜5大處理方法超錯恐致中毒