奶粉回收｜拆解感染蠟樣芽孢桿菌後果 醫生籲留意嬰兒2大身體指標 判斷中招風險

【奶粉回收/蠟樣芽孢桿菌】雀巢香港確認，本港市場上有嬰幼兒配方奶粉可能曾使用受微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）污染的原材料，已即時停售及展開回收。到底感染蠟樣芽孢桿菌對嬰幼兒身體有甚麼影響？本港家庭醫生林永和接受《星島頭條》訪問時，拆解嬰幼兒感染蠟樣芽孢桿菌的健康風險。

食安中心早前透過食物事故監測系統，得悉雀巢公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方奶粉，因為懷疑個別產品可能受到蠟樣芽孢桿菌污染。根據雀巢香港最新資料顯示，其進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料，為審慎起見，已將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。

林永和醫生接受《星島頭條》訪問指，蠟樣芽孢桿菌特性較耐熱，奶粉如果受蠟樣芽孢桿菌污染，有機會含有引致嘔吐及腹瀉的毒素。如果嬰幼兒進食了「中招」奶粉，一般會出現急性腸胃不適、屙嘔肚痛，但要視乎進食的份量，「嬰幼兒的身體較成人脆弱，新陳代謝易受考驗，急性腸胃炎可能會引致脫水、電解質失調、其他嚴重全身性情況。」林醫生提醒，若懷疑嬰幼兒進食了「中招」奶粉，家長可以留意以下狀況：

寶寶的小便是否足夠、身體有沒有「乾爭爭」，以判斷有否脫水；

寶寶的腸胃是否不尋常，有沒有出現屙嘔、不安的狀態；

如有不妥，可向相熟的兒科醫生或家庭醫生求助，進行合適的檢驗。

如果寶寶沒有明顯不適，林醫生建議家長先觀察，及轉用其他品牌的同類型（如低敏）奶粉；如有疑問可以請教相熟醫生或健康院護士。

奶粉回收｜4類人屬高危 要提防食物中毒

過往也曾出現，成人進食受到蠟樣芽孢桿菌污染的食物，而出現食物中毒。林醫生提醒，長者、小童、慢性疾病人士、免疫系統疾病人士均屬高危族群；細菌及毒素分泌都會令高危族群容易有腸胃不適或嚴重症狀。「雖然今次的蠟樣芽孢桿菌是耐熱細菌、能產生耐熱毒素；但建議市民先做好基本食物衛生，包括將食物煮熟、生熟食物切勿同放、慎吃沒有包裝的高風險食物。」如果成人出現腸胃不適，留意有沒有發燒、屙血等嚴重腸胃炎症狀。

食安中心呼籲，市民立即停止讓嬰幼兒食用涉事批次產品，並致電供應商熱線（2599 8874）處理。以下為受影響並需回收的21個產品批次：

雀巢能恩：

產品名稱 批次編號 此日期前最佳 (日/月/年) 原產地 能恩啟護 3 號配方 BL 2 HMO (800 克) 52070742F4 26/07/2027 德國 能恩全護 1 號配方 7HMO (800 克) 52970742F1 24/10/2027 德國 能恩全護 1 號配方 7HMO (350 克) 52970742C1 24/10/2027 德國 能恩全護 2 號配方 7HMO (800 克) 53070742F1 03/11/2027 德國 能恩全護 3 號配方 7HMO (800 克) 52770017V2 04/10/2027 瑞士 能恩全護 4 號配方 7HMO (800 克) 53030017C2 30/10/2027 瑞士

惠氏營養品：

產品名稱 批次編號 此日期前最佳 (日/月/年) 原產地 S-26 ULTIMA 2 號配方 (800 克) 51590017C6 08/06/2027 德國 ILLUMA 低敏 1 號配方 BL 2 HMO (800 克) 51660742F2 15/06/2027 德國 ILLUMA 低敏 3 號配方 BL 2 HMO (800 克) 52070742F3 26/07/2027 德國 ILLUMA 有機配方第 2 階段 (800 克) 51620017C1 11/06/2027 瑞士 ILLUMA 有機配方第 3 階段 (800 克) 51620017C2 11/06/2027 瑞士 ILLUMA LUXA 配方第 1 階段 (800 克) 51190017C2 29/04/2027 瑞士 51550017C3 04/06/2027 瑞士 ILLUMA LUXA 配方第 4 階段 (800 克) 52580017C1 15/09/2027 瑞士 ILLUMA LUXA 配方第 2 階段 (800 克) 51400017C1 20/05/2027 瑞士 52580017C2 15/09/2027 瑞士 ILLUMA ATWO 配方第 1 階段 (800 克) 51640017V1 13/06/2027 瑞士 52840017C2 11/10/2027 瑞士 ILLUMA ATWO 配方第 2 階段 (800 克) 52900017C1 17/10/2027 瑞士 ILLUMA ATWO 配方第 3 階段 (800 克) 52910017C1 18/10/2027 瑞士 ILLUMA ATWO 配方第 4 階段 (800 克) 52910017C2 18/10/2027 瑞士

蠟樣芽孢桿菌藏食安風險 可致中毒嘔吐腹瀉

食安中心資料顯示，蠟樣芽孢桿菌是一種可產生孢子的環境常見細菌，廣泛存在於土壤、蔬果及香草中。在正常情況下，食物中含量極低，但若保存不當，細菌可大量繁殖並產生毒素，引致食物中毒。蠟樣芽孢桿菌有以下特性：

最佳生長溫度約為攝氏30至37度，在攝氏4度以下便會停止生長。

烹煮熱力不但不能殺滅孢子，還會誘發孢子萌發，成為繁殖細胞。食物如放置室溫下過久，便會大量生長或產生致吐毒素。

產生的致吐毒素非常耐熱，可抵受攝氏126度高溫長達90分鐘，一旦在食物中產生，即使徹底翻熱，也不能將之消除。

進食受過量蠟樣芽孢桿菌或其毒素污染的食物，可引致以下2類中毒：

1. 嘔吐型中毒

症狀： 進食後數小時內出現嘔吐等症狀。

進食後數小時內出現嘔吐等症狀。 源頭：一般與米製品及其他澱粉質食物有關。

2. 腹瀉型中毒

症狀 ：伴隨腹痛的水狀腹瀉。

：伴隨腹痛的水狀腹瀉。 源頭：一般與肉類、奶類、蔬菜和魚類等多種食物有關。

中心提醒，每克食物含有超過10萬個蠟樣芽孢桿菌細胞便有可能引致食物中毒。避免蠟樣芽孢桿菌在食物中大量生長的關鍵，是食物在加熱處理後要控制好貯存的時間和溫度，如非即時進食，應把食物貯存於安全溫度（攝氏60度以上／攝氏4度或以下）；另外，避免把易壞的預先包裝食物和飲品放在室溫下過久；開封或翻熱後應立即食用。

