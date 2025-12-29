凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質

說到居家必備物品，非「凡士林」莫屬！有台灣藥劑師分享，凡士林除了是有效的保濕品，竟還能急救止血、延長香水味、甚至解救卡住的拉鏈？即看凡士林的10個隱藏妙用，有2類人更要慎用？

凡士林不只保濕？藥劑師教10大妙用

藥劑師陳佳玲在個人Facebook專頁「藥玩家-玲玲藥師」發文分享，凡士林的核心功能是「封閉性保濕」，能在皮膚表面形成保護膜，鎖住水分並隔絕外界細菌與髒空氣。正因如此，凡士林衍生出多種「不為人知」的用途，從美容護膚到日常急救，一罐應付多種狀況。

凡士林10大用途：

凡士林用途｜1. 加強保濕

睡前在腳後跟、手肘等乾燥部位厚塗凡士林，再穿上襪子或手套過夜，隔天皮膚明顯軟嫩。

凡士林用途｜2. 自製磨砂膏

混合凡士林與海鹽，即成溫和去角質膏。

凡士林用途｜3. 令香水味更持久

噴香水前在手腕、耳後塗抹薄層凡士林，油脂可延長香味持久度。

凡士林用途｜4. 染髮隔離

染髮前，將凡士林塗於髮際線、耳朵及頸，可輕鬆擦去沾染的染劑，保護皮膚。

凡士林用途｜5. 溫和卸妝

急需卸妝品時，可用凡士林去卸除眼妝或唇妝，輕輕按摩即可溶解化妝品。

凡士林用途｜6. 保護小傷口

輕微割傷、擦傷清潔後塗抹，可止血並形成防水保護膜，加速癒合、減少留疤（感染性傷口不適用）。

凡士林用途｜7. 防止刮腳

在新鞋容易刮腳的部位，預先塗抹凡士林，減少摩擦，避免產生水泡。

凡士林用途｜8. 舒緩BB尿疹

嬰兒長時間穿尿片，易出現紅屁股；可在清潔後塗抹凡士林，隔絕尿液與糞便刺激。

凡士林用途｜9. 舒緩傷風感冒致鼻子脫皮

傷風感冒時會頻繁抹鼻涕，易導致鼻子周圍紅腫脫皮，塗抹凡士林有效舒緩刺痛。

凡士林用途｜10. 作為潤滑劑（拉鍊、戒指）

用棉花棒沾上凡士林塗抹卡住的拉鍊齒，即可恢復順滑；另外也可塗抹於手指，以取下卡住的戒指。

凡士林非萬能 4大使用禁忌要留神 2類人勿用！

不過，陳佳玲也提醒，凡士林並非萬能。兩類人士包括燙傷患者、油性肌膚者慎用，在以下情況也最好忌用：

勿用凡士林｜1. 燙傷初期

因為燙傷是需要散熱的，惟凡士林會封住熱氣，加重燙傷。

勿用凡士林｜2. 油性肌膚/易長痘痘者慎用

凡士林封閉性強，若清潔不當或油脂分泌旺盛可能會堵塞毛孔，導致粉刺或痘痘惡化。

勿用凡士林｜3. 不可與乳膠避孕套同用

凡士林是油性物質、會腐蝕乳膠，導致避孕套破裂。進行性行為時，應選用水性潤滑劑。

勿用凡士林｜4. 僅鎖水不補水

凡士林本身沒有水分，極度乾燥皮膚應先拍化妝水或乳液補水後，再塗凡士林鎖水。

資料來源：藥劑師陳佳玲

延伸閱讀：護手霜推介｜日媒《LDK》評測21款人氣產品 6款獲A級 保濕不黏膩 第1名只售$22！

---

相關文章：

消委會去角質潔面產品｜25款潔面產品大比拼 12款獲5星好評！最平僅售$40日本製

美白眼霜推介｜日本《LDK》評測7款人氣產品 6款獲A級 有效保濕去黑眼圈！

防水防曬推介2024｜日本《LDK》實測10款熱門防曬產品 3款獲A級美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第幾？

護髮乳推介｜日本《LDK》評測35款人氣產品 13款獲A級 PANTENE排最尾？