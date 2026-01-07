浴後身體乳液推介｜日本《LDK》評測14款人氣產品 5款獲A級 質地輕盈保濕力強

浴後身體乳液可於沐浴後馬上塗在濕潤皮膚，既省時又能達到保濕效果。日本雜誌《LDK》評測了市面14款浴後身體乳液，包括「VECUA Honey」、「Biore The Body」和「matsukiyo」等熱門品牌，並從保濕力、成分和使用感受3方面對比各款乳液，最終有5款獲A級。

日本《LDK》評測14款浴後身體乳液 5款獲A級

《LDK》近日公布14款浴後身體乳液的測試結果，其中3大評分標準如下：

保濕力 ：研究人員要求多名受試者將手臂浸入恆溫水中，然後在手臂仍濕潤時塗抹等量的各種產品。使用專用設備測量塗抹產品前後皮膚的含水量，並根據含水量的變化評估結果。

：研究人員要求多名受試者將手臂浸入恆溫水中，然後在手臂仍濕潤時塗抹等量的各種產品。使用專用設備測量塗抹產品前後皮膚的含水量，並根據含水量的變化評估結果。 成分 ：在化妝品製造商前研究員石渡日奈子的協助下，對產品標籤上列出的成分進行了分析和評估。

：在化妝品製造商前研究員石渡日奈子的協助下，對產品標籤上列出的成分進行了分析和評估。 使用感受：監督員在沐浴時實際使用產品，評估塗抹的難易程度以及與皮膚的融合程度，並檢查容器的易用性。

14款浴後身體乳液實測結果及評價⬇⬇⬇

LDK評測浴後身體乳液名單：

C級（2.58分）：YOJOY Femme Inbath Body serum（日圓¥3300，約HK$166）

C級（2.88分）：Lissage Bathtime Body Serum（日圓¥2063，約HK$104）

B級（3.04分）：BodyNiQLE グルタチオンボディクリーム（日圓¥1980，約HK$99）

B級（3.46分）：SLEEP STEP Aromatic Body Milk sweet dream（日圓¥1320，約HK$66）

B級（3.46分）：matsukiyo After-shower Body Milk（日圓¥1408，約HK$71）

B級（3.49分）：Skin Cotton &PDRN Retinol Essence Shot Body Milk（日圓¥1495，約HK$75）

B級（3.61分）：And Good night Cool Milky Cream Breeze Lavender（日圓¥1320，約HK$66）

B級（3.83分）：ALFACE+ Inbath Booster Serum（日圓¥1980，約HK$99）

B級（3.90分）：Cow Brand 無添加 全身保湿ミルククリーム（日圓¥1056，約HK$53）

A級（3.96分）：meshimase Body milk Fresh & Juicy Pear（日圓¥1980，約HK$99）

A級（3.96分）：TBC MUSK In bath body milk for smooth, bright skin（日圓¥2200，約HK$110）

A級（4.00分）：AHRES Hydrector Body Milk （日圓¥5280，約HK$265）

A級（4.00分）：Biore The Body お風呂でぬれた肌に使うボディ乳液 肌しっとり ホワイトティーの香り（日圓¥978，約HK$49）

A級（4.23分）：VECUA Honey Wonder Honey Pure Kinmokuse Moisture Body Milk（日圓¥1646，約HK$83）

最高分的浴後身體乳液有何優點？

在各款產品中，「YOJOY Femme Inbath Body serum」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這是一款採用植物萃取成分的油性精華，質地類似潔面油。但這款油性產品缺乏持久的保濕效果。一些用戶抱怨說，其柔滑的質地容易滴落，難以塗抹在濕潤的皮膚上。保濕效果測試也令人失望。

「VECUA Honey Wonder Honey Pure Kinmokuse Moisture Body Milk」獲得最高分。《LDK》測試員指，這款浴後身體乳液讓肌膚倍感滋潤柔滑。它以蜂蜜為保濕成分。塗抹於濕潤的肌膚上，用毛巾擦乾後，即使過了一段時間，肌膚依然保持滋潤。試用者評論說，這款乳液易於推開，即使雙手濕潤，也能輕鬆開合瓶蓋！《LDK》測試員又指，這款乳液質地豐潤，類似乳霜，在肌膚表面形成一層適度的油膜，能夠鎖住水分，是乾燥肌膚的理想之選。另外，它的桂花香味怡人，與真正的桂花香氣十分接近。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

延伸閱讀：潤唇膏推介｜日本《LDK》評測10款人氣產品 8款獲A級 保濕不黏膩 曼秀雷敦排最尾？

