Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

央視揭發「新會老陳皮」造假 1個月速成果皮扮10年貴價貨 售價逾千元年份產地全偽造

食用安全
更新時間：15:23 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:23 2025-12-19 HKT

【陳皮造假】陳皮具理氣、化痰、止痛等療效，是古人養生智慧的結晶，更有「一兩陳皮一兩金」的說法。然而，近日央視曝光了內地「假陳皮」的產業鏈，當地不法商家為了壓低成本、謀取暴利，以「輕工藝」將柑皮在1個月內速成製成假陳皮，並當作售價千元的「10年陳皮」出售，消費者單從外觀也難辨真假。

央視揭發「新會老陳皮」造假 1個月速成果皮扮10年貴價貨

《央視財經》報道，有民眾舉報陳皮市場存在年份虛標、產地與工序造假等問題，零售價高達1000元（人民幣，下同）一斤的「10年陳皮」亦可能名不副實。事實上，部分直播間以低價出售聲稱是高年份的陳皮；亦有主播透露，市面上八成所謂「廣東新會陳皮」實際來自廣西浦北縣。

廣東新會陳皮原料為茶枝柑，而廣西浦北同樣是茶枝柑的重要產地，兩者僅產地不同。但因新會生產成本較高，當地部分龍頭商家長年從浦北進貨，使其成為重要的原料供應地。

年份造假：70元假陳皮可售千元1斤 利潤高10倍

有浦北陳皮商家負責人表示，按照標準，柑皮需陳化3年以上才可稱為陳皮，陳化時間越長價值越高。惟自然陳化需長期積壓資金，多數商家難以承受高昂成本。因此，行業內開始流行一種「輕工藝」的速成加工方法：只需短短1個月，就能將新採收的茶枝柑果皮處理成外觀近似經過3年、5年自然陳化的陳皮，生產時間大幅縮短。這種造假的「工藝皮」成本僅約70元，相較於自然陳化5年的陳皮批發價每斤150-200元，成本大幅降低，促使不少商家為謀取更高利潤而挺而走險。

在生產「工藝皮」商家的分揀車間裡，發現了大批量產的造假陳皮。被標注為3年、5年等不同年份的「陳皮」實為同一批「工藝皮」，只因加工時的受熱差異而形成外觀色差。負責人透露，不同「年份陳皮」本質相同，批發價均約70元，零售價差卻是天壤之別。標示為5年的貨每斤500元，10年款可賣1000元一斤，僅憑外觀就能翻倍抬價，利潤超過成本10倍以上。

產地/商標造假：廣西假陳皮貼標冒充新會陳皮

在分揀倉庫中，更有大量標注「新會陳皮」或「新會特產」的紙箱正在裝箱，將廣西「工藝皮」每日批發至廣東新會。部分不法企業的年銷量更可達到100萬斤，數量驚人，已形成成熟的造假供需鏈。有廣東新會商家表示，公司同時經營新會陳皮與浦北陳皮，而「工藝皮」因價格低廉，成為電商供貨的重要選擇。有商家直言，浦北原料從新會發貨更容易獲得消費者信任，因為「工藝皮」通過現代技術仿造多年陳化效果，難以被鑑定，即便年份不實也無需擔心投訴。

廣東「新會陳皮」的核心價值在於是唯一獲得國家地理標誌保護的陳皮品種。地方政府為了守護產品道地性，構建了環環相扣的合規體系，但這些嚴格的保護措施，卻被不法商家逐一化解。新會陳皮商家，卻存在囤積和出售浦北「工藝皮」的行為。根據政府《「新會陳皮」證明商標使用管理實施細則》明確規定，外地種植及生產的陳皮，不符合「新會陳皮」標注要求，嚴禁使用相關字樣，但在新會進行此類違規操作的企業並非個例。有取得「新會陳皮證明商標授權證書」的商家負責人更明確承諾，無論原料產自何處，委託其生產的產品均可標注「新會陳皮」字樣。

亦有商家介紹指，「企業只要具備相關資格，即可在產品外包裝上印制帶有公司統一社會信用代碼的『地理標誌專用標誌』」，供消費者們通過掃碼查詢產品的來源和品質。然而，個別商家聲稱可提供「地理標誌」授權。換言之，只要不法商家將廣西速成「工藝皮」貼上「新會陳皮」商標和地理標誌，即搖身一變成為「正宗新會老陳皮」。

品種造假：不同柑皮的成本價差逾10倍

陳皮產業的亂象，不只產地、年份和陳化工序造假，連柑皮品種也有假。根據政府《地理標誌產品 新會陳皮》規例，茶枝柑是新會陳皮的唯一原料。然而，央視在當地樂豐市場某原材料批發商店鋪內，卻發現了由椪柑皮製作的陳皮冒充5年新會陳皮售賣，外觀幾可亂真。兩種柑的鮮果價差超過10倍，高價出售假冒新會陳皮，利潤更可達成本20多倍。

延伸閱讀：買錯陳皮理氣變破氣 中醫教4招揀靚陳皮 止咳化痰收鼻水

---

相關文章：

寒咳要飲陳皮水？燉橙可化痰？拆解8大咳嗽偏方功效 8種咳嗽成因/症狀

發熱宜吃陳皮？喉嚨痛飲菊花茶？風寒/風熱推介5款食療加快康復

食柑食桔惹痰狂咳？潤肺止咳？寒底不能吃？醫生揭1種食法最有營養

日韓流感嚴重！醫生旅行必備8種中西成藥 退燒/止咳/止瀉/止嘔/收鼻水

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
01:54
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
6小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
6小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
18小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 14:12 HKT
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
5小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
22小時前
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
20小時前
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
夜夜姦自閉智障繼女 鋁窗工認6罪重囚14年半 官指被告未流露一絲悔意
社會
3小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-18 10:46 HKT