央視揭發「新會老陳皮」造假 1個月速成果皮扮10年貴價貨 售價逾千元年份產地全偽造

【陳皮造假】陳皮具理氣、化痰、止痛等療效，是古人養生智慧的結晶，更有「一兩陳皮一兩金」的說法。然而，近日央視曝光了內地「假陳皮」的產業鏈，當地不法商家為了壓低成本、謀取暴利，以「輕工藝」將柑皮在1個月內速成製成假陳皮，並當作售價千元的「10年陳皮」出售，消費者單從外觀也難辨真假。

央視揭發「新會老陳皮」造假 1個月速成果皮扮10年貴價貨

《央視財經》報道，有民眾舉報陳皮市場存在年份虛標、產地與工序造假等問題，零售價高達1000元（人民幣，下同）一斤的「10年陳皮」亦可能名不副實。事實上，部分直播間以低價出售聲稱是高年份的陳皮；亦有主播透露，市面上八成所謂「廣東新會陳皮」實際來自廣西浦北縣。

廣東新會陳皮原料為茶枝柑，而廣西浦北同樣是茶枝柑的重要產地，兩者僅產地不同。但因新會生產成本較高，當地部分龍頭商家長年從浦北進貨，使其成為重要的原料供應地。

年份造假：70元假陳皮可售千元1斤 利潤高10倍

有浦北陳皮商家負責人表示，按照標準，柑皮需陳化3年以上才可稱為陳皮，陳化時間越長價值越高。惟自然陳化需長期積壓資金，多數商家難以承受高昂成本。因此，行業內開始流行一種「輕工藝」的速成加工方法：只需短短1個月，就能將新採收的茶枝柑果皮處理成外觀近似經過3年、5年自然陳化的陳皮，生產時間大幅縮短。這種造假的「工藝皮」成本僅約70元，相較於自然陳化5年的陳皮批發價每斤150-200元，成本大幅降低，促使不少商家為謀取更高利潤而挺而走險。

在生產「工藝皮」商家的分揀車間裡，發現了大批量產的造假陳皮。被標注為3年、5年等不同年份的「陳皮」實為同一批「工藝皮」，只因加工時的受熱差異而形成外觀色差。負責人透露，不同「年份陳皮」本質相同，批發價均約70元，零售價差卻是天壤之別。標示為5年的貨每斤500元，10年款可賣1000元一斤，僅憑外觀就能翻倍抬價，利潤超過成本10倍以上。

產地/商標造假：廣西假陳皮貼標冒充新會陳皮

在分揀倉庫中，更有大量標注「新會陳皮」或「新會特產」的紙箱正在裝箱，將廣西「工藝皮」每日批發至廣東新會。部分不法企業的年銷量更可達到100萬斤，數量驚人，已形成成熟的造假供需鏈。有廣東新會商家表示，公司同時經營新會陳皮與浦北陳皮，而「工藝皮」因價格低廉，成為電商供貨的重要選擇。有商家直言，浦北原料從新會發貨更容易獲得消費者信任，因為「工藝皮」通過現代技術仿造多年陳化效果，難以被鑑定，即便年份不實也無需擔心投訴。

廣東「新會陳皮」的核心價值在於是唯一獲得國家地理標誌保護的陳皮品種。地方政府為了守護產品道地性，構建了環環相扣的合規體系，但這些嚴格的保護措施，卻被不法商家逐一化解。新會陳皮商家，卻存在囤積和出售浦北「工藝皮」的行為。根據政府《「新會陳皮」證明商標使用管理實施細則》明確規定，外地種植及生產的陳皮，不符合「新會陳皮」標注要求，嚴禁使用相關字樣，但在新會進行此類違規操作的企業並非個例。有取得「新會陳皮證明商標授權證書」的商家負責人更明確承諾，無論原料產自何處，委託其生產的產品均可標注「新會陳皮」字樣。

亦有商家介紹指，「企業只要具備相關資格，即可在產品外包裝上印制帶有公司統一社會信用代碼的『地理標誌專用標誌』」，供消費者們通過掃碼查詢產品的來源和品質。然而，個別商家聲稱可提供「地理標誌」授權。換言之，只要不法商家將廣西速成「工藝皮」貼上「新會陳皮」商標和地理標誌，即搖身一變成為「正宗新會老陳皮」。

品種造假：不同柑皮的成本價差逾10倍

陳皮產業的亂象，不只產地、年份和陳化工序造假，連柑皮品種也有假。根據政府《地理標誌產品 新會陳皮》規例，茶枝柑是新會陳皮的唯一原料。然而，央視在當地樂豐市場某原材料批發商店鋪內，卻發現了由椪柑皮製作的陳皮冒充5年新會陳皮售賣，外觀幾可亂真。兩種柑的鮮果價差超過10倍，高價出售假冒新會陳皮，利潤更可達成本20多倍。

