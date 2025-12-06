Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

農藥蔬果｜英國盤點12款蔬果易殘留農藥 常進食恐致癌不育 第1名農藥超標99%

食用安全
更新時間：16:30 2025-12-06 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-06 HKT

【農藥蔬果】英國非牟利組織發布的最新報告揭示，當地超市常見的提子、青檸等12種水果、蔬菜，已成為農藥殘留最嚴重的「最毒蔬果」，其中農藥超禁最嚴重的水果樣本，更檢出高達99%檢出多重農藥殘留，恐致癌不育，情況令人憂慮。

盤點12款蔬果易殘留農藥 常進食恐致癌不育

《Daily Mail》報道，英國非牟利組織《農藥行動網絡》（PAN UK）近日分析政府檢測數據後，發表了農藥殘留最嚴重的12種蔬果排行榜，當中包括西柚、提子和青檸。報告揭露了以下關鍵狀況：

  • 檢測總數：檢測的17種水果和蔬菜中，發現了123種不同化學物質；75%水果類、25%蔬菜類含多種農藥殘留。
  • 致癌/化學物質：發現42種與癌症相關的農藥，21種會干擾荷爾蒙的化學物。
  • 健康風險：長期接觸恐增致癌風險，更可能導致出生缺陷、發育障礙、生殖問題。

12款農藥超標蔬果排行榜

 

12款農藥超標蔬果（含多重農藥殘留樣本比例）：

  • 第12位：豆類（乾）（20.83%）
  • 第11位：茄子（22.92%）
  • 第10位：西蘭花（26.45%）
  • 第9位：蘑菇（31.25%）
  • 第8位：辣椒（37.5%）
  • 第7位：豆類（37.5%）
  • 第6位：蜜瓜（46.39%）
  • 第5位：甜椒 （48.96%）
  • 第4位：香蕉 （67.12%）
  • 第3位：青檸 （79.17%）
  • 第2位：提子 / 葡萄（89.81%）
  • 第1位：西柚 / 葡萄柚（99.17%）

《農藥行動網絡》報告分析，第1名的西柚含有多種農藥殘留（121個樣本中120個），是所有蔬果中風險比例最高；提子（108個樣本中的97個）和青檸（24個樣本中的19個）的殘留比例也很高，更驚人的是，在一個從土耳其進口的提子樣本中，發現了16種不同農藥的殘留。

報告揭示另一監管漏洞，儘管歐盟和英國已禁止多種劇毒農藥，但這些禁用農藥仍可能透過進口食品進入市場，事關非歐盟國家的種植者仍可使用這些禁用農藥。

面對農藥殘留風險，英國專家建議：

  • 以流動水流沖洗水果和蔬菜，但同時指出，這並不能完全消除潛在的有害殘留物，只能減少表面的殘留；
  • 去皮可能是更有效去除殘留的方法，但同時去除膳食纖維和重要營養素（如維他命C）；
  • 宜食用有機認證的水果和蔬菜。

農藥蔬果｜食安中心蔬果清洗建議 用清潔劑更不乾淨？

本港食安中心則建議，可在流動的清水下徹底沖洗蔬菜和水果。在適當的情況下，可用乾淨的刷子刷洗表層堅硬的農產品，如瓜類，以去除表面和縫隙間的污垢和污染物，如除害劑（農藥）殘餘。

至於浸泡蔬菜，雖然一些研究指出這有助減少除害劑殘餘，但蔬菜的營養素也會隨之流失。食安中心在2017年首季不再建議以浸泡方式處理蔬菜，亦不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等來清洗蔬果。

資料來源：《Daily Mail》香港食物安全中心

