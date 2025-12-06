農藥蔬果｜英國盤點12款蔬果易殘留農藥 常進食恐致癌不育 第1名農藥超標99%

【農藥蔬果】英國非牟利組織發布的最新報告揭示，當地超市常見的提子、青檸等12種水果、蔬菜，已成為農藥殘留最嚴重的「最毒蔬果」，其中農藥超禁最嚴重的水果樣本，更檢出高達99%檢出多重農藥殘留，恐致癌不育，情況令人憂慮。

盤點12款蔬果易殘留農藥 常進食恐致癌不育

據《Daily Mail》報道，英國非牟利組織《農藥行動網絡》（PAN UK）近日分析政府檢測數據後，發表了農藥殘留最嚴重的12種蔬果排行榜，當中包括西柚、提子和青檸。報告揭露了以下關鍵狀況：

檢測總數：檢測的17種水果和蔬菜中，發現了123種不同化學物質；75%水果類、25%蔬菜類含多種農藥殘留。

致癌/化學物質：發現42種與癌症相關的農藥，21種會干擾荷爾蒙的化學物。

健康風險：長期接觸恐增致癌風險，更可能導致出生缺陷、發育障礙、生殖問題。

12款農藥超標蔬果排行榜

12款農藥超標蔬果（含多重農藥殘留樣本比例）：

第12位：豆類（乾）（20.83%）

第11位：茄子（22.92%）

第10位：西蘭花（26.45%）

第9位：蘑菇（31.25%）

第8位：辣椒（37.5%）

第7位：豆類（37.5%）

第6位：蜜瓜（46.39%）

第5位：甜椒 （48.96%）

第4位：香蕉 （67.12%）

第3位：青檸 （79.17%）

第2位：提子 / 葡萄（89.81%）

第1位：西柚 / 葡萄柚（99.17%）

《農藥行動網絡》報告分析，第1名的西柚含有多種農藥殘留（121個樣本中120個），是所有蔬果中風險比例最高；提子（108個樣本中的97個）和青檸（24個樣本中的19個）的殘留比例也很高，更驚人的是，在一個從土耳其進口的提子樣本中，發現了16種不同農藥的殘留。

報告揭示另一監管漏洞，儘管歐盟和英國已禁止多種劇毒農藥，但這些禁用農藥仍可能透過進口食品進入市場，事關非歐盟國家的種植者仍可使用這些禁用農藥。

面對農藥殘留風險，英國專家建議：

以流動水流沖洗水果和蔬菜，但同時指出，這並不能完全消除潛在的有害殘留物，只能減少表面的殘留；

去皮可能是更有效去除殘留的方法，但同時去除膳食纖維和重要營養素（如維他命C）；

宜食用有機認證的水果和蔬菜。

農藥蔬果｜食安中心蔬果清洗建議 用清潔劑更不乾淨？

本港食安中心則建議，可在流動的清水下徹底沖洗蔬菜和水果。在適當的情況下，可用乾淨的刷子刷洗表層堅硬的農產品，如瓜類，以去除表面和縫隙間的污垢和污染物，如除害劑（農藥）殘餘。

至於浸泡蔬菜，雖然一些研究指出這有助減少除害劑殘餘，但蔬菜的營養素也會隨之流失。食安中心在2017年首季不再建議以浸泡方式處理蔬菜，亦不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等來清洗蔬果。

延伸閱讀：水果農藥｜16種台灣水果最多農藥！檸檬芒果上榜 誤吃恐中毒傷肝 2招洗走農藥

資料來源：《Daily Mail》、香港食物安全中心

相關文章：

蔬菜農藥｜16種台灣蔬菜最多農藥！第1位經常生吃恐中毒傷肝 6類蔬菜洗法大不同

9款日本士多啤梨農藥超標 熊本也上榜 誤吃恐中毒傷肝腎 3步驟洗走農藥

士多啤梨多農藥恐傷肝致癌 西蘭花多蟲 7類蔬果洗法大不同 1招洗得更乾淨

洗士多啤梨西蘭花浮出啡色污物超噁心 專家教洗蔬果去除農藥致癌物