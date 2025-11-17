消委會｜20款冬季雙人被大比拼 6款獲5星好評 最平僅售$339

【消委會/雙人冬季被/羽絨被/推介名單】天氣轉涼，又到出動保暖被的季節。消委會今日（11月17日）發表雙人冬季被檢測結果。消委會測試了市面20款雙人冬季被，包括Natural Home、雅芳婷afontane、卡撒天嬌CASABLANCA、宜家家居IKEA等品牌。當中有部分樣本的實際填充物成分與其標示存在較大差異，不符歐盟規定，大部分樣本整體表現理想，其中更有6款冬季雙人被獲5星好評，最平1款僅售$339。

消委會雙人冬季被｜20款產品大比拼 6款獲5星好評

據消委會《選擇月刊》第589期指，消委會測試了市面20款雙人冬季被，包括6款羽絨被、4款全絲棉被、5款人造纖維被，以及5款羊毛被。測試主要檢測樣本的填充物成分、洗濯及護理表現、被套防漏性能、阻燃能力等，其中以下6款樣本總評獲5星。

消委會雙人冬季被5星名單：

種類 品牌產品 價錢 聲稱原產地 羽絨被（標示含絨量為70%） Natural Home-70% White Goose Do4wn Comforter $4,499 中國 羽絨被（標示含絨量為70%） Dolce Sogno-70% Hungarian BasicDown Quilt $3,499 匈牙利 羽絨被（標示含絨量為90%） BIG-90% European White Goose Down Winter Duvet $4,680 羽絨：歐洲 生產：中國香港 人造纖維被 Cherry-抗菌納米養生被 $339 未有提供 羊毛被 Uji Bedding-AUSTRALIAN WOOL QUILT $960 未有提供 羊毛被 Finlayson-Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET $959 羊毛：澳洲 生產：中國



消委會雙人冬季被｜2款純羊毛樣本 羊毛含量僅檢出50.5%、23.1%

消費者選購被時，被芯填充物成分通常是主要考慮因素之一。當中發現2款標示100%羊毛的樣本，包括「Cottex 抗菌100%純羊毛被」、「POLOTEX Pure Wool Comforter」，兩者均檢出含聚酯纖維，羊毛成分前者只佔50.5%，後者僅佔23.1%，與標示差異甚大，未符歐盟法規。

此外，「Collection de Chambre Natural Soy Bean Quilt (Winter)」人造纖維被樣本，標示其填充物含有40%大豆蛋白纖維，惟實際檢出的大豆蛋白纖維成分僅為24.6%，與標示相差15.4%

，同樣未符歐盟要求。至於4款全絲棉被樣本，檢出的填充物成分均為100%蠶絲，與其標示一致。

羽絨被樣本方面，消委會檢測發現，所有樣本的實測含絨量均高於標示值0.7%至4.9%，符合相關規定，而全部樣本的填充物成分亦被判定為1級品質鵝絨（1級為最高等級），與產品標示相符。

消委會雙人冬季被｜2款樣本水洗後易縮水較多

被鋪長時間使用，應保持衞生。消委會按各樣本標示的建議清洗方式，對19款標示可洗濯的樣本分別清洗1次及5次。大部分樣本在5次洗濯測試後的尺寸及外觀變化不大。

惟「Royal Collection PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight」羽絨被樣本及「宜家家居IKEA STJÄRNBRÄCKA 和暖被」人造纖維被樣本的闊度縮水率約為7%，當中「宜家家居IKEA」人造纖維被樣本部分接縫線位亦出現斷裂情況。此外，「Cottex 抗菌100%純羊毛被」經乾洗後，有填充物漏出。

消委會雙人冬季被｜4款樣本被套防漏性能不足

日常使用中，被子或會因磨擦而導致填充物穿透被套漏出。消委會對被套的防漏性能進行檢測，結果以下2款羽絨被樣本及2款人造纖維被樣本表現較為遜色，有較多填充物顆粒漏出，只獲2.5分至3.5分。

羽絨被：

Royal Collection-PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight：3分

Valentina B-90% Goose Down Quilt：2.5分

人造纖維被：

Nitori-羽絲絨舒柔被：3.5分

卡撒天嬌 CASABLANCA-天然大豆多功能冬厚被：3分

消委會雙人冬季被｜1款全絲棉被樣本阻燃能力待改善

消委會對各樣本進行薰燒香煙測試，當中「Cherry-100%超頂級桑蠶絲被(冬厚被)」出現逐漸加劇的薰燒現象，其阻燃能力有待改善。儘管其餘19款樣本均未見着火或薰燒的情況，消委會仍提醒消費者切勿在床上吸煙，亦不應在無人看管的情況下於床邊燃點蠟燭、香薰等物品，以免引發火災。

消委會雙人冬季被｜選購、使用冬天被6大貼士

消委會建議，消費者選購及使用冬天被時，可參考以下小貼士：

日常使用時外加被套／袋，並定期清洗被套／袋以保持清潔衞生及減少塵蟎滋生；

按護理標籤上的建議方法進行洗濯及保養。無論是何種被芯材質，都不建議以高溫烘乾，以免破壞填充物纖維。清洗後應盡快從洗衣機取出，並徹底晾乾被芯填充物才將被子收藏，以防潮濕引起霉菌或異味；

頻繁清洗被子或會影響其性能，應盡量控制洗濯次數，尤其是羽絨被與蠶絲被，宜按需要或每次換季時洗濯；

定期輕拍或適當日曬被子，可幫助填充物恢復彈性，以維持蓬鬆度。羽絨、蠶絲、羊毛被不宜被陽光直射或長時間曝曬，應選擇陰涼通風處風乾；

嬰幼兒應選擇適度保暖的被，以免因身體悶熱導致出汗，引發熱痱、痕癢不適等問題；

長者體溫調節能力一般較弱，容易感到寒冷，因此保暖性能是購買冬天被時首要的考量。被子亦不宜太重，以方便長者自行整理及家人清洗。

延伸閱讀：消委會衣物清香珠｜12款含致敏香料恐致出疹氣喘 這款多達8種！熊寶貝/詩樂氏/柔麗 哪款較安全？

---

相關文章：

消委會泥狀清潔面膜｜30款泥狀面膜大比拼 推薦11款5星產品 這款最安全不含重金屬/致敏物｜附5星詳細名單

消委會洗潔精推介｜檢測35款過半易傷手 推介14款不含致敏防腐劑 AXE斧頭牌/AXION/花王哪款最高分？

多汗症｜夏天飲茶咖啡更易出汗體味濃？營養師推介7大食物除汗臭

止汗產品推介｜日本《LDK》評測8款人氣產品 6款獲A級 有效抑制汗味/持久度高！