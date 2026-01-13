煮食油煙恐致肺癌！公開11種食油發煙點擺脫致癌物 哪種適合煎炸更護心血管？

食油若選用不當，恐增患肺癌風險！有醫生指出，根據烹調方式選擇合適發煙點的油品至關重要，他更分享11種食油發煙點，究竟哪種油既能用於煎炒，又能兼顧保護心血管？

煮食油煙恐致肺癌！公開11種食油發煙點助擺脫致癌物

肺癌背後的隱形殺手除了吸煙外，煮食時所產生的油煙其實亦是導致肺癌的高危因素之一。減重醫生蕭捷健在其facebook專頁發文指，當油溫超過其發煙點時，油品便會開始變質，並釋放出夾帶有害物質的油煙，增加致癌風險。

若要保護肺部，他指出關鍵在於認識不同食油的發煙點。所謂發煙點，即油品加熱後開始冒煙的溫度，一旦超過此溫度，油的化學結構便遭破壞，不僅導致營養流失，更會產生如丙烯醛等有害致癌物。他指出，不同的烹飪方式應選用不同的油品，若用錯反而對健康造成更大傷害。當中，他列出以下11種食油的發煙點、烹調方式和營養等，供大家參考：

11種食油發煙點一覽：

1. 亞麻籽油

發煙點（°C）：約107-121

氧化穩定度：低

Omega3、Omega6、Omega9比例：高Omega-3

烹調方式：不宜烹調

2. 芝麻油

發煙點（°C）：約177-210

氧化穩定度：低

Omega3、Omega6、Omega9比例：6:4.5:1

烹調方式：涼拌、低溫烹調

3. 初榨橄欖油

發煙點（°C）：約190-220

氧化穩定度：高

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:12:77

烹調方式：涼拌、 低溫烹調

4. 精煉橄欖油

發煙點（°C）：約210-240

氧化穩定度：中

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:12:77

烹調方式：涼拌、低溫烹調

5. 紫蘇油

發煙點（°C）：約232

氧化穩定度：低

Omega3、Omega6、Omega9比例：55:15:30

烹調方式：涼拌、中溫烹調

6. 大豆油

發煙點（°C）：約234-238

氧化穩定度：中

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:540:250

烹調方式：中溫烹調

7. 葵花油

發煙點（°C）：約227-232

氧化穩定度：中

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:340:115

烹調方式：中溫烹調

8. 花生油

發煙點（°C）：約231-236

氧化穩定度：中

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:93:160

烹調方式：中溫烹調

9. 牛油果油

發煙點（°C）：約250

氧化穩定度：高

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:13:70

烹調方式：高溫烹調

10. 苦茶油

發煙點（°C）：約220

氧化穩定度：高

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:21:188

烹調方式：高溫烹調

11. 糙米油

發煙點（°C）：約240

氧化穩定度：高

Omega3、Omega6、Omega9比例：1:71:91

烹調方式：高溫烹調

哪2種食油適合煎炸更護心血管？

根據發煙點的不同，蕭捷健醫生指出一般食油大致可分為以下3類：

1. 低發煙點油品

例子：亞麻油、印加果油等

好處：富含對健康有益的Omega-3脂肪酸，具有強大的抗發炎功效，有助於保護心血管及維持大腦健康。

建議：這類油品可直接淋在沙律或涼拌菜上，適用於低溫料理，但切勿用來炒菜。

2. 中發煙點油品

例子：橄欖油、芝麻油、花生油、大豆油。

建議：這類油品適合用於中火煎炒、燉煮。

這類食油健康與否，需要看Omega-6或Omega-9何者為主：

Omega-9：例如橄欖油屬於單元不飽和脂肪酸，有助降低壞膽固醇、穩定血糖，對心血管健康有益。

Omega-6：包括大豆油、葵花油，而Omega-6為人體必需脂肪酸，但現代飲食普遍攝取超標，建議Omega-6與Omega-3比例維持約4:1，以維持身體較低度的發炎狀態。

3. 高發煙點油品

例子：牛油果油、苦茶油

好處：兩者皆富含Omega-9，在提供高溫穩定性時，也能兼顧心血管健康。

建議：這類油品適合高溫油炸及大火快炒，在高溫下穩定性高，不易產生有害物質，是煎、炒、炸的首選。如以鐵鑄鍋煎牛排或進行油炸時，選用這類油品最為合適。

蕭捷健醫生指出，自己個人低溫烹調時會使用亞麻油、中溫使用橄欖油、高溫則選用苦茶油或牛油果油。其實選擇油品的關鍵不在於價格或品牌，而是應根據自身的烹飪方式，挑選對應發煙點的油品。

肺癌症狀有何常見徵兆？廚房油煙增風險？

肺癌是本港頭號致命癌症，根據香港癌症資料統計中心資料顯示，在2022年本港的肺癌新症共有5707宗，佔癌症新症總數的16.1%。死於肺癌的人數更佔癌症死亡總數超過1/4，共造成3782人死亡。

據本港醫管局資料，肺癌是一種惡性腫瘤，通常於下呼吸道系統，如支氣管和細支氣管的表皮細胞等部位產生。肺癌若能夠提早發現，能夠提高治癒率。可惜，大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，增加了治療的難度。因此高危人士（吸煙人士與經常吸食二手煙的人）要對呼吸道疾病保持警覺，以便及早發現肺癌，增加治癒率。

肺癌有何常見症狀？

持續性咳嗽 痰中帶血 胸肺反覆受到感染或經久難癒 聲音嘶啞 胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛 食慾不振及體重下降 容易疲倦

甚麼因素易引發肺癌？

吸煙或常吸入二手煙 長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物 長期吸入廚房油煙 經常進食經燒烤、醃製的食物 長期吸入燃燒香燭的煙霧 種族或遺傳因素

資料來源：減重醫生蕭捷健、香港癌症資料統計中心、醫管局

