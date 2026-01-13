常用劣質手機殼恐致腎衰竭/癌症 4招自測中毒風險 醫生揭2種材質較安全

現代人手機不離手，不少人都會買手機殼保護手機。不過有醫生提醒，劣質手機殼其實暗藏不少重金屬、毒素有害物質，長期使用這些劣質手機殼恐傷腎，甚至有致癌風險。

用劣質手機殼可致癌？ 醫揭3種常見有害物質

胸腔暨重症專科醫生黃軒在網頁上發文指，每天與手機親密接觸的同時，一些有害物質也可能悄悄地影響著我們的身體。他指，手機殼裡的有害物質主要來自以下幾個方面：

回收廢料再製：一些不良廠商為了降低成本，可能會回收醫療廢料、電子垃圾等，經過簡單處理後再製成手機殼。這些未經完全淨化的回收材料，可能殘留大量的重金屬和塑化劑。 劣質染料和塗料：為了讓手機殼顏色鮮豔或呈現特殊光澤，廠商可能使用含有重金屬的劣質染料或塗料。這些重金屬如鉛 （Lead）、鎘 （Cadmium）和汞 （Mercury）等，一旦長期接觸，會透過皮膚吸收，對人體造成多重危害。 塑化劑超標：市面上許多手機殼，特別是軟膠材質（如TPU），在製造過程中會添加塑化劑（如鄰苯二甲酸酯，Phthalates）來增加柔軟度和延展性。若塑化劑超標，它們會隨著時間、溫度或摩擦而釋放，經由皮膚接觸甚至吸入進入人體。

3種手機殼中常見的有害物質

黃軒醫生指，手機殼中常見的有害物質，對人體健康的影響可不容小覷，他列出以下3種對人體健康有害的物質：

3種手機殼中常見的有害物質

1. 重金屬

鉛 ：一種極具毒性的重金屬。長期接觸鉛可能影響神經系統，導致學習能力下降、記憶力減退，亦可能對腎臟造成損害，甚至引起腎功能衰竭，也有機會影響骨骼發育和血液系統。有研究指出，部分低價手機殼的鉛含量甚至可能超出國家標準上限30倍！

：一種極具毒性的重金屬。長期接觸鉛可能影響神經系統，導致學習能力下降、記憶力減退，亦可能對腎臟造成損害，甚至引起腎功能衰竭，也有機會影響骨骼發育和血液系統。有研究指出，部分低價手機殼的鉛含量甚至可能超出國家標準上限30倍！ 鎘 ：毒性也很高，長期暴露可能導致腎臟損傷、骨骼病變，甚至有致癌性。

：毒性也很高，長期暴露可能導致腎臟損傷、骨骼病變，甚至有致癌性。 汞：汞中毒可能影響神經系統、消化系統和腎臟。

這些重金屬通常不會被身體代謝排出，會長期累積在體內，造成慢性中毒。一篇發表在 Toxicity of Heavy Metals and Recent Advances in Their Removal: A Review 的文獻就明確指出，鉛、鎘、汞等重金屬具有高度毒性，會損害多個器官系統，甚至有致癌風險。

2. 塑化劑 （鄰苯二甲酸酯，Phthalate）

塑化劑被視為環境荷爾蒙，會干擾人體的內分泌系統。長期接觸可能對生殖系統造成負面影響，例如兒童發育異常、性早熟、男性精子質量下降、女性內分泌紊亂等。此外，也可能增加哮喘、過敏症、肥胖、甚至注意力不足過動障礙（ADHD）的風險。

3. 雙酚A （BPA）

部分PC（聚碳酸酯）材質的手機殼可能含有雙酚A。雙酚A也是一種環境荷爾蒙，其健康危害與塑化劑類似，可能影響生殖、代謝、神經行為和免疫系統。即使是知名品牌的手機殼，也曾被檢出含有雙酚A。

4個預防買到有毒手機殼的方法

黃軒醫生又說，手機殼是我們每天接觸最頻繁的物品之一，學會聰明地選擇手機殼十分重要。掌握以下幾點，可以在保護手機的同時，也保護自己：

1. 來源與標示要清楚

選擇知名品牌與正規商家 ：避免購買來路不明、價格過於低廉的手機殼。

：避免購買來路不明、價格過於低廉的手機殼。 仔細檢視產品標示：確認產品是否有廠名、廠址、材質說明等完整資訊。如果標示模糊不清，最好避免購買。

2. 材質選擇是關鍵

優先選擇安全材質 ：液態矽膠 （Liquid Silicone）通常無異味，手感柔軟且具彈性，是相對安全的選擇。TPU （熱塑性聚氨酯）也是常見的軟殼材質，建議選擇無異味、手感有韌性的產品。

：液態矽膠 （Liquid Silicone）通常無異味，手感柔軟且具彈性，是相對安全的選擇。TPU （熱塑性聚氨酯）也是常見的軟殼材質，建議選擇無異味、手感有韌性的產品。 避免高風險材質：警惕那些帶有刺鼻異味、手感過於黏膩或有掉色情況的手機殼，這些很可能是劣質產品。

3. 過於鮮豔花俏、裝飾物過多

過於鮮豔花俏、裝飾物過多的手機殼也可能增加重金屬超標的風險，例如過去曾有「水鑽閃粉彩膜」手機殼被驗出鉛含量嚴重超標的案例。

4. 使用習慣也要注意

定期清潔手機殼 ：用清水或中性清潔劑輕輕擦拭，保持清潔，減少髒污累積和化學物質釋放的機會。

：用清水或中性清潔劑輕輕擦拭，保持清潔，減少髒污累積和化學物質釋放的機會。 避免高溫環境 ：手機殼在高溫下更容易釋放有害物質，盡量避免將手機長時間暴露在陽光直射或高溫環境中。

：手機殼在高溫下更容易釋放有害物質，盡量避免將手機長時間暴露在陽光直射或高溫環境中。 勤換手機殼 ：即使是合格的產品，手機殼也可能因磨損、老化而釋放有害物質，建議定期更換。

：即使是合格的產品，手機殼也可能因磨損、老化而釋放有害物質，建議定期更換。 減少臉部接觸：當長時間通話時，盡量使用耳機，減少手機殼與臉部的直接接觸，尤其是油脂性肌膚的人要更加留意。

4招自測手機殼「藏毒」風險

黃軒醫生指，自己在家雖然沒法像實驗室那樣精密檢測，但可以先觀察以下幾點：

氣味 ：打開包裝時如果有很強的刺鼻味、塑膠味或油漆味，很可能含有揮發性有害物質。

：打開包裝時如果有很強的刺鼻味、塑膠味或油漆味，很可能含有揮發性有害物質。 來源 ：不明來源買的便宜產品具高風險。選擇有品牌、有安全認證的產品更安心。

：不明來源買的便宜產品具高風險。選擇有品牌、有安全認證的產品更安心。 材質標示 ：看包裝上是否標示材質。矽膠、TPU、PC 比 PVC 安全。沒有標示的通常不太好。

：看包裝上是否標示材質。矽膠、TPU、PC 比 PVC 安全。沒有標示的通常不太好。 顏色、塗層：顏色越鮮豔、亮光亮片越多越可能含重金屬或化學塗層。

如果真的很在意，可以把手機殼送去化學實驗室測試重金屬和塑化劑，或購買簡易的家用重金屬試紙來測試表面。黃軒醫生有以下幾個建議：

儘量選擇矽膠、TPU 或原廠出品的手機殼

別買來路不明的夜光、廉價殼

若拆封後味道久久不散建議換掉

不要讓小孩長時間接觸、咬手機殼

黃軒醫生指，為了你和家人的健康，別再讓廉價或劣質手機殼成為潛在的健康炸彈。從今天起，學會聰明選擇、謹慎使用，讓你的數位生活更加健康安心。

