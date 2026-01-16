近九成人體內殘留重金屬 常吃1類魚恐吞毒損害大腦增柏金遜病風險 醫生教吃2種蔬果排毒

曾有研究發現，有近90%人體內殘留重金屬，情況相當普遍！有醫生指出，殘留人體內的重金屬常見為4種，其中的食物來源包括1類魚，若多食用可能導致損害大腦，甚至增患柏金遜病風險。醫生也教4大方法避免吞重金屬，當中常吃2種蔬果更有效排走身體中的重金屬。

常吃1類魚恐吞毒損害大腦 醫生揭身體易藏4大重金屬

神經外科醫生謝炳賢在Facebook專頁發文指，現代人面臨的健康危機遠不止於低頭族常見的頸椎問題，更需正視潛藏於日常生活中的重金屬污染威脅，這些肉眼不可見的有毒物質正悄然侵蝕人體神經系統。有研究顯示，高達87%的人體內皆檢測出不同程度的重金屬殘留，而這些物質恐導致神經系統的影響尤為嚴重。

身體易藏甚麼重金屬？

身體易藏4大重金屬：

1.鉛

鉛是最常見的神經毒性重金屬之一，會偽裝成鈣離子潛入神經細胞，嚴重破壞神經傳導功能，且對兒童的危害更甚於成人。有研究指出，血液中鉛含量每增加10微克/分升，兒童智商平均下降4至5點，即使微量暴露也會造成注意力不集中、學習困難和行為問題，而這種智力損傷可能是永久性。

在成人中，慢性鉛中毒則可能引發周邊神經病變，出現手腳麻痺、肌肉無力，症狀與頸椎壓迫神經時相似。

2.汞

汞對神經系統的侵襲既精準又致命，它能輕易突破血腦屏障，在大腦中持續累積。因此，每天食用高汞魚類者，其大腦中的汞含量可能飆升至常人的5至10倍。這種重金屬主要攻擊大腦皮質和小腦，引發多重症狀：

視覺和聽覺障礙，視野縮小

手指和腳趾出現刺痛感

協調能力下降，導致走路不穩

記憶力衰退與認知功能障礙

此外，汞離子會與神經細胞的硫氫基緊密結合，破壞蛋白質結構，導致神經細胞凋亡，即使停止接觸汞源，這些症狀可能持續存在。

3.砷

砷是最容易被忽視的神經毒素之一，特別是透過飲用水潛入人體的無機砷，若長期飲用含砷水源，會對神經系統進行慢性投毒，日積月累終將釀成大禍。而典型神經毒性表現為週邊神經病變，會出現以下症狀：

手腳出現「襪子-手套」式的麻木感。

夜間會加重灼熱或刺痛感。

肌肉無力，甚至導致行走困難。

感覺異常，例如對溫度和疼痛的感知下降。

有研究指出，長期砷暴露與柏金遜症、阿茲海默症等神經退化性疾病有密切關係。這些疾病一旦發作，治療難度極大，恰似頸椎病變，因此日常需多加預防。

4.鎘

鎘主要透過香煙煙霧、工業污染和某些食物入侵人體，它不僅會在腎臟和肝臟中累積，更會對神經系統造成影響。有研究顯示，鎘能擾亂神經細胞的鈣離子通道，影響神經遞質的釋放，從而引發一系列症狀：

最早出現的神經系統症狀為嗅覺功能退化

運動協調能力逐漸下降

學習和記憶功能明顯衰退

焦慮和抑鬱情緒增加

需要特別留意但是，孕婦體內的鎘會穿透胎盤進入胎兒體內，直接影響胎兒大腦發育。有統計數據顯示，母體鎘濃度每上升一個單位，嬰兒出生後出現神經發育異常的風險增加約20%。

醫生教4招防吞重金屬 必吃2種蔬果排毒

要有效防範重金屬危害，必須從日常細節著手，謝炳賢醫生教以下4大方法防止攝入重金屬，其中必吃2大蔬果排毒：

留意飲食選擇：應減少攝取大型深海魚類，例如吞拿魚、鯊魚等，優先選購有機的蔬果，減少攝入農藥和重金屬。

水質安全：務必安裝符合標準的淨水器，並定期檢測家庭用水中的重金屬含量。

避免吸煙：香煙是鎘的重要來源，戒煙能大幅減少降低鎘的攝入量。

攝取富含抗氧化物質的食物：例如深色蔬菜和莓類水果，這些食物能有效對抗重金屬引起的氧化損傷。

食物中有何常見重金屬？

根據本港食安中心資料，由於鉛、砷、鎘和汞（水銀）毒性較強，故須特別留意這4種重金屬在食物中的情況，尤其是長期（慢性）攝入問題，因為它們可積累在人體內，損害器官，尤其是胎兒和幼童等易受影響群組。雖然這些金屬可引致急性中毒，但這種情況多數由非飲食途徑引起。這4種金屬各自會與其他元素組成不同的化合物，而這些化合物的特性和進食後對人體造成的毒性影響各有差異。

食安中心指出，這4類重金屬攝入來源如下：

1.鉛

可透過多種媒介，包括空氣、泥土、水和食物進入人體。有研究顯示，吸煙、汽車使用含鉛汽油、鉛製食水管和含鉛的食物罐焊料都是人們攝入鉛的主要來源。在空氣中懸浮的鉛粒子可下降積聚，殘留在蔬菜表面或經吸收滲進蔬菜和穀物。此外，鉛亦可積聚在貝類等食用水產體內和陸上動物的內臟。

2.汞

除了飲食外，汞可透過含汞化物的補牙物料、工作環境和草藥攝入。人們從飲食中攝入的汞大多屬於無機汞。不過，劍魚等一些體型較大的捕獵魚類可在體內大量積累甲基汞這種毒性較強的有機汞。

3.砷

主要透過進食水產攝入， 尤其是在海底覓食的貝類和動物。此外，有小量的砷亦會透過可能含砷的農用化學物而進入食用植物，例如肥料 。

4.鎘

一般主要透過飲食攝入鎘，但受已污染的泥土或水所污染的食用農作物，鎘的含量可較高。此外，進食動物的腎臟、甲殼類動物和軟體動物較常積累這種金屬，牠們都是攝入鎘的其他食物來源。

---

相關文章：

