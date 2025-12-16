白飯放室溫2小時可照吃？要趁熱放雪櫃？營養師揭忽略6件事恐中毒

白飯放室溫2小時可以吃嗎？放雪櫃就一定安全？有營養師指，雖然白飯的確可以放進雪櫃冷藏後再食用，但保存時若忽略6件事，恐致食物中毒。但她指出，若在白飯中加入一種醬汁再冷藏，可減低細菌滋生的機會，更可保存長達4個月！

白飯應趁熱放雪櫃？ 保存白飯忽略6點恐中毒

白飯煮太多，如何保存？營養師薛曉晶在其Facebook專頁發文指，白飯煮好後，保存時若忽略以下6點，恐增加食用安全風險，引發食物中毒：

白飯勿放涼？要趁熱放雪櫃？

營養師薛曉晶建議，白飯煮好後，先取出當餐要進食的份量，至於餘下的白飯則不要放涼，反而應直接放進雪櫃冷凍最好。為何白飯要趁熱放雪櫃？

她指出，澱粉類食物經分裝後直接冷凍，蒸過後的口感會跟剛煮出來一樣好吃。她又強調，不用擔心熱食放進雪櫃會影響功能，只要雪櫃功能正常，維持溫度絕對沒問題。

保存白飯6大貼士 加1醬汁可放4個月

她表示，可參考以下6個保存白飯的貼士，以減低食安風險，吃得更安心：

雪櫃存放量維持在7至8分滿以下，以免東西太多影響溫度 吃不完的食物煮好後，盡快放進雪櫃，避免慢慢降溫，以免食物待在危險溫度（攝氏7℃至60℃）的時間變長，增加細菌滋生機率 如果要吃醋飯或飯糰，可以趁熱拌入醋，並開電風扇快速降溫（乾淨的環境下）。醋會讓酸鹼值降低，不易滋生細菌 白飯冷藏最久可以保存3至4天，冷凍則可保存3至4個月 可以使用冷凍保鮮盒或矽膠夾鏈袋盛裝吃不完的食物 冷凍食物加熱後建議當餐吃完，不要反覆使用微波爐翻熱

【同場加映】食物中毒症狀

白飯放室溫2小時可以照吃嗎？

此外，日本全國農業協同組合聯合會也曾發文指，白飯冷藏之後澱粉會變質，因此口感會變得比較差，建議白飯煮熟之後，盡快包上保鮮膜並放在鐵盤上，接著直接放入雪櫃冷凍，等到要吃的時候再拿出來加熱食用。

不少人認為經常把飯盒放置2小時後進食，身體也沒有出事。對此，營養師薛曉晶指出：「食物中毒，既然是中毒，那就有劑量的問題。」她舉例指，之前曾有壽司店發生食物中毒事件，仙人掌桿菌超標910倍，「因此若有滋生仙人掌桿菌，但超標的菌數量還在人體的耐受範圍，是有可能不中毒的。」

8類食物不宜隔夜或翻熱

本港營養師Charlene Wong曾發文指，有8類食物不宜隔夜或翻熱（二次加熱）食用，否則可能滋生細菌，甚至產生有害物質。

資料來源：營養師媽媽曉晶的生活筆記（獲授權轉載）、日本全國農業協同組合聯合會

