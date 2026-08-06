黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥

黎彼得離世丨香港樂壇殿堂級填詞人、資深演員黎彼得（Peter、原名黎成就）於昨日早上（8月5日）因病離世，享年76歲。其好友鍾志光向《星島頭條》獨家證實死訊，透露黎彼得自今年3月已因中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭，家人低調處理黎彼得的喪事。

黎彼得對許冠傑心存感恩

有「鬼馬填詞人」之稱的黎彼得在70年代與和許冠傑成為最佳曲詞組合，當中聯手合作的金曲《浪子心聲》至今仍是經典之作！許冠傑今日在IG貼上親手寫的悼念文憶故友：「Peter，一路好走！多謝您為香港樂壇創出無產数精彩的作品，你的歌詞通俗而不低俗，打雀英雄傳的傳神，世事如棋的通透，梨渦淺笑的深情，

浪子心聲的豁達，我的音樂路上感恩有您！」

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黎彼得和許冠傑合作7年便拆夥

黎彼得和許冠傑由1976年的《半斤八兩》專輯至1982年的《難忘你·紙船》，共合作7張專輯，因歌詞內容生鬼兼貼地，受到不少樂迷歡迎，不過兩人合作7年便拆夥，黎彼得亦曾稱：「因為輿論，我哋開始有唔夾，冇話題又冇偈傾，佢太太亦都唔想我出現，因為晚晚同個男人一齊喺屋企通頂，有陣Sam都話，我老婆又投訴今晚又同你一齊。」黎彼得其後曾在《玖噏秘笈》大談與許冠傑的恩怨，黎彼得直說：「朋友之間只要太過close，就會有恩怨，我唔知佢有冇怨我，但我對佢就好感恩，怨就好少。佢係我嘅恩公、恩師，呢樣大家都知，亦不能否認。」

黎彼得曾否認與許冠傑不和

黎彼得又曾指許冠傑向來都愛錫太太：「你知佢緋聞唔多，因為佢錫老婆，老婆又錫佢，有人話佢老婆同人講，呢個損友教到佢老公飲紅酒又食雪茄，關我鬼事咩，擺咗我上枱！之前有啲人好似知道晒我哋啲嘢，話我話佢老婆唔係人，又話佢老婆唔like我，佢哋有冇可能會知？全部都係不知所謂，不過算喇，如果佢覺得係關我事，咪當係我，食吓雪茄仔冇乜所謂，飲紅酒更加係情趣，至於話佢老婆唔鍾意我，多餘喇，佢不知幾鍾意我，佢老婆成日整牛排畀我嘆，又同我去食牛排。」黎彼得續說：「我講英文係OK，只不過寫就麻麻，所以我哋嘅溝通係冇問題。許冠傑對朋友都好，佢平時都係夾吓BAND，冇乜娛樂，我就好憎陽光與海灘，所以我哋唔係唔啱，大家道不同不相為謀，並唔代表有敵意，總之各自各精彩。」

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