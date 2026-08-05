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李修賢嘲周星馳無兒無女惹負評 公開道歉片避重就輕不提星爺 否認曾壓榨對方

影視圈
更新時間：20:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：20:00 2026-08-05 HKT

金像影帝李修賢日前在網上評論周星馳，指對方即使事業再成功，賺得多錢，但因「無兒無女、無家庭」，行事低調是「不敢見人，生怕出門被人打」，言論引起軒然大波，遭到網民猛烈批評。李修賢昨日（4日）透過社交平台發布影片向公眾道歉，但全程未有向周星馳致歉。

李修賢人生第一次被罵慘

李修賢在影片中，首先恭賀周星馳的新電影《功夫女足》票房大賣，但話鋒一轉，李修賢自嘲說：「在這陣子我也拿了一個冠軍，就是『被罵的冠軍』。」李修賢坦言，這是他人生第一次被罵這麼久。李修賢其後正式為自己的言論道歉：「我身為一個公眾人物，不應該在公眾場合講這些話，令到觀眾朋友對我的反感。」李修賢承認自己的行為不當，並為此向社會大眾致歉。

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李修賢否認壓榨周星馳

對於網上流傳李修賢與周星馳多年的恩怨，特別是關於「壓榨周星馳」、「把他賣掉」等指控，李修賢在片中全盤否認：「這些都不是事實，我從來沒有壓榨過周星馳，也沒有把他賣掉。」李修賢表示事情已過去30多年，很多細節已不想再提。

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李修賢道歉網民反應兩極

然而，李修賢的公開道歉影片未獲網民接受，認為李修賢道歉欠誠意，最應該向周星馳道歉，但李修賢卻隻字不提。網民留言評論：「被罵了才道歉」、「你不需要向大家道歉，你應該向星爺道歉，這才是發自內心的真誠道歉」。有人認為李修賢避重就輕因為周星馳沒有表態：「因為星爺沒罵他，網民罵了啊。」不過有網民認為李修賢只是發表自己的看法。

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