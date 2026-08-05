陳凱琳母子因戲院風波遭狠批 鄭嘉穎潛水被轟軟飯男 Grace粉絲：爸爸沒有責任教小孩嗎

陳凱琳（Grace）於7月30日下午帶三名兒子到金鐘太古廣場戲院欣賞電影《蜘蛛俠：英雄重生》，事後被同場的觀眾發文控訴陳凱琳三子在戲院內喧嘩，引發「淋Cream事件」及連串爭議。事件不但令陳凱琳的育兒方式備受批評，更讓火頭燒向其丈夫鄭嘉穎。陳凱琳昨日（4日）現身回應事件後，有網民批評「淋Cream」者的行為不妥，同時亦再引來網民鬧爆「唔識教仔」。其後甚至有陳凱琳的粉絲狠批鄭嘉穎，指平時幾乎都是由他照顧兒子，但在「出事」後竟「潛水」，怒斥他不負責任，在老婆陳凱琳獨自面對輿論壓力時龜縮，更有網民翻出舊帳，直指他過往工作態度惡劣，鄭嘉穎與陳凱琳人格受到質疑。

網民：爸爸沒有責任教小孩嗎

事件曝光後，不少網民在社交平台Threads上對鄭嘉穎「零幫忙」的態度表示不滿。有陳凱琳的粉絲直言：「我只看到一個隱身的老頭」，質疑為何育兒責任永遠只落在媽媽身上，「爸爸沒有責任教小孩嗎」、「琳琳已經要賺錢養家了，教子責任也全要她負責？」、「男寶沒教養是該被罵，但是難道是她一個人教的嗎？」有內地粉絲質疑鄭嘉穎透過營銷號（yxh）為自己建立「賢夫」人設，現實中卻在老婆被批評時做「背後的男人」，出事後更只讓陳凱琳獨自面對傳媒，直斥他是「軟飯男」，並表示：「甚麼時候《再見愛人》我真說累了。嬌妻腦醒一醒吧。」

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鄭嘉穎行為及態度常惹爭議難以身作則？

另外，有聲稱曾與鄭嘉穎合作的網民翻舊帳，怒轟他「態度非常之差」，指多年前請他出席品牌活動，他沒有預先做足功課，到場才說不懂讀稿上的字，工作態度極不專業，認為鄭嘉穎行為及態度常常惹來爭議，可能在兒子面前亦難以身作則。

雖然不少網民同情陳凱琳兒子被「淋Cream」的遭遇，並認為該女觀眾行為過激，但同時也指出陳凱琳作為家長責無旁貸。有多位網民聲稱過往曾目睹鄭嘉穎及陳凱琳一家在公眾場合喧嘩奔跑，認為這次戲院風波可能不是單一事件，認為他們應正視教養問題，「教仔女，老公都有份，佢哋兩個其實都淨係識生唔識教」。陳凱琳事後受訪時，為兒子對他人造成騷擾致歉，但同時也心痛兒子受襲，表示報警是希望讓兒子明白父母會保護他。然而，她的回應未能平息風波，反而令更多人聚焦於其家庭的育兒責任分配上。

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鄭嘉穎入行30年是非多：

警方追緝中國籍女子涉襲擊陳凱琳二仔

據悉，事件起因是陳凱琳的6歲二仔在戲院內不慎踢到前排女觀眾的椅背，陳凱琳已即時道歉，惟完場後對方仍情緒失控，向其兒子「淋Cream」。警方現已將案件列作「普通襲擊」處理，並追緝一名涉案中國籍女子。雖然施襲者行為被一致譴責，但事件引發的家庭責任與公德心討論，恐怕仍會持續發酵。

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