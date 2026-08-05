陳凱琳護仔論惹公憤？網民：保護小朋友包括教育佢哋 歐錦棠斥「養細路唔同走地雞放養」

陳凱琳（Grace）日前因帶同兒子前往金鐘院觀看電影《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man Brand New Day）時而捲入教養與襲擊風波。事源有網民在 Threads 發文「公審」，指控她的三個孩子在觀影期間大聲喧嘩、滋擾觀眾。然而，隨後事件發生戲劇性大反轉，其6歲二仔疑因興奮不慎踢到前排觀眾椅背，在散場時，確實發生了「淋Cream事件」，翌日前往中區警署報案，目前警方已將案件列作「普通襲擊」處理，並正全力追緝涉案的一名中國籍女子。隨着陳凱琳現身回應事件，亦再度引發網民討論陳凱琳與鄭嘉穎的育兒方式，連圈中人歐錦棠及陳倩揚也作出評論。

歐錦棠稱養細路唔同走地雞咁放養

陳凱琳在訪問中向網民懇切呼籲：「希望大家可以對小朋友善良少少，佢哋都係咁細個，就算有冇做錯，我哋都有進步空間，亦都會有改善，咁就大家畀個機會我哋啦。」事件再度成為網上熱話，有人直斥：「希望陳小姐知道保護小朋友包括教育佢哋。」、「有份生冇份教？自然會有人幫佢教。」歐錦棠亦忍不住出PO：「養細路，唔同清遠農場啲走地雞咁放養，要負責埋教，尤其公共道德知識。」

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歐錦棠贊同對細路良善：但他們不是猴子

歐錦棠過往曾針對舞台劇觀眾禮儀發聲，直指觀劇時不斷交談是剝削他人觀賞權利的極度自私行為，強調劇場黑暗的設計是為了讓觀眾專注，台下觀劇講話雖不犯法，但會嚴重影響他人情緒與欣賞權利。今次陳凱琳帶兒子們觀賞電影《蜘蛛俠》被斥「嘈足全場」，歐錦棠今日（5日）亦在facebook發文：「『他們只是孩子。』我贊同要對細路良善，但他們也不是猴子，所以應該嚴加管教。記住，養細路，唔同清遠農場啲走地雞咁放養，要負責埋教，尤其公共道德知識。」

不少網民對歐錦棠的說法表示認同，有人說：「你嘅細路係細路，其他嘅細路都係人哋嘅細路，點解人哋要對你嘅細路負責去包容？」、「佢仲要強調佢係公眾人物，所以被針對？點解人哋就要體諒你嘅小朋友？就唔體諒吓人哋睇戲被騷擾，自私精，人地（哋）都有畀錢買票睇戲，公平嗎？」、「其實認為自己孩子最可愛，係人之常情。但要面對現實，當自己孩子，作出騷擾別人的行為時，係冇人覺得係件享受嘅事。況且，睇戲係大家都有買票，冇必要受到這些無聊人士影響。你的孩子只是孩子，咁是否人家的孩子，就可以欺負你家的孩子？因為人家的孩子也『只是孩子』啊！」、「所以好多人寧願養貓養狗都唔生『化骨龍』，無時間教育就真係唔好生。」但亦有人說：「請歐生也不要忘記，指控人是要有證有據的！到這一刻，指控者從未提供任何證據！網絡鸚鵡多，人云亦云，懂得獨立思考的人太少了！有人聲稱三個小朋友嘈足全場， 歐生沒有小朋友，大概不知道， 一個媽媽帶著3位年幼的小孩去戲院是不會讓三個小孩一起坐的，一定會 1+2， 一邊2位小朋友、一邊1位，請問這座位安排，三個小朋友又如何『嘈足全場』呢？」亦有網民支持陳凱琳報警，認為即使小朋友行為騷擾到他人，亦不應該動手。

陳倩揚：媽媽點都係有責任

同樣是港姐出身的陳倩揚，亦有在YouTube頻道《3寶 channel》與貴花田等人談及事件，她說：「其實呢啲要事前功夫唔可以忽略，好難當下即刻去stop，唯有做啲措施唔好令其他觀眾受到滋擾，大家入場都係想enjoy呢兩個鐘嘅電影，忟係一定會有，做媽媽喺呢個單方面嘅story，點都係有責任。平時點樣教，戲院有啲乜嘢禮儀，唔同喺屋企想點就點，要分得好清楚。」

網民評論陳凱琳育兒反應兩極

其後亦有網民在Threads不斷開PO狂轟陳凱琳，有人說：「如果真真真喺有淋嘢落佢個仔到。佢仲唔360°全方位影好相。再報警封鎖間戲院？仲要隔日放一張佢個仔比人淋嘅相上網都似啦佢。」、「佢係孩子，但你係大人，養不教母之過。 請各大品牌一齊抵制此等無教養之人。」、「其實個小朋友太激動，嘈住其他人，係咪應該帶出去冷靜咗先入返去睇呢？ 影響成場睇戲嘅人。」、「他是孩子，妳自己係咪孩子？唔識管教唔好學人做父母，仲要一嘢生三件，黐X線。」、「『佢只係個孩子呀！』呢句真係好諷刺，睇到都覺得嬲。」、「一開始出嚟道歉反而無咁黑人憎，唔道歉仲反怪人對小朋友唔善良，未就係佢自己自私令到成個戲院嘅人無得安靜睇戲。」

不過亦有人撐陳凱琳：「其實犯法就犯法，點解要撐倒cream 女人，是否一沉百踩好開心？」、「呢到啲人發生咩事，小朋友嘈還嘈，你鬧佢鬧佢家長都無問題，但淋cream落小朋友度真係無問題咩？ 我本身都極度唔鍾意小朋友，但都唔應該對小朋友有實質性既傷害啦。」、「其實陳凱琳本身人品好好，亦都一直有盡力做好自己嘅角色。」、「因為一個六歲小朋友喺戲院嘈吵，所以就淋cream喺個小朋友頭上。 呢啲行為係發洩同埋報復啊。」

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