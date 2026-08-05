愛回家丨風少與素素婚照曝光慘遭痛罵 網民斥編劇有「反社會人格」：呢pair冇人想睇

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》將於8月7日大結局。早前劇組為金城安（周嘉洛 飾）與Bonnie（林凱恩 飾）的「安Bon戀」鋪路復合，安排了搶婚、世紀之吻及假結婚等情節，令粉絲深信二人能破鏡重圓。殊不知金城安最後為成全女方選擇放手，Bonnie最終重回蔥頭（丘梓謙 飾）懷抱。這段遺憾的結局令大批粉絲無法接受，直斥遭劇組欺騙感情，紛紛洗版怒轟TVB，而丘梓謙亦慘變網民圍攻對象。另一邊廂，風少（陳浚霆 飾）與素素（古佩玲 飾）卻似乎有望結婚，惹來網民批評，直斥編劇有「反社會人格」。

「風素CP」大團圓結局惹人極度不滿

《愛回家》CP中的「安Bon CP」（金城安與Bonnie）、「蓮輝 CP」（大小姐與送水輝）、「潮善CP」（潮偉與熊尚善）等都深得觀眾喜愛，但似乎惟獨「風素CP」（陳浚霆與古佩玲）觀眾緣最差，最後雖然可能有情人終成眷屬，但情節未播出已引來批評。「風少」陳浚霆昨日（4日）疑在社交平台劇透與「風素CP」的結局，公開與「素素」古佩玲行禮結婚劇照，瞬間引爆觀眾強烈情緒。大批劇迷對這對螢幕情侶的大團圓結局感到極度不滿，有人直斥：「觀眾想睇結婚嘅係安bon唔係風素。」

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陳浚霆力谷《愛回家》晒CP照

陳浚霆早前在歐洲旅行與朋友行山，疑被某些昆蟲咬了後產生了敏感的反應，全身出紅疹，最後更延伸到喉嚨引致條脷紅腫，連飲食說話都有困難，最後在當地醫生建議到藥房配藥即可。陳浚霆返港入院後再度求診，香港醫生則表示可能對某些藥物敏感，建議他最快9號才可復工，因此《愛回家》活動及下周返內地拍劇的工作都要取消。陳浚霆唯有努力出po力谷《愛回家》，昨日貼上與「素素」古佩玲的結婚相並說：「最後一周的照片大放送：感謝你一直陪伴在我身邊（我的另一半），你讓我了解更多關於我自己，成為一個更好的人，感謝你的一切。」

「風素CP」美滿結局得不到網民歡心

相中所見，陳浚霆穿上整齊筆挺禮服，古佩玲則換上一襲露肩婚紗，還有兩人對鏡頭舉起V字手勢甜蜜合照，但這美滿結局似乎得不到網民的歡心，有人說：「編劇係咪有反社會人格，唔想睇嗰對，佢就成日寫，仲結埋婚……」、「最受歡迎嗰pair就冇好結局，呢pair冇人想睇嘅就大團圓結局。」、「唔好以為post出嚟人哋就會鍾意睇。」、「結咁多次做咩？」、「onx編劇。0個人想睇呢對。」

「素素」古佩玲自從加入《愛回家》後，一直負評如潮，曾有人形容「素素」一角的不討好程度拍得住真情「May May」，尤其「素素」搬入熊家成為租客後，其戲分頓時大幅增加，劇情更硬生生將她與風少湊成一對。這段「風素戀」的發展，互動化學作用欠奉，網民更稱「睇得好尷尬」。「素素」一角過度曝光，加上強推「風少」與「素素」的感情線，不但未能讓角色成功入屋，反而令觀眾產生視覺疲勞，留言區曾出現大量「走素」聲。

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「安Bon」感情線終迎來結局：