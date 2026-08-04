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梁家輝現身機場一舉動體現真實人品 偕老婆江嘉年旅行 寵妻40年感情有增無減

影視圈
更新時間：21:42 2026-08-04 HKT
發佈時間：21:42 2026-08-04 HKT

68歲的梁家輝早前憑《捕風追影》第5度贏得香港電影金像獎影帝，演技精湛無容置疑，他在幕前固然發熱發亮，私底下的親切人品，更令網民佩服。近日有網民在機場，正在準備登機前，偶遇梁家輝及其老婆江嘉年，除了大明星的風采外，他的一個舉動，體現出他的真正人品，獲網民激讚。

梁家輝雙手遞證件零明星架子

根據網民分享的照片，當天梁家輝與老婆江嘉年現身機場，準備辦理登機手續。身為影帝的他，打扮極為樸實低調，他身穿一件綠黑橫間長袖T恤，淺色牛仔褲，雖然他戴住太陽眼鏡，但還是被網民一眼認出，當天他親自孭著一個黑色背囊，全程未見有助手陪同。在櫃枱前，當工作人員需要核對其護照時，梁家輝非但沒有任何架子，反而身體微微前傾，並有禮地以雙手將護照遞上。這個充滿禮貌的細節，被網民捕捉下來，照片在網上流傳後，許多網民紛紛留言，稱讚他「細節見人品」、「真正的巨星，謙遜有禮」。

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梁家輝拖住老婆到大孤山祈福

梁家輝不僅以其謙和品格備受尊重，他與老婆江嘉年數十年如一日的深厚感情，更是演藝圈中的佳話。兩人結婚至今依舊恩愛如初，是圈中公認的模範夫妻。就在近日，亦有網民分享偶遇梁家輝夫婦到遼寧大孤山遊覽祈福。照片中，兩人同樣穿著簡潔的休閒服飾，臉上掛著隨和的笑容。無論是在古樸的石板路上漫步，還是上下樓梯，梁家輝始終緊緊牽著老婆江嘉年的手，全程十指緊扣，步履一致，夫妻間的默契與恩愛之情，在不經意間表露無遺，網民紛紛羨慕他們婚後多年，感情有增無減。

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