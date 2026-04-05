梁家輝與老婆江嘉年恩愛現身 寵妻舉動罕曝光 影帝明顯消瘦惹擔憂

現年68歲的影帝梁家輝，向來以其硬漢及梟雄的銀幕形象深入民心，但在現實生活中，他卻是一位無可挑剔的「愛妻號」。近日，有上海名店的售貨員在社交平台分享，偶遇梁家輝大駕光臨。從照片中可見，梁家輝雖然親切地與售貨員合照，笑容滿面，但身形卻明顯比以往消瘦許多，臉上及頸部的皺紋也相當顯眼，健康狀況引起不少網民的擔憂。

梁家輝買名牌袋寵妻

原來，梁家輝當日是陪伴太太江嘉年一同逛街。據悉，當梁家輝見到太太看中一個心儀的手袋時，他毫不猶豫地拿出信用卡買下，以實力寵妻。其後有網民拍到他們夫妻二人離開名店的背影，只見兩人全程手牽手，緊緊相依，在商場內繼續甜蜜拍拖，結婚近40年依然恩愛如昔，羡煞旁人。

相關閱讀：67歲金像影帝老婆罕露面舉動似足小女孩 曾被嘲又肥又醜獲影帝視一生摯愛 8000元辦婚禮同甘共苦

梁家輝江嘉年患難見真情

梁家輝與太太江嘉年的愛情故事，一直是圈中佳話。入行超過40年的梁家輝，是緋聞絕緣體，心中只有太太一人。兩人相識於微時，1983年，年僅25歲的梁家輝憑《垂簾聽政》成為史上最年輕的金像獎影帝，卻因合約問題慘遭封殺，一度淪落到在夜市擺地攤賣手鐲維生。

梁家輝讚江嘉年善解人意

就在他人生的最低谷，當時擔任電台製作人的江嘉年，主動邀請他錄製廣播劇，為他帶來了事業的曙光。梁家輝曾說：「她的善解人意，讓我在最灰暗的時光裏，看見了光。」兩人交往半年便認定對方，當時梁家輝全副身家只有8,000港元，但江嘉年依然義無反顧地嫁給他。對此，梁家輝曾深情表示：「她嫁給我的時候，我還很窮，能把一生交給沒有前景的男人，是非常勇敢的行為。」

江嘉年外表曾被批評

婚後，隨著梁家輝事業再度起飛，太太江嘉年的外型卻屢屢成為外界攻擊的對象，但梁家輝始終將太太捧在手心，多次公開表示太太是他心中最美的女人，是他家的鑽石。從當年共度患難，到如今的甜蜜相守，梁家輝用行動證明了，他們之間堅不可摧的愛情，早已超越了外表與物質。

相關閱讀：《寒戰1994》5月1日上映預告揭再有巨星加盟 花絮爆周潤發認唔出古天樂？