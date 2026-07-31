梁家輝結婚40年極致寵妻 十指緊扣拖實老婆登大孤山祈福 74歲江嘉年有愛滋潤罕有性感

68歲的影帝梁家輝與老婆江嘉年近日在內地遼寧的大孤山，被遊人野生捕獲，當時梁家輝夫婦正在當地遊覽祈福，無論是在石板路，還是上落樓梯，梁家輝都緊緊拖著老婆，二人全程十指緊扣，顯得甚為恩愛，兩人一身樸素的休閒裝扮，臉上掛著笑容，多年來相濡以沫，在鏡頭下表露無遺。梁家輝摸過大門前的石獅後，他們再一同輕撫千年古樹，又圍著一個巨型寶鼎轉圈及敲鐘，進行著連串祈福儀式，夫妻二人每一個眼神交流，都流露出無需言語的默契，梁家輝與老婆江嘉年40年風雨同路，網民紛紛大讚二人是圈中的模範夫妻。

梁家輝全靠老婆助走出事業谷底

梁家輝入行逾40年，在影壇的地位早已無可撼動。從《垂簾聽政》中史上最年輕的金像獎影帝，到《寒戰》系列中的警界高層，他塑造了無數個深入人心的經典角色。近年雖然已屆花甲之年，梁家輝依舊活躍於幕前，不斷挑戰自我。但梁家輝不論事業如何起伏，始終不變的，老婆江嘉年始終是他身後那位最堅實的後盾。梁家輝憑藉《垂簾聽政》一舉成名，卻因合約問題慘遭封殺，不得不靠在夜市擺地攤賣手鐲維生。就在這段最灰暗的時光，當時擔任電台製作人的江嘉年，主動向他伸出援手，邀請他錄製廣播劇，為他的事業帶來一線曙光。梁家輝曾說：「她的善解人意，讓我在最灰暗的時光裏，看見了光。」這份雪中送炭的恩情，點燃了兩人之間的愛火。

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梁家輝結婚時僅得8千元身家

梁家輝與江嘉年交往半年便認定對方，在梁家輝全副身家僅有8,000港元的情況下，江嘉年依然義無反顧地選擇嫁給他。對此梁家輝曾深情地說：「她嫁給我的時候，我還很窮，能把一生交給沒有前景的男人，是非常勇敢的行為。」婚後隨著梁家輝的事業再度起飛，江嘉年的外型卻屢屢成為外界攻擊的對象。然而在梁家輝心中，老婆始終是無可取代的「鑽石」。梁家輝多年來一直是緋聞絕緣體，他更多次在公開場合捍衛妻子，稱頌她是自己心中最美的女人。

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