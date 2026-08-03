謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心

46歲的張柏芝（張栢芝）日前才現身紅館舞台，為內地藝李昊擔任演唱會嘉賓，當日張柏芝佩戴價值高達3,000萬港元的珠寶亮相，盡顯巨星風範。張柏芝昨日（2日）在社交平台透露為大仔謝振軒（Lucas）的19歲生日做準備，親自下廚炮製母親的愛心飯。

張柏芝分享下廚獨家秘方

張柏芝在影片中分享在風雨天為Lucas準備的「生日餐」，見到她動作熟練，一邊翻炒白菜仔，一邊向網民分享下廚的獨家秘方。除美食外，張柏芝又上傳一段短片，將十年前後的Lucas畫面剪輯，聽見十年前只有9歲的Lucas以稚嫩的英語嗲聲要求媽媽擁抱：「Because I Love You」。十年後的Lucas已經19歲，仍然與媽媽張柏芝緊緊相擁，大晒「母慈子孝」親密關係。

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張柏芝今日（3日）凌晨12時，即在IG限時動態出PO，見到公路的畫面，黑黑的天空打上「19th happy birthday sweetheart」，為Lucas送上生日祝賀。張柏芝另一段時片見到她在車廂中，表示兒子生日不食晚餐，卻要求食早餐，張柏芝大嘆好眼瞓，表示趕返家中會立即梳洗瞓覺。

張柏芝搵地方攝時間

未知是否身體太勞累，張柏芝今日再上載影片，穿上白色衛衣、戴Cap帽、口罩包到密不透風，張柏芝表示昨晚沒有怎樣進食，但今日卻胃痛。張柏芝之後去買街頭小食，之後見張柏芝坐在餐廳買外賣，並打趣說：「好無聊呀！咁耐㗎！點解啲靚仔係要等呢？」估計是要接兒子而要搵地方攝時間。

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