蕭正楠方力申隨時變親家？安排「蕭哈哈」拜小方為師 網民爆笑為子牽紅線：親上加親最完美

蕭正楠與黃翠如的兒子「蕭哈哈」轉眼已經一歲，兩夫婦不時分享與兒子的生活點滴。蕭正楠今日（1日）在社交平台上載了數張與兒子在家中吹氣水池玩水的照片，大晒溫馨親子樂。從相中可見，蕭正楠寫意地躺在吹氣水池上，而「蕭哈哈」則穿著恐龍圖案的衣服，在爸爸身旁玩水，更一臉燦爛笑容地望實爸爸，畫面非常有愛。蕭正楠頭、頸戴著小水泡，並在帖文中透露，自己忙足幾個月，終於有時間陪伴兒子，他寫道：「為咗你，我決定戴上個金剛箍，忙咗個567月，終於有時間陪哈哈玩水。」他更笑言沒想過兒子如此喜歡水，玩到手指皮都皺了仍不願離開，可見「蕭哈哈」精力非常旺盛。

蕭正楠擬栽培兒子做小飛魚

蕭正楠在帖文中透露，兒子天生愛水，似乎遺傳了運動細胞，他笑指：「媽咪係脆魚，唔通你係飛魚？」更搞笑表示要同有「飛魚王子」之稱的方力申認真傾談一下，似乎有意栽培兒子成為游泳健將。「蕭哈哈」對水情有獨鍾，蕭正楠亦早已為他安排好游泳課，他表示：「聽日又要同佢上游水堂」。網民紛紛指方力申7個多月大女兒方愛嘉（Isla），又是非常喜歡玩水，小朋友年齡接近，不僅可以成為游水玩伴，將來隨時成為一對，兩家人親上加親。

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「觀音娘娘」送八爪魚水池網民估係黎瑞恩

蕭正楠與兒子戲水的巨型八爪魚吹氣水池亦成為焦點，粉紅色的八爪魚造型趣致可愛，為父子二人的親子時光增添不少樂趣。蕭正楠在帖文中特別感謝一位朋友送贈這個得意禮物：「多謝觀音娘娘送咗個咁得意嘅八爪魚泳池比哈哈。」他更留下線索讓網民競猜「觀音娘娘」的真正身分：「觀音娘娘喺暱稱，佢係一人有一個夢想的歌手，估下係邊個？」由於歌手黎瑞恩的經典金曲《一人有一個夢想》街知巷聞，加上她與蕭正楠、黃翠如夫婦份屬好友，網民都一致認為「觀音娘娘」就是黎瑞恩，大讚她非常有心思。

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