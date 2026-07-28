黃翠如腹部微隆疑陀第二胎 內地驚喜撐老公蕭正楠「孕味濃」 IG三十字爆真相

蕭正楠（Edwin）近日與曹永廉、馬國明一同在江門舉辦巡迴演唱會，吸引大批粉絲入場支持。演唱會舉行期間，蕭正楠的太太黃翠如（Priscilla）突然上台送驚喜，更飛奔到老公蕭正楠的懷抱，蕭正楠攬完太太後，便拖住黃翠如深情唱出《一生中最愛》，二人甜蜜互動，卻不及黃翠如腹部微隆，引起網民關注。

黃翠如「孕味濃」成焦點

影片在網上曝光後，不少網民將焦點放到黃翠如的腹部，當日打扮休閒，身穿黑色T恤配牛仔褲，從側面睇見到腹部微微隆起，引發正陀第二胎疑雲。大批網民在影片下討論：「好似有咗」、「看著孕味很濃」、「是不是有喜了？」

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隨住蕭正楠太太疑懷第二胎在網上發酵，黃翠如今日（28日）在IG的限時動態發文，並轉發傳媒報道演唱會的相片，親自解開「孕味濃」傳聞。黃翠如幽默留言：「好對唔住，我將件衫攝咗入條褲度，同埋我肥咗，我錯，我嚟緊呢10日唔食嘢」。

黃翠如曾經歷小產

黃翠如與蕭正楠於2014年合作劇集《師奶MADAM》撻著，二人認戀後感情穩定，蕭正楠於2018年底在《萬千星輝頒獎典禮2018》與曹永廉獲頒「最受歡迎電視拍檔」獎項時，突然宣布與黃翠如已秘婚半年，並於翌年到峇里補辦婚禮。但黃翠如與蕭正楠結婚多年曾經歷小產，直到去年誕下兒子「蕭哈哈」，組成三口之家。

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