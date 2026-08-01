Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷

影視圈
更新時間：16:56 2026-08-01 HKT
發佈時間：16:56 2026-08-01 HKT

衛詩雅（Michelle）昨晚（30日）為曾志偉新公司首作劇集《狩謊》開工期間發生意外，不慎傷及口部及嘴唇，傷口合共縫了多達50針。已返家休息的衛詩雅，昨晚在IG的限時動態發文，感謝大眾慰問，以及醫護人員的幫忙，又對影響拍攝進度致歉。

衛詩雅對影響拍攝進度致歉

衛詩雅昨晚在IG的限時動態上載一碗湯的照片，相信手術後已可進食。衛詩雅留言：「多謝大家的慰問！感謝整形外科醫生，麻醉科醫生和一眾醫護人員的幫忙，手術過程非常順利，我一定好快可以康復的！再次希望對所有劇組及受影響拍攝進度的客戶致歉，我會盡快調理傷口和身體盡快投入工作，感謝你們的體諒」。

相關閱讀：衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工

周祉安代衛詩雅說明情況讓大家放心

衛詩雅老公周祉安得悉太太受傷，已迅速趕往醫院陪伴，幸而手術過程順利，衛詩雅目前正停工留在家中休養。今日周祉安在Threads發文感謝朋友們關心與慰問，他們都感到非常溫暖：「由於本人比較了解她目前的狀況，太太希望讓我代為向外界，以及所有關心她的朋友們說明情況，好讓大家放心。意外發生於7月30日下午。Michelle 在拍攝電視劇途中意外不幸被玻璃碎片割傷左上唇，傷口涉及皮膚及唇紅部位，以致有一條血管斷裂與肌肉撕裂，當時出血量較多。屬於全層撕裂傷。由於傷口較深，且有玻璃異物殘留，送院後醫生需要安排她進入手術室，並在監察麻醉下進行處理。手術期間，醫生已順利取出多塊玻璃碎片。由於傷口涉及內外層組織，需要仔細縫合，因此縫針數量較多。目前 Michelle 情況穩定，傷口仍有輕微腫脹。由於鄰近口腔，目前正接受抗生素治療，以預防發炎感染。現階段她最需要的是充分休息，我們也會持續密切觀察她的復原進度。再次感謝大家的體貼、關心與祝福。Michelle 會好好休養，也請大家放心。」

《狩謊》超強卡士陣容

懸疑劇《狩謊》為曾志偉卸任TVB總經理職務後，自組公司營運的頭炮作品。《狩謊》由曾志偉監製，曾執導電影《寒戰》系列的金像獎導演陸劍青執導。而演員陣容同樣陣容強大，除衛詩雅外，同劇還有內地人氣男神成毅、影后袁詠儀（靚靚），更邀得梁家輝、莫文蔚、李若彤、梁漢文、徐崢等參與，令人期待。 

相關閱讀：曾志偉新公司首作《狩謊》響頭炮  成毅中環拍外景2百粉絲殺到  內地頂流小生伙拍衛詩雅捉賊

最Hit
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏驄只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏驄只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明
影視圈
8小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 去除頑垢建議可用1類漂白劑
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
生活百科
6小時前
陝西有男子強姦兒媳罪名成立，被告兒子認為父親喝醉酒應改判無罪。iStock
老爺強姦新抱︱兒子替父求情盼改判無罪 網民：父子皆為畜牲
即時中國
22小時前
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
商業創科
6小時前
何文田考車場外現「睇水員」 助考生攔車管理交通、事後收利是 運輸署：如違規交執法部門
02:32
考車牌｜何文田駕駛路試現「睇水員」 收利是助考生攔車 運輸署：如違規交執法部門
社會
10小時前
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
生活百科
6小時前
遊日香港家族眾生相？港人細數5大常見經典特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
遊日香港家族眾生相？港人列5大常見特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
生活百科
4小時前
30年殘舊洗手台大變身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步驟 附防霉保養貼士
30年殘舊洗手台大變身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步驟 附防霉保養貼士
家居裝修
11小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-31 11:23 HKT
中國移動、中國電訊及中國聯通內地三大電訊商發通告 8‧1開始手機號卡僅限官方辦理。法新社
內地平價數據卡不再？ 三大電訊商：8‧1開始手機號卡僅限官方辦理
即時中國
19小時前