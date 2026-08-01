衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷

衛詩雅（Michelle）昨晚（30日）為曾志偉新公司首作劇集《狩謊》開工期間發生意外，不慎傷及口部及嘴唇，傷口合共縫了多達50針。已返家休息的衛詩雅，昨晚在IG的限時動態發文，感謝大眾慰問，以及醫護人員的幫忙，又對影響拍攝進度致歉。

衛詩雅對影響拍攝進度致歉

衛詩雅昨晚在IG的限時動態上載一碗湯的照片，相信手術後已可進食。衛詩雅留言：「多謝大家的慰問！感謝整形外科醫生，麻醉科醫生和一眾醫護人員的幫忙，手術過程非常順利，我一定好快可以康復的！再次希望對所有劇組及受影響拍攝進度的客戶致歉，我會盡快調理傷口和身體盡快投入工作，感謝你們的體諒」。

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周祉安代衛詩雅說明情況讓大家放心

衛詩雅老公周祉安得悉太太受傷，已迅速趕往醫院陪伴，幸而手術過程順利，衛詩雅目前正停工留在家中休養。今日周祉安在Threads發文感謝朋友們關心與慰問，他們都感到非常溫暖：「由於本人比較了解她目前的狀況，太太希望讓我代為向外界，以及所有關心她的朋友們說明情況，好讓大家放心。意外發生於7月30日下午。Michelle 在拍攝電視劇途中意外不幸被玻璃碎片割傷左上唇，傷口涉及皮膚及唇紅部位，以致有一條血管斷裂與肌肉撕裂，當時出血量較多。屬於全層撕裂傷。由於傷口較深，且有玻璃異物殘留，送院後醫生需要安排她進入手術室，並在監察麻醉下進行處理。手術期間，醫生已順利取出多塊玻璃碎片。由於傷口涉及內外層組織，需要仔細縫合，因此縫針數量較多。目前 Michelle 情況穩定，傷口仍有輕微腫脹。由於鄰近口腔，目前正接受抗生素治療，以預防發炎感染。現階段她最需要的是充分休息，我們也會持續密切觀察她的復原進度。再次感謝大家的體貼、關心與祝福。Michelle 會好好休養，也請大家放心。」

《狩謊》超強卡士陣容

懸疑劇《狩謊》為曾志偉卸任TVB總經理職務後，自組公司營運的頭炮作品。《狩謊》由曾志偉監製，曾執導電影《寒戰》系列的金像獎導演陸劍青執導。而演員陣容同樣陣容強大，除衛詩雅外，同劇還有內地人氣男神成毅、影后袁詠儀（靚靚），更邀得梁家輝、莫文蔚、李若彤、梁漢文、徐崢等參與，令人期待。

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