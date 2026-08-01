衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 手術後已可進食：我一定好快可以康復

衛詩雅（Michelle）昨晚（30日）為曾志偉新公司首作劇集《狩謊》開工期間發生意外，不慎傷及口部及嘴唇，傷口合共縫了多達50針。已返家休息的衛詩雅，昨晚在IG的限時動態發文，感謝大眾慰問，以及醫護人員的幫忙，又對影響拍攝進度致歉。

衛詩雅對影響拍攝進度致歉

衛詩雅昨晚在IG的限時動態上載一碗湯的照片，相信手術後已可進食。衛詩雅留言：「多謝大家的慰問！感謝整形外科醫生，麻醉科醫生和一眾醫護人員的幫忙，手術過程非常順利，我一定好快可以康復的！再次希望對所有劇組及受影響拍攝進度的客戶致歉，我會盡快調理傷口和身體盡快投入工作，感謝你們的體諒」。

相關閱讀：衛詩雅發生意外急送院病容曝光 口部受傷急施手術縫逾50針 已返家休息全面停工

相關閱讀：曾志偉新公司首作《狩謊》響頭炮 成毅中環拍外景2百粉絲殺到 內地頂流小生伙拍衛詩雅捉賊

衛詩雅老公飛奔醫院陪伴

衛詩雅昨晚在意外發生後，已第一時間到醫院接受治療。經醫生評估後，衛詩雅需即時接受縫針手術。衛詩雅的老公周祉安得悉太太受傷，已迅速趕往醫院陪伴，幸而手術過程順利，衛詩雅目前正停工留在家中休養。

《狩謊》超強卡士陣容

懸疑劇《狩謊》為曾志偉卸任TVB總經理職務後，自組公司營運的頭炮作品。《狩謊》由曾志偉監製，曾執導電影《寒戰》系列的金像獎導演陸劍青執導。而演員陣容同樣陣容強大，除衛詩雅外，同劇還有內地人氣男神成毅、影后袁詠儀（靚靚），更邀得梁家輝、莫文蔚、李若彤、梁漢文、徐崢等參與，令人期待。

相關閱讀：金像獎2026｜衛詩雅憑《再見UFO》奪最佳女配角 上屆攞影后連續2年上台：希望仲有機會演落去