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LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家

影視圈
更新時間：21:53 2026-07-31 HKT
發佈時間：21:53 2026-07-31 HKT

韓國天團BLACKPINK今年1月假啟德體育園主場館舉行《Deadline》巡迴演唱會，當時LISA在首場演唱會圓滿結束後，素顏低調到車公廟，在私隱度高的大殿下誠心上香參拜，戴眼鏡素顏一身便裝仍被網民眼利認出。原來LISA近日也低調再來港，今日（31日）LISA再訪沙田車公廟，即使遇上紅雨惡劣天氣，也無阻她的虔誠，入廟參拜車公。

有讀者向《星島頭條》提供一張獨家照片，LISA紅雨下現身沙田車公廟。
有讀者向《星島頭條》提供一張獨家照片，LISA紅雨下現身沙田車公廟。
LISA每次訪港都入鄉隨俗。
LISA每次訪港都入鄉隨俗。

LISA無阻入車公廟參拜的決心

有讀者向《星島頭條》提供一張獨家照片，LISA一身便服低調現身沙田車公廟，雖然今朝一度掛紅色暴雨警告，也無阻LISA誠心入車公廟參拜的決心，身穿灰黑外套戴cap帽的她撐傘與友人結伴去拜車公，身旁有一名金髮女友人與她結伴同行。

LISA與金髮女友人結伴同行

近日已有網民在社交網晒疑似捕獲BLACKPINK成員LISA在尖沙咀海防道上車，網民從她腳上的分趾鞋認出九成似，於是膽粗粗以英文問對方是否LISA時卻否認稱：「I’m not.」而當時也同樣有一名金髮女友人結伴同行。

LISA遇惡劣天氣仍風雨不改

LISA對車公相當虔誠，距離上次到訪沙田車公廟僅相隔短短半年，今次LISA私人行程低調來港，也再次「微服出巡」專程再訪沙田車公廟，相信是特意向車公誠心還神，即使遇上惡劣天氣也風雨不改，照原定行程入廟參拜車公。沙田車公廟向來善信者眾，向以為善信帶來好運聞名，難怪LISA每次訪港都入鄉隨俗，特意到沙田車公廟誠心參拜。

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