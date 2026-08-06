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中年好聲音4｜陳旭培被封「靚仔配音員」傳遭淘汰 為追夢曾零正職 幸得老婆支持狂放閃

影視圈
更新時間：11:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：11:00 2026-08-06 HKT

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》總決賽將於8月23日假啟德體藝館舉行，由車婉婉擔任主持，並由肥媽（Maria Cordero）、張佳添、周國豐、海兒及谷婭溦出任評審。現時10強名單包括：陳旭培、尹景順、吳亦偉、尤淑情、周志康、許雲妮、許美琪、蔡宓婕、鄭家聲及鄭仲豪。總決賽將誕生7強名單並從中選出冠軍。其中從事配音工作約6年、被外界譽為「靚仔配音員」的陳旭培憑藉紮實唱功與深情演繹吸納不少粉絲，惟近日被傳將與周志康、鄭仲豪一同遭淘汰，引來不少網民嘆可惜。

陳旭培曾「無正職」全靠老婆支持追夢

陳旭培的音樂追夢之路並不容易。由於父母思想傳統，一直希望他尋找如公務員般收入穩定的正職，更曾阻止他簽約唱片公司入行。陳旭培雖知父母決定是為他好，但仍想走自己的路。去年踏入35歲，他終鼓起勇氣，毅然瞞着父母辭去正職，先斬後奏全心投入《中年好聲音4》。在一度「無正職」的狀態下，全靠老婆在背後百分百默默支持，鼓勵他專心比賽「行到幾遠就幾遠，唔好諗其他嘢」。

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陳旭培選唱〈笑忘書〉與父母和解

在第24集賽事中，陳旭培選唱〈笑忘書〉出戰，希望用豁達態度忘記過去，與過去的自己及父母和解。當時劇組先播出父母的鼓勵錄音，原來兩老早已坐在觀眾席欣賞。事實上，父母得悉他辭職後一度又嬲又擔心，後來知悉他仍有不少兼職工作、財政無大礙才放下心頭大石，並慢慢開始支持。幾經艱辛終獲父母認同，陳旭培直言覺得自己已經贏了，之後能走多遠已不重要。

陳旭培演繹〈心酸的情歌〉一戰封神

除了父母的認可，陳旭培亦公開表示與老婆是很親密的伴侶，至今見面依然「好有愛、會心心眼」。比賽初期，他全靠演繹〈Against All Odds〉及〈Careless Whisper〉大晒超強氛圍與律動輕鬆奪5燈，更被爆曾在酒吧獻唱獲前輩吳大強賞識。而真正令他「一戰封神」的，是轉戰廣東歌賽道演繹巫啟賢的〈心酸的情歌〉，他將澎湃與脆弱情感完美結合，尾段停頓抖氣的細節處理獲張佳添大讚是「神之一秒」，連出名「冷血」的周國豐亦稱該曲已成其代表作，最終狂掃95分成為全晚最高分。

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