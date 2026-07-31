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王晶女兒王海榛晒內衣半脫牛仔褲極致性感 離奇激凸肋骨反成焦點 出身演藝世家轉型KOL

影視圈
更新時間：16:30 2026-07-31 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-31 HKT

36歲王晶女兒王海榛（前藝名：王子涵）自2023年與TVB結束8年合約後，便積極轉型做KOL，近日她在社交平台發布了一輯極度誘惑的內衣照，瞬間引爆網上熱話。相片中，王海榛僅穿著一套純白色的運動內衣，配搭一條鬆垮的牛仔褲，褲頭半開，刻意露出內褲褲頭的品牌字樣，尺度相當大膽。她時而橫躺在沙發上，對著鏡頭展露燦爛而帶點野性的笑容；時而微張朱唇，手持糖果，眼神迷離，散發出無法抗拒的誘惑感。其中一張相片，她身體向後微仰躺臥，盡展其纖細的腰肢與緊實的腹部線條，性感魅力徹底解放。

王海榛暴瘦肋骨離奇凸出

然而有網民將焦點放在王海榛的身材細節上，指出在其中幾張她躺下的照片中，其肋骨的形狀顯得異常凸出，甚至有網民形容為「有點古怪」、「瘦到見骨」。這意外的「錯重點」引發了網民討論，有人認為可能只是拍攝角度與光影效果所致，加上王海榛本身身形纖瘦，才會造成這種視覺效果；但也有粉絲對此表示擔心，提醒她不要過度減肥，要注意身體健康。

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王海榛演《愛回家》「蔡玉皎」形象入屋

王海榛作為「星二代」，祖父是著名監製及演員王天林，爸爸是導演王晶，其演藝之路一直備受關注。她曾用前藝名「王子涵」，先後效力過亞視與TVB。入行時，演出過爸爸王晶的《七擒七縱七色狼》。憑藉在TVB劇集《荷里活有個大老千》中飾演「丁小雨」一角，其潑辣形象成功引起觀眾注意；而在處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演，二房龍力士的秘書「蔡玉皎」，亦讓她成功入屋，為人所熟悉。至2023年王海榛宣布離巢，回復自由身。除了與爸爸王晶一同主持YouTube節目外，她更將事業重心轉移至社交平台，成功轉型當上KOL。

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