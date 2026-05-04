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王晶71歲生日家庭照曝光 老婆丁德君露面氣質完勝歷代晶女郎 結婚48年容忍老公多緋聞

影視圈
更新時間：20:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-04 HKT

導演王晶今日（3日）迎來71歲生日，其女兒王海榛在IG分享一張溫馨家庭照，並寫道：「佢都唔鍾意慶祝生日，但係我最鍾意同佢慶祝生日。生日快樂，祝你每日都快樂。」照片中，除了王晶和女兒，更見他低調的太太丁德君，她依偎在老公身旁，笑容溫婉。

王晶溫馨家庭照賢內助罕露面

在王海榛分享的照片中，一家人樂也融融，盡顯家庭溫情。王晶的太太丁德君雖然年屆70，但保養得宜，氣質端莊，風采不減當年。丁德君多年來一直作為王晶背後的女人，甘於平淡，極少公開露面。據指，她曾是一名空姐，在70年代與王晶相識，兩人於1978年共諧連理，至今已結婚48年。婚後，丁德君與王晶育有兩名女兒，分別是大女王佟藝和細女王海榛。

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丁德君容忍王晶多緋聞

有別於王晶電影中風格豔麗的「晶女郎」，丁德君屬於傳統的端莊女性。王晶在影壇縱橫多年，緋聞從未間斷，最為人熟知的是與邱淑貞的一段傳聞中的戀情。然而，丁德君多年來始終保持沉默，專心照顧家庭。王晶曾公開表示，太太是他劇本裡「唯一不變的女主角」，足見丁德君在他心中的重要地位。 

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