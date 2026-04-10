王晶爆邵氏宿舍逾十藝人自殺猛鬼秘聞 影星李婷、名導秦劍同地上吊 回顧60年前恩怨情仇

導演王晶近日在其YouTube頻道《王晶笑看江湖》中，大爆六、七十年代邵氏片場宿舍的恐怖秘聞。他指，當年邵氏為方便來自外地的電影團隊及旗下藝人，在清水灣片場興建了大規模宿舍，但這個星光熠熠的居所背後，卻隱藏著不少悲劇，成為了許多都市傳說的源頭。王晶在片中指，邵氏片場前後有超過十名圈中人在宿舍內自殺。

李婷、秦劍於同一地方自盡

在眾多悲劇中，王晶提及林翠前夫、名導秦劍，以及女星李婷的自殺事件。王晶指，當年秦劍因好賭加上事業失意自殺，而另一位同樣在邵氏宿舍尋死的，還有女星李婷。不過王晶在片中未有加以說明兩位已故前輩死亡的細節，而據當年的報導可得知，年僅21歲的邵氏女星李婷，於1966年在宿舍廁所內上吊身亡，死狀慘烈，震驚影壇。

有網民指出，當年有傳李婷為替父親籌醫藥費，不僅嫁給富商，更將錢財交予當時沉迷賭博的導演秦劍，惟秦劍將錢輸光，令李婷在感情與經濟雙重打擊下走上絕路。而據當年報導，李婷疑因為病父籌錢不惜為出外交際，加上事業與感情受挫而尋死。有指李婷離世後，邵氏宿舍就不時有鬧鬼傳言，更邪門的是，在李婷去世三年後，因賭債纏身的秦劍，竟在同一地點以同樣方式結束生命，當年不少民眾都認為李婷冤魂索命。事件後來被改篇成電影《飛越陰陽界》，於1989年上映。

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王晶大爆宿舍常上演捉姦、打老婆真人騷

除了駭人聽聞的自殺事件，王晶亦分享了宿舍內的眾生百態。他憶述，宿舍曾發生過捉姦及打老婆等激烈衝突，鄰居們甚至會「食花生」圍觀，場面猶如真人騷。

台灣女星扮靚得老闆青睞？

另外，王晶也提到一則傳聞，指當時有很多由台灣來港發展的女星，會在宿舍內打扮得花枝招展，在必經之路上等待，希望能博得邵逸夫爵士等大人物的青睞，以求一步登天。不過，王晶對此傳聞的可信性抱持懷疑態度，他表示：「我睇嚟睇去個宿舍同邵老闆出入嗰條路就距離好遠嘅，除非佢哋去門口撞啫，但冇理由，咁又太明顯啦！」

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自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

林翠三位女兒罕合體：