陳凱琳帶仔睇《蜘蛛俠》被斥嘈足全場？網民兩極爭議火藥味濃 被翻舊帳轟：以為藝人大X晒

34歲的前港姐冠軍陳凱琳（Grace）自從轉型為「媽媽KOL」後，雖然人氣高企，但同樣是非不斷！昨日（30日）有網民在Threads 發出長文大控訴，指在金鐘太古廣場戲院睇《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man Brand New Day）時，慘遇三個小朋友不斷講嘢、大笑大叫嘈足成場，但家長全程放任不管，直到完場戲院開燈後，發現這個家長竟然就是陳凱琳，事件一出，火速在網上引爆熱烈討論，出現兩極聲音。

網民轟陳凱琳全程不理三子

據該網民憶述，當日場次是13:40戲院MM plus E行，睇戲期間已經不斷「殊」與及叫他們安靜，不過靜完一陣又繼續傾偈大叫，他們的媽咪完全不理，全場的人不停望他們。 該網民直言：「身為藝人連基本嘅戲院禮儀都唔識完全唔尊重電影，好心你唔識教就唔好學人生仔啦！就係都多得你哋啲咁嘅人先咁小人入戲院睇戲，真係成個電影業都畀你搞彎晒呀！」

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有網民到原po留言為陳凱琳護航

陳凱琳當日曾在IG限時動態貼上三個兒子與《蜘蛛俠：英雄重生》海報的相片並以英文留言：「我對這部電影沒抱太大期望。」不過有網民發現事件曝光後，陳凱琳這個PO已經不見了，接着有網民到原po留言為陳凱琳護航，有人稱：「呢度好鬼爆，難以理解，明明我地又係1:40pm，又係坐後面，見到陳凱琳同佢仔仔好鬼文靜，你仲話佢個仔又乖又大眼好似oppa..」、「吓，我都係睇呢一場喎，坐喺陳凱琳後排，本身完全唔認得佢，剩係認得佢個小朋友，但佢哋完全冇你講得咁誇張喎，反而仲覺得佢哋幾乖。但完場時.........我見到佢無啦啦跑得勁快，衝咗出去搵前排個女人，聽到啲人講好似話個女人倒咗啲嘢落佢個仔個頭度，勁癲，有一個好心嘅媽媽仲即刻遞紙巾比佢哋 抹，臨尾聽到叫咗個戲院職員幫手搵返個女人出嚟。」、「咁想問樓主係咪倒咗杯cream 落人哋小朋友個頭上邊？幫啲小朋友降溫？」、「做乜唔同threads嘅人講你淋啲cream落佢小朋友身上先？現場仲有人證，遞過紙巾畀比陳凱琳，要砌人生豬肉都唔係開個假Account咁樣作段故仔。」

有人翻出不少關於陳凱琳的舊帳

不過亦有不少人力撐這網民：「話樓主倒嘢落佢小朋友（刑事指控）？起碼叫陳凱琳都拎張報警紙出嚟下話，再唔係嗰幾個人證post張戲飛出嚟？ 幾個假ac xup 下就話有人證？德仔老豆個都市傳說就係咁嚟。」、「話啲細路畀樓主倒cream嘅人，點解樓主睇睇下戲手上會有杯cream呢？」甚至有人翻出不少關於陳凱琳的舊帳「可能佢以為自己係藝人就大Q晒啦」：「曾經coach過佢三個小朋友玩skateboard，真係好曳好冇家教，連basic manners都冇，全程都好rude，當時都好震驚點解名人嘅小朋友會咁冇家教。」、「其實都唔係第一日嘅事，佢哋一家唔知幾多口連埋工人坐飛機，工人好明顯坐EY啦，三個仔嘈到pk 狂跑，全程都冇理，見到呢個post，真心 respect，有人肯出聲！」陳凱琳至今未有為事件作出回應。

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