周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑

即將於8月踏入74歲的李修賢，曾憑《公僕》膺金像獎及金馬獎雙料影帝，近年大幅減產，過著半退休的優哉游哉生活。不過活躍於社交平台的他近日在直播時，竟再次將矛頭指向昔日愛將周星馳，以極度不屑的態度對其進行人身攻擊，結果引來內地網民一面倒的負評。

李修賢攻擊周星馳無兒無女

在該段直播影片中，李修賢毫無顧忌地向周星馳開火。他直斥周星馳即使事業再成功、賺再多錢也是徒然，嘲諷對方至今「無兒無女、無家庭」孤身一人。他更指周星馳常年佩戴口罩、行事低調是「鬼鬼祟祟、不敢見人，生怕出門被人打」。在狂踩星爺的同時，李修賢不忘高調炫富，自詡這輩子活得肆意瀟灑，聲稱自己開遊艇、駕私人飛機，享盡世間榮華，言語間流露出極大的優越感，暗示自己情場順遂、閱歷無數，遠勝周星馳。

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網民指李修賢蹭周星馳熱度

然而，這番言論並未為李修賢贏得掌聲，反而招致網民一面倒的猛烈抨擊。不少網民指出，周星馳的新作《功夫女足》近期熱度飆升、全網刷屏，李修賢此時突然跳出來公開嘲諷，明顯是為了博取流量、「精準卡點」蹭熱度。

網民：周星馳要結婚易如反掌

網民紛紛力撐星爺，認為以周星馳今時今日的地位、財力與人脈，若要成家立業可謂易如反掌，根本不存在所謂的「孤身落魄」。同時大眾亦認為周星馳德高望重、口碑極佳，出門怕被打的說法純屬無稽之談。大批留言狠批李修賢身為前輩卻心胸狹隘，憑空捏造荒唐說辭惡意抹黑後輩。

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李修賢擁過億西貢豪宅？

雖然惹來一身負評，但李修賢的確財力雄厚。他早前曾在抖音分享過其位於香港西貢的三層高獨立屋。從影片可見，大屋擁有一個目測約500呎的大平台，四周以木製柵欄包圍，種有大型盆栽及設有搖搖椅，環境清幽舒適。影片中三個孫子孫女在平台上踩滑板及狂奔，空間依然十分寬敞，中間還擺放了一張可坐六人以上的長枱。據網民估計，該豪宅價值過億元，足見李修賢的退休生活的確富裕。

李修賢周星馳因片酬反目成仇

翻查資料，李修賢與周星馳的恩怨由來已久。1986年，李修賢自立門戶創立電影公司，其創業作《霹靂先鋒》大膽起用新人周星馳，成功助星爺一炮而紅，更奪得金馬獎最佳男配角，但兩人在合作第二部電影《風雨同路》時已現分歧。據悉，當年李修賢簽了周星馳10部片約，後來將星爺外借給劉鎮偉拍攝《賭聖》，電影狂收4,100萬打破票房紀錄。但周星馳回到李修賢身邊後，卻只能繼續收取微薄的舊片約酬勞而感到不公，令雙方關係逐漸破裂。最終兩人無法再合作，李修賢將周星馳餘下的片約轉賣給永盛電影公司，才有了後來《逃學威龍》、《賭俠》等一系列經典神作。