8月電視劇推介｜男神大亂鬥 宋江、安普賢互撼 柳俊烈分飾兩角 「佛爺」陳偉霆回歸

8月酷暑難耐，最適合窩在冷氣房裡盡情煲劇，而今個月的劇集陣容也絕對有睇頭！靠《逐玉》一戰成名的田曦薇與胡一天攜新作《天才，女友》回歸，青春火花令人期待；韓國兩大男神安普賢與宋江正面對撼；陳偉霆時隔10年再度穿上軍裝，主演《九門》更是話題度十足！下文為您精心整理10套8月必看電視劇清單，包括劇情大綱、必看亮點與播放詳情。 撰文：多莉

1. 田曦薇、胡一天《天才，女友》

2. 丁禹兮、鄧恩熙《花開錦繡》

3. 陳偉霆、曾舜晞《九門》

4. 安普賢、鄭恩彩《財閥X刑警2 》

5. 宋江、李濬榮《四手聯彈》

6. 柳俊烈、薛景求《鼠惑》

7. 姜勳、金慧埈《我的偶像總裁》

8. 丁海寅、賀營《我的荒糖戀愛》

9. 李珉廷、金知碩《好，離婚吧》

10. 黃景瑜、蔣奇明《重器》

內容簡介：田曦薇與胡一天由校服走到婚紗

天才少女林知夏（田曦薇 飾）個性直接、不善交際。考入省一中後，她與性格陽光的學霸江逾白（胡一天 飾）相識並成為同桌。在他幫助下，林知夏融入集體交到朋友。二人逐漸成為最好的朋友。在相處下，江逾白對林知夏感情漸生，並準備在畢業之旅對她告白，但因母親捲入詐騙案而遺憾離開，二人最終衝破阻礙走到一起。

《天才，女友》由田曦薇、胡一天領銜主演。

看點：田曦薇黑長直look勁青春

在《天才，女友》中，田曦薇與胡一天的形象完美符合角色，田曦薇招牌的黑長直校服造型，搭配胡一天的乾淨少年感，化學反應十足。除此之外，劇集呈現細膩的校園群像，涵蓋課堂比拼、競賽準備、同學互助與社團活動等校園日常，描繪學生在友誼與陪伴中共同成長的青春時光。

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播出時間：2026年8月2日

線上看平台：愛奇藝

集數：28集

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內容簡介：丁禹兮與鄧恩熙共同進退

世家名媛小姐傅庭芸（鄧恩熙 飾）因被誣陷私通而被迫逃亡，與豪爽重情的鹽販子趙凌（丁禹兮 飾）相識相愛，二人歷經重重考驗，趙凌從江湖草莽成長為朝廷命官，傅庭芸則在逆境中堅守初心。面對家族恩怨、鹽政改革危機，他們攜手共進，成就一段跨越身份與命運的傳奇良緣。

《花開錦繡》由丁禹兮以及鄧恩熙領銜主演。

看點：丁禹兮與鄧恩熙二搭

《花開錦繡》是丁禹兮與鄧恩熙2024年播出的《長樂曲》後二搭，觀眾對於二人是次合作的火花相當期待。在劇中女主角傅庭芸可謂是逆境開局，幸而遇上男主趙凌伸出緩手，二人被逼踏上逃亡之路，由初期充滿各自盤算的形式婚姻，後期的平等愛情，先婚後愛設定吸睛。

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播出時間：2026年8月

線上看平台：WeTV

集數：40集

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內容簡介：陳偉霆孖曾舜晞揭秘辛

長沙布防官張啟山（陳偉霆 飾）麾下的401部隊在執行任務時離奇消失。他為查明真相，與吳老狗（曾舜晞 飾）以及霍仙姑（陳瑤 飾）聯手，循着線索踏入重重機關，以及凶險之地；同時揭開了塵封百年的驚天陰謀。

《九門》7月30日起播出。

看點：「佛爺」陳偉霆強勢回歸

陳偉霆繼2016年播出的《老九門》，時隔10年再度穿上軍裝，飾演「張啟山」，其銳利的眼神，以及霸氣的氣場與當年別無二致，而今次陳偉霆的強勢回歸，更是令不少影迷期待不已。除此之外，曾舜晞更在《九門》中「升輩」，他由2020年的《終極筆記》飾演孫子輩的吳邪，一躍升呢做吳老狗，而他在劇中與陳偉霆對戲的火花，不容小覷！

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播出時間：2026年7月30日

線上看平台：優酷

集數：30集

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內容簡介：安普賢與鄭恩彩化身歡喜冤家

玩世不恭的財閥三世陳利手（安普賢 飾）結束了漫長且嚴格的警察大學特訓後，正式轉正為專業刑警。新任重案組組長朱惠拉（鄭恩彩 飾）空降江河警察局，她曾是前警察廳反恐小組的王牌，更是陳利手在警校時期天天對他嚴厲管教的「魔鬼教官」，二人齊面對更狡猾、殘忍的國際罪犯。

《財閥X刑警2 》由安普賢、鄭恩彩領銜主演。

看點：「鈔能力」升級

在《財閥X刑警》第一季中，因在破案中結合「鈔能力」這個新穎的設定，而備受好評，觀眾紛紛「敲碗」第二季。而在《財閥X刑警2 》中，團隊已經透露將動用更多私人直升機、限量跑車以及頂級人脈，對付的罪犯也升呢至國際刺客與恐怖分子，動作爆破與炫富規模均創新高，值得期待！

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播出時間：2026年8月7日

線上看平台：Disney+

集數：14集

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內容簡介：宋江與李濬榮雙向救贖

在古典樂世家高壓下成長的名門完美天之驕子姜飛傲（宋江 飾），與混跡街頭、擁有絕對音感的野生散漫天才崔正耀（李濬榮 飾），兩位性格與背景截然相反的鋼琴少年在藝術高中相遇，從最初在黑白琴鍵上充滿火藥味的對決，最終演變為在音樂與命運的絕路中並肩合作、用音符雙向救贖。

《四手聯彈》由宋江與李濬榮領銜主演。

看點：宋江退役後首部作品

《四手聯彈》是男神宋江退伍後的首部作品，粉絲期待值早已拉滿；同時亦是演技派男星李濬榮在入伍前的最後一部作品，兩位男神同框絕對是對視覺上的享受。除此之外，二人雖然都已經30歲左右，但穿上校服飾演17歲的高中生絲毫不別扭，反而青春感和校園感十足，絕不出戲！

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播出時間：2026年8月29日

線上看平台：Netflix

集數：12集

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內容簡介：柳俊烈驚覺個資被冒用

為了躲避放高利貸的老子（薛景求 飾）而隱居十年的男子濟文載（柳俊烈 飾），某天發現自己的姓名、面貌、身份與全部財產，已被一名代號為「老鼠」的神祕人物暗中奪走並冒名生活。

《鼠惑》在8月28日播出。

看點：兩大帝影首度同台飆戲

在《鼠惑》中，柳俊烈大晒演技，一人分飾兩角，既是社交恐懼的落魄欠債人「濟文載」，亦是奪走其容貌財產的冒充者「老鼠」。柳俊烈更將與影帝薛景求同場飆戲，二人的化學反應值得期待！除此之外，劇集的幕後陣容值得期待，由《紙房子：韓國篇》的金洪善導演執導、《模範家族》的李在坤編劇執筆，台前幕後陣容同樣星光熠熠。

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播出時間：2026年8月28日

線上看平台：Netflix

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8月電視劇推介7：姜勳、金慧埈《我的偶像總裁》

內容簡介：金慧埈愛情事業兩得意

新人職員南多凜（金慧埈 飾）為了見到自己最喜歡的偶像李燦（車宇民 飾），進入偶像所屬公司工作。但她卻在入職當天發現自己曾得罪性格冷峻、追求完美的公司頂頭總裁姜夏基（姜勳 飾）！但她在職場與愛情中不斷成長。

《我的偶像總裁》8月3日起播出。

看點：姜勳首度挑戰高冷霸總

《我的偶像總裁》可謂是將所有追星女孩的夢幻場景化為現實，女主角憑着對偶像12年的熱愛，成功進入本命創立的公司，當中有不少細節，勢令追星女孩有共嗚。除此之外，過去常以滿滿綜藝感或小狗塑形象示人的姜勳，這次破格挑戰外冷內熱的霸總，表現值得期待。

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播出時間：2026年8月3日

線上看平台：HBO Max

集數：12集

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內容簡介：丁海寅與賀營「先婚後愛」

首爾中央地方檢察廳的王牌女檢察官高恩世（賀營 飾），在冒險追查某個暴力組織時意外遭遇嚴重事故。當她在純樸的「九津麥芽糖村」小醫院醒來後，發現自己失去所有記憶。在她陷入恐慌時，一名自稱是她「正牌男朋友」的拳擊教練張泰河（丁海寅 飾）突然現身，二人隨之展開了一段棘手又心動的同居生活。

丁海寅以及賀營領銜主演《我的荒糖戀愛》。

看點：丁海寅挑戰「前黑幫拳擊教練」

在《我的荒糖戀愛》中，丁海寅一洗過往溫柔文靜的形象，飾演隱姓埋名在小村莊，曾誤入歧途的拳擊教練「張泰河」。當男女主開始同居時，女主角自帶的「檢察官職業病」開始懷疑周遭一切，男主角用盡手段去隱瞞其黑幫背景，二人展開一段既甜蜜又充滿謊言的驚險同居生活。

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播出時間：2026年8月7日

線上看平台：Netflix

集數：12集

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內容簡介：李珉廷與金知碩走到婚姻盡頭

女主角白美英（李珉廷 飾）因突發意外痛失雙親，瘋狂埋頭於工作，而設計師池元浩（金知碩 飾）對她一見鍾情，二人成為夫妻後共同經營婚紗公司。他們在經歷「七年之癢」的疲憊婚姻中決定畫下句點，並共同經歷一段真實「離婚體驗記」的歷程。

看點：李珉廷時隔6年回歸小螢幕

繼《結過一次了》，李珉廷時隔6年回歸小螢幕參演電視劇，飾演外柔內剛的事業女強人，與「浪漫喜劇匠人」金知碩演繹一對由熱戀走到婚姻盡頭的熟齡夫妻，二人之間產生的化學反應值得期待！除此之外，劇集擺脫了偶像劇的套路，正面描寫成年人愛情的現實，題材貼地。

開播時間＋播放平台

播出時間：2026年8月19日

線上看平台：Viu

集數：12集

二人飾演夫妻。

二人演技不容小覷。

《好，離婚吧》卡士強勁！

《好，離婚吧》備受矚目！

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內容簡介：黃景瑜、蔣奇明組「司法天團」

改革開放後首批五位法學院畢業生，陳一眾（黃景瑜 飾）、餘高遠（蔣奇明 飾）等，在時代浪潮中進入不同部門，歷經十幾年職場浮沉與命運交織，最終參與並見證中國特色社會主義法治建設不斷完善的青年群像故事。

《重器》在愛奇藝播出。

看點：黃金幕後班底

《重器》由《我的前半生》、《流金歲月》導演沈嚴 執導，搭檔《警察榮譽》、《南來北往》頂級編劇趙冬苓 ，二人強強聯手，劇集的質素絕對有保證！除此之外，劇中精選了十多個真實司法個案，以強烈的寫實感與社會話題度直擊人心。

開播時間＋播放平台

播出時間：2026年8月

線上看平台：愛奇藝

集數：32集

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