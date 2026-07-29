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周潤發1.6億山頂獨立屋求售4年無人問津再劈價 持貨16年全屋新裝修從未入住竟然「冇人吼」？

影視圈
更新時間：23:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：23:00 2026-07-29 HKT

影帝周潤發向來投資有道，但面對近期地產市場的調整，亦罕有地大幅調整名下物業叫價。近日有消息指出，周潤發名下位於山頂傳統豪宅地段、加列山道48號「陽光花園」（Sunshine Villa）的一幢單號獨立洋房，近期再度下調叫價。該大宅自2022年10月起以2.2億元標價放售，惟市場反應冷淡，至2024年底先降價至1.95億元，近日再進一步減至1.6億元求售。這意味著物業在約一年半時間內兩度減價，累計劈價高達6,000萬元，減幅約27%。該洋房實用面積為2,547平方呎，最新叫價折合呎價約62,819元；單位最大賣點是附帶2,000平方呎的巨型花園及700平方呎天台，並前臨南區無敵海景。

周潤發累計劈價6,000萬元放售獨立屋

周潤發早於2010年9月斥資1.28億元購入這幢洋房，當年的實用呎價高達50,255元，一度創下該屋苑的歷史新高。據悉周潤發在買入大宅後，已為其完成了全屋的全新裝修，但多年來一直未有在內居住，亦從未將其出租，物業猶如全新品。值得留意的是，縱使該豪宅已放售一段時間並大幅減價，但周潤發對潛在買家的篩選卻極為嚴格，並非一般買家或地產代理可以隨便預約睇樓，睇樓門檻極高，而陽光花園由10座洋房組成，於1996年入伙，近年市場上罕有成交。

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周潤發投資甚有眼光屢有斬獲

儘管山頂大宅需減價求售，但周潤發近期的物業投資依然大有斬獲，足證其身家豐厚。今年4月，他便以750萬元成功沽出西半山堅道嘉景臺一個3房單位，該物業持貨約31年，賬面大幅獲利358萬元。有市場人士估計，生活低調貼地的周潤發，目前至少持有7項分布於山頂、九龍塘及西貢等傳統豪宅地段的物業或地皮，總市值保守估計超過10億港元。而他與太太多年來則一直安居於九龍塘金巴倫道的單號屋，該大宅實用面積逾3,000平方呎，是周潤發於1990年僅以1,470萬元購入，現時市值已突破億元。但周潤發選擇過上平民生活，不時被網民捕獲他搭巴士、食茶餐廳，網民紛紛讚他貼地親民。

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