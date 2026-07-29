濱崎真緒成真正港人再做AV女優 江嘉敏相隔兩年再拍劇自爆：試鏡好緊張 開心有艷福被一眾靚仔包圍

HOY全新處境喜劇《你的保安 李寶安》今日（29日）在荃灣舉行開鏡儀式，日本AV女優濱崎真緒和江嘉敏到場出席宣傳活動，濱崎真緒第一次在香港拍劇，雖然在日本曾經演出劇集，但這次要以全廣東話演出，所以壓力很大，因此事前也特別跟蝦頭（楊詩敏）上堂。

濱崎真緒跟粉絲食飯慶祝成港人

這次她同樣是飾演AV女優，問到可有性感演出場面？她請大家期待一下。早前取得香港居民身份證，濱崎真緒笑言，自己真的成為香港人，並相約了50位粉絲食飯慶祝，問她為何改名？經理人表示，因不想教壞小朋友又怕一些母親投訴而已。昨天是濱崎真緒的生日，她慶幸今天即有工開，感覺就是新開始。

江嘉敏首次與李尚正見面

江嘉敏自離巢TVB後，相隔兩年再次拍劇，自爆被安排試鏡時，也曾擔心自己不能過關，並指當日試鏡好緊張，在導演及監製面前介紹自己，又要演繹一段戲，她說：「原來他們有看過我之前演出的那套劇《金式森林》，感到我在劇中爭家產的戲份深入民心，巧合這套處境劇也一樣，有爭產劇情。」她在台上表示，新劇中有艷福將被很多靚仔包圍，她解釋，自己的角色有很多追求者，拍戲從未試過一次過有那麼多靚仔包圍，好有壓力。哈哈！她又指，與李尚正（阿正）雖然同公司，但大家各自拍攝綜藝節目為主，這是大家第一次真人見面和合作，可惜與他在劇中對手戲不多。此外，TVB近期播放的劇集《非份之罪》，江嘉敏演其中一個單元，獲網民讚她靚。她表示，自己也有收看，多謝網民讚賞，但卻說：「該劇已是3年前的作品，我當時靚，即是說我現在不靚，哈哈！」