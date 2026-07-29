Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

濱崎真緒成真正港人再做AV女優 江嘉敏相隔兩年再拍劇自爆：試鏡好緊張 開心有艷福被一眾靚仔包圍

影視圈
更新時間：21:45 2026-07-29 HKT
發佈時間：21:45 2026-07-29 HKT

HOY全新處境喜劇《你的保安 李寶安》今日（29日）在荃灣舉行開鏡儀式，日本AV女優濱崎真緒和江嘉敏到場出席宣傳活動，濱崎真緒第一次在香港拍劇，雖然在日本曾經演出劇集，但這次要以全廣東話演出，所以壓力很大，因此事前也特別跟蝦頭（楊詩敏）上堂。

濱崎真緒跟粉絲食飯慶祝成港人

這次她同樣是飾演AV女優，問到可有性感演出場面？她請大家期待一下。早前取得香港居民身份證，濱崎真緒笑言，自己真的成為香港人，並相約了50位粉絲食飯慶祝，問她為何改名？經理人表示，因不想教壞小朋友又怕一些母親投訴而已。昨天是濱崎真緒的生日，她慶幸今天即有工開，感覺就是新開始。

江嘉敏首次與李尚正見面

江嘉敏自離巢TVB後，相隔兩年再次拍劇，自爆被安排試鏡時，也曾擔心自己不能過關，並指當日試鏡好緊張，在導演及監製面前介紹自己，又要演繹一段戲，她說：「原來他們有看過我之前演出的那套劇《金式森林》，感到我在劇中爭家產的戲份深入民心，巧合這套處境劇也一樣，有爭產劇情。」她在台上表示，新劇中有艷福將被很多靚仔包圍，她解釋，自己的角色有很多追求者，拍戲從未試過一次過有那麼多靚仔包圍，好有壓力。哈哈！她又指，與李尚正（阿正）雖然同公司，但大家各自拍攝綜藝節目為主，這是大家第一次真人見面和合作，可惜與他在劇中對手戲不多。此外，TVB近期播放的劇集《非份之罪》，江嘉敏演其中一個單元，獲網民讚她靚。她表示，自己也有收看，多謝網民讚賞，但卻說：「該劇已是3年前的作品，我當時靚，即是說我現在不靚，哈哈！」

最Hit
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
10小時前
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
8小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
5小時前
何伯離世丨何煊心理報告揭晚年嚴重抑鬱 感覺遭何太背叛、被社會孤立 臨終與子女和好釋懷
01:04
何伯離世丨何煊心理報告揭晚年嚴重抑鬱 感覺遭何太背叛、被社會孤立 臨終與子女和好釋懷
影視圈
6小時前
佳宝超市8折優惠強勢回歸！一連四日 全場蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨勁減
佳宝超市8折優惠強勢回歸！一連四日 全場蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨勁減
飲食
10小時前
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
飲食
10小時前
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
生活百科
7小時前
黃宗澤與郭珮文私下互動疑拍拖？曾讚Bosco筍盤認過電 TVB咪神慘被鬧「野女人」
黃宗澤與郭珮文私下互動疑拍拖？曾讚Bosco筍盤認過電 TVB咪神慘被鬧「野女人」
影視圈
4小時前
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
影視圈
2小時前
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
影視圈
2026-07-28 19:30 HKT